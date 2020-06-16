十年坚持！中国石油工程设计大赛打造校企合作育人品牌

人民网北京6月16日电 历时三个多月的第十届中国石油工程设计大赛（下称大赛）于6月14日在线落幕。

本届大赛以“十年一剑，卓越常新”为主题，旨在锻炼和提升学生解决复杂工程问题的能力，培养适应社会发展需要的科技创新型、工程实践型和团队协作型的卓越石油工程师，为全国乃至世界的石油学子打造了学术交流平台，让不同地域、不同文化背景下的“未来石油建设者”相互交流学习。

第十届中国石油工程设计大赛组委会会议在线召开 校方供图

“十年的积淀足以影响一代学子的成长，十年的积淀足以打造一个校企合作育人的典范和品牌。”大赛组委会副主任、中国石油大学（北京）党委副书记、副校长韩尚峰表示，“大赛将保障国家能源安全与行业人才培养相结合，将学术科研引导与理想信念教育相结合，将搭建合作平台与汇聚育人合力相结合，逐步探索出一套具有能源行业特色的学赛研一体化育人体系，为石油高校的人才培养、校企合作培养注入了新的活力。”

第十届中国石油工程设计大赛主题文化展览在线开展 校方供图

据了解，在疫情特殊时期，中国石油大学（北京）作为承办方在确保各项活动顺利完成、不打折扣的基础上，精准把握疫情“危机”下的发展“转机”，科学化精简办赛流程，精细化完善办赛方案，打造了“互联网+大赛”的新理念和“云大赛”的新模式，让大赛更加信息化、智能化、时代化、创新化。

第十届中国石油工程设计大赛系列活动未来石油工程师论坛线上举办 校方供图

据悉，本次大赛是由世界石油理事会中国国家委员会、中国石油学会和中国石油教育学会联合主办，中国石油大学（北京）承办。大赛共有来自国内外32所高校的5000余名学生和700余名指导教师参与，来自西南石油大学的团队最后获得了卓越杯。

(责编：何淼、熊旭)