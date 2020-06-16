人民网>>教育>>滚动新闻

助力脱贫攻坚！中国石油大学（北京）帮彝族绣娘创造美好生活

2020年06月16日13:45  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京6月16日电“通过培训，我掌握了刺绣技能，加入了刺绣加工厂，一个月收入有4800多元，这样的日子之前我从不敢想！” 这是云南省南华县彝族刺绣培训班学员“绣娘”陈筱翠的心声。

“感谢中国石油大学（北京），感谢县政府及妇联给我们提供学习刺绣的机会，让我能在家边带孩子边照顾老人，还有了收入！我一定好好运用这门技艺让家里的生活越来越美好！”

刺绣培训班合影

南华县地处滇中高原西部，是云南省楚雄彝族自治州下辖县。彝族作为中国第六大少数民族，具有悠久的历史文化，而刺绣作为其中的重要组成部分， 2008年被列为国家级非物质文化遗产。

据介绍，2019年11月，根据教育部统一部署，南华县确定为中国石油大学（北京）的定点扶贫对象。从那时起，中石大就将定点扶贫工作纳入学校事业发展统筹谋划，加强协同联动、丰富帮扶形式，并在实地调研、摸排评估的基础上，把彝族刺绣培训作为扶贫工作重要“发力点”和“切入口”，将刺绣文化传承与农户增收脱贫挂起钩来，助力彝族女性传承刺绣文化的同时，用一枚枚绣花针，“绣”出一条脱贫致富的锦绣之路。

在当地农村，大多数彝族妇女需要留守照顾老人、孩子，无法外出打工，只能通过做农活、赚取微薄收入来贴补家用。非遗文化彝族服饰项目代表性传承人、“南华七彩彝州工艺品刺绣”创始人丁兰英较早地认识到这一点，先后到南华县多个贫困镇，举办彝族刺绣系列培训活动，向彝族妇女传授刺绣技能。丁兰英认为，“教村里妇女刺绣，让她们掌握一门手艺，她们就能赚钱、顾家两不误，也许可以走一条不一样的人生道路。” 

绣娘们在进行刺绣学习

有了像丁兰英这样的榜样和带头人，中石大在南华县人民政府的大力支持及县妇联的精心组织下，依托南华的七彩彝州工艺品刺绣厂，资助开办了传承“指尖艺术”彝族刺绣技能培训班，培训绣娘110名，其中建档立卡贫困户妇女27名、残疾妇女9名。短短10天的学习，就有4名学员达到了可绣高端绣品的水平，12名学员达到了可绣中端绣品的水平。

据了解，通过理论教学和实操训练，110名绣娘中的41名现已与工艺品刺绣加工厂达成用工协议，顺利实现就业。在中石大等多方力量的扶持下，彝族刺绣已不仅是一种摆放在博物馆里的文化展览，更成为当地上千家彝族农户脱贫致富的重要途径。

除了开设彝族刺绣培训班，中石大还依托学校学科、专业、人才、科技优势，动员和争取各方面力量，多措并举、多向发力，助力南华县打赢脱贫攻坚战。学校持续有序开展线上支教，将知识与关爱“云端”传递南华县中小学生，实现既扶智也扶志。同时，学校打造与农户的“直通车”，开展“订单式”消费扶贫，并构建集远程教育、本地学习、到校培训等多种方式开展科技扶贫和智力帮扶，实现“授人以鱼”也“授人以渔”。此外，学校还聚焦“两不愁三保障”，坚持直接投资、积极引资“双管齐下”，大力支持与道路、饮水等基础设施建设，积极优化贫困群众的生产生活环境，实现“输血”也“造血”。

 

(责编：何淼、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

2019年全国教育经费总投入为50175亿元 教育部近日发布了2019年全国教育经费执行情况统计快报。经初步统计，2019年全国教育经费总投入为50175亿元，比上年增长8.74%。 【详细】

原创报道|

教育部发布2020年第1号留学预警 疫情期间，澳大利亚发生多起针对亚裔的歧视性事件。教育部提醒广大留学人员做好风险评估，当前谨慎选择赴澳或返澳学习。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved