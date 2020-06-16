厦门大学发布“文科提升计划”30条

人民网北京6月16日电 近日，厦门大学召开人文社会科学大会，系统总结“繁荣计划”实施以来文科工作的主要成绩和基本经验，明确新时期文科工作的任务和目标，并就做好新时期新阶段文科工作作出部署。并发布“文科提升计划”30条及系列配套文件，旨在全面提升厦大文科综合实力。

厦门大学人文社会科学大会开幕 校方供图

厦门大学校长张荣对厦门大学发展人文社会科学的工作提出了要求。他指出，人文社会科学是国家软实力的重要体现，是民族文明发展程度的重要体现。厦大人文社会科学具有传统优势，是学校“双一流”建设的重要组成部分。面对新时代、新使命、新课题，厦门大学要勇担历史使命，以更广阔的视野和更高的站位，准确把握人文社会科学领域研究的新形势、新任务、新特点，正确处理好根与叶、魂与形、力与态、新与旧、中与外的关系，立足中国、借鉴国外，挖掘历史、把握当代，关怀人类、面向未来，努力创建具有“中国特色、厦大风格、世界一流”的人文社会科学，为巩固党在中国特色社会主义事业的坚强领导核心地位，推进国家治理体系与治理能力现代化，构建人类命运共同体做出积极贡献。

张荣表示，要坚持特色发展、融合发展、创新发展，紧紧抓住“学科体系”“人才队伍体系”“科研体系”着力点，全力推动我校人文社会科学产出一流成果，做出一流贡献，以一流学科助推一流大学建设。他强调，要发扬学科历史传统，统筹兼顾学科发展现实基础与建设世界一流大学未来需求，加大优势特色学科重点支持力度，不断增强学科核心竞争力，掌握学科发展主动权；要进一步优化学科生态，运用新思维，发展新方法，推动学科交叉融合，积极发展新文科，努力培育新的学科增长点；要坚持问题导向，推进研究范式革新和理论创新，深化体制机制改革，营造创新文化，激发创新活力，推动科研驱动模式由兴趣型向指向型发展，科研组织模式由单兵型向团队型发展，科研管理模式由管理型向组织型发展，打造更加科学合理的一流学科体系。要深化体制机制改革，优化人文社会科学管理架构，建立人文社会科学高等研究院，打破学院（研究院）之间以及学科之间的界限，建立“人才特区”，扶持更多学科迈进一流。

会上，厦门大学副校长杨斌分析了厦门大学“文科为什么要提升”和“提升什么”等问题，解读《厦门大学人文社会科学提升计划》30条及系列配套文件，提出要统一思想，凝聚共识，抓住学科建设这一关键点，带动师资队伍建设、人才培养、科学研究、社会服务、国际合作交流以及管理体制机制创新等各项工作快速健康发展，全面提升厦大文科综合实力。

厦门大学党委书记张彦在总结讲话中指出，长期以来，厦门大学人文社会科学始终把研究传播马克思主义作为神圣使命，把服务国家发展、社会进步作为重要导向，把为党育人、为国育才作为根本任务，诞生了一批具有重要影响力的人物，建设了一批有突出地位的优势学科，形成了鲜明的厦大特色。

当前，面对世界百年未有之大变局，面对党和国家对学校发展的新期待，面对“双一流”建设的新挑战，厦门大学人文社会科学要坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，立时代潮头、发思想先声，把握机遇，乘势而上，进一步发挥优势、补齐短板，努力为一流大学建设“铸魂”，为一流学科发展“聚力”，为服务经济社会“汇智”，在构建中国特色哲学社会科学的伟大实践中发挥更大作用。

张彦强调，建设新时代一流文科，要扎根中国大地，推进创新发展，打造学术高地，建立厦大在国家战略中的话语权和发言权，努力发挥智库优势，为各级政府部门的决策提供咨询建议；树立世界眼光，深化学术交流，善于借鉴国外先进研究方法和经验，不断寻求科研方法创新，在国际舞台上发出厦大声音，提升中国学术的影响力；加强学科建设，巩固传统优势，加快特色发展，补短板、重培育、促协同，依托项目建设、标志性科研成果建设、科研评价等抓手，形成新增长点和新优势，推动学科建设取得实效；坚持人才先行，优化落实政策，汇聚各方面合力，建设一流队伍，在重大领域和重大方向上努力开拓，结合课堂教学和学术研究，积极探索推广“课程思政”的好经验好做法，引导学生将科学研究与国家发展、社会进步紧密结合。科研管理部门要优化科研管理流程，提升服务质量和效率；科研工作者要树立良好学术道德，把做人、做事、做学问统一起来，塑造崇尚精品、严谨治学、注重诚信、讲求责任的优良学风；校、院要加强互动，共同策划运作重大项目，推动作风和学风建设常态化、制度化，为教师和科研人员潜心科研、拼搏创新提供良好条件保障和氛围支持。（郝孟佳 陈浪）

(责编：郝孟佳、熊旭)