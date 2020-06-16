助力脱贫攻坚！中国石油大学（北京）帮彝族绣娘创造美好生活

人民网北京6月16日电“通过培训，我掌握了刺绣技能，加入了刺绣加工厂，一个月收入有4800多元，这样的日子之前我从不敢想！” 这是云南省南华县彝族刺绣培训班学员“绣娘”陈筱翠的心声。

“感谢中国石油大学（北京），感谢县政府及妇联给我们提供学习刺绣的机会，让我能在家边带孩子边照顾老人，还有了收入！我一定好好运用这门技艺让家里的生活越来越美好！”

刺绣培训班合影

南华县地处滇中高原西部，是云南省楚雄彝族自治州下辖县。彝族作为中国第六大少数民族，具有悠久的历史文化，而刺绣作为其中的重要组成部分， 2008年被列为国家级非物质文化遗产。

据介绍，2019年11月，根据教育部统一部署，南华县确定为中国石油大学（北京）的定点扶贫对象。从那时起，中石大就将定点扶贫工作纳入学校事业发展统筹谋划，加强协同联动、丰富帮扶形式，并在实地调研、摸排评估的基础上，把彝族刺绣培训作为扶贫工作重要“发力点”和“切入口”，将刺绣文化传承与农户增收脱贫挂起钩来，助力彝族女性传承刺绣文化的同时，用一枚枚绣花针，“绣”出一条脱贫致富的锦绣之路。

在当地农村，大多数彝族妇女需要留守照顾老人、孩子，无法外出打工，只能通过做农活、赚取微薄收入来贴补家用。非遗文化彝族服饰项目代表性传承人、“南华七彩彝州工艺品刺绣”创始人丁兰英较早地认识到这一点，先后到南华县多个贫困镇，举办彝族刺绣系列培训活动，向彝族妇女传授刺绣技能。丁兰英认为，“教村里妇女刺绣，让她们掌握一门手艺，她们就能赚钱、顾家两不误，也许可以走一条不一样的人生道路。”

绣娘们在进行刺绣学习

有了像丁兰英这样的榜样和带头人，中石大在南华县人民政府的大力支持及县妇联的精心组织下，依托南华的七彩彝州工艺品刺绣厂，资助开办了传承“指尖艺术”彝族刺绣技能培训班，培训绣娘110名，其中建档立卡贫困户妇女27名、残疾妇女9名。短短10天的学习，就有4名学员达到了可绣高端绣品的水平，12名学员达到了可绣中端绣品的水平。

据了解，通过理论教学和实操训练，110名绣娘中的41名现已与工艺品刺绣加工厂达成用工协议，顺利实现就业。在中石大等多方力量的扶持下，彝族刺绣已不仅是一种摆放在博物馆里的文化展览，更成为当地上千家彝族农户脱贫致富的重要途径。

除了开设彝族刺绣培训班，中石大还依托学校学科、专业、人才、科技优势，动员和争取各方面力量，多措并举、多向发力，助力南华县打赢脱贫攻坚战。学校持续有序开展线上支教，将知识与关爱“云端”传递南华县中小学生，实现既扶智也扶志。同时，学校打造与农户的“直通车”，开展“订单式”消费扶贫，并构建集远程教育、本地学习、到校培训等多种方式开展科技扶贫和智力帮扶，实现“授人以鱼”也“授人以渔”。此外，学校还聚焦“两不愁三保障”，坚持直接投资、积极引资“双管齐下”，大力支持与道路、饮水等基础设施建设，积极优化贫困群众的生产生活环境，实现“输血”也“造血”。

(责编：何淼、熊旭)