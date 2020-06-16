大学生毕业就业：这个就业季 梦想可期

原标题：这个就业季 梦想可期（经济新方位·大学生毕业就业）

高校毕业生就业创业，关系千万家庭幸福。面对今年高校毕业生就业严峻形势、艰巨任务，各方积极稳岗位、搭平台、拓渠道。有的高校创新工作模式，发动校友资源；有的企业与地方联动，针对就业实习减免费用、发放补贴；招聘平台网上发力，精准推送岗位信息；大学生也各展所长，用乐观与坚韧面对挑战，在这个就业季的洗礼中逐梦未来。

——编 者

一间宿舍四姐妹的求职故事——

多元选择 开启多彩人生

本报记者 高 炳

“提前拜年，下月再见！”1月8日，西安石油大学石油工程学院348宿舍，姐妹们寒假离校，一一道别。

4人宿舍里，新疆姑娘热孜万春节没回家。“大四马上毕业，我得好好准备，找个称心工作。”她铆足了劲儿，打印简历、备好正装、苦练面试技巧。不承想，疫情来袭，“宿舍里就我一个人，窝了3个月。姐妹们再聚首，已经是126天后了。”

从2月底开始，云上招聘会渐渐热起来。热孜万盯着电脑，在宿舍海投简历。“我最中意两类工作：老师和高科技行业。”在轮番应聘下，她练成了老手，“笔试、单面、群面加起来，不下几十场。”

可老手也有遗憾。一家教辅学校的招聘竞争激烈，热孜万过关斩将，只待“最后一跃”——在24小时内，录制自拍视频，讲授初中几何题。

“备完课准备拍时才发现宿舍没有自拍架，角度怎么都调不稳。”焦急的热孜万在宿舍里踱圈圈。最后只好左手端着手机，右手握笔讲题。前后拍了好多遍，终于交了差。“也许视频有点晃，没拿到录取通知。不过努力争取了，不后悔。”

“宿舍求职”两月后，西安一家环保科技企业传来了好消息。“环保、科技都是朝阳行业。岗位与石化专业相关，我很满意！”热孜万拿到录取通知，在宿舍里兴奋得睡不着。

当她万分欣喜的时候，舍友高苏荷的线上新零售，也慢慢步入正轨，卖的护肤品等在微信小程序等平台上逐渐走俏。谈及毕业选择，自称要当“斜杠青年”的高苏荷，对工作有着独特期待。

“如今，社会越来越多元、开放，年轻人就业，不必囿于稳定。打开思路，创新就有可能。”按照高苏荷此前设想，先找份工作当主业，平日里零售作副业，多重身份，就有多重机遇。“眼下找工作有难度，可以先把副业当主业嘛！”

点子不错，干起来并不容易。每次进货送到小区楼下，高苏荷便挽起袖子，一箱箱往家里搬。十几趟下来，手酸臂痛，胳膊上也勒出红印来。好在付出都有回报，如今销售额每月有两三万元。

“我还盘算着尝试团购，货物品类会更多元。等时机成熟，再试水直播带货。”高苏荷说，年轻人可以多尝试多挑战，毕业后，先确保经济独立。下一步，钻研自己喜欢的心理学，争取考上研究生。

转眼间，古城西安已经进入仲夏时节。宿舍里，热孜万、高苏荷忙着收拾行李，另外两位室友的捷报也相继传来。马艺沫签约一家油田，继续精进专业技能。张辰考研成功，被四川大学录取。宿舍里的四位姑娘，民企、国企、创业、读研，多元选择，开启多彩人生。

“每次348被评为优秀宿舍，都很自豪。检查评优每周一次，而348的荣誉称号保持了四年。”毕业在即，热孜万感慨不已，“宿舍姐妹都将奔赴远方，大家都会想念珍藏‘348时光’。”

一封高校发出的公开信——

扩宽渠道 为毕业生代言

本报记者 姚雪青

“受疫情影响，今年本就因全国高校毕业生人数增长40万而紧张的就业形势更加严峻……我院诚挚邀请各用人单位，为我院学子提供更多宝贵的就业岗位和发展平台。”前不久，南京大学化学化工学院致用人单位和校友的一封公开信走红网络。

如此硬核帮学生找工作是怎么回事？事情还得从春节后说起。

学霸小张是该院应届硕士毕业生，早在研一，她就规划好了学业和职业生涯：毕业后先出国深造，学成归国后到高校或研究机构任职。但突如其来的疫情打乱了她的计划。

“国外疫情形势比较严峻，再加上一些导师压缩了招生名额，我慎重考虑，决定暂时放弃出国深造。”小张说，当3月自己决定留在国内求职时，不仅错过了秋季招聘，春季招聘也因为疫情而改到了网上进行。没有准备的她，成了“就业帮扶对象”。

这一情况并非个例。本科毕业生小林由于备战考研错过招聘旺季；踏实上进但不善言辞的小王，对线上招聘不适应，屡屡与机会擦肩而过……春节后，该院仍有30%左右的学生未落实毕业去向。

怎样才能帮助这些学生？

“早在2月，学院就给全院教职工写过一封信，请大家为毕业生提供就业信息，效果不错。”院党委书记朱成建说，写信的方式可以扩大覆盖面和信息源，为毕业生提供更多渠道。

受此启发，3月底，学院又陆续给近年来招聘过的104家用人单位发送邮件，邀请他们共同组织“空中宣讲会”。“有学生与一家化工企业在线互动，通过面试，当场就收到了录用通知。”该院负责学生工作的党委副书记李兴华说。

为进一步扩大影响、提高就业针对性，4月16日，学院通过微信公众号发布公开信，随后被南大微信公众号转发。

李兴华介绍，公开信发出后，几乎每天都会收到10多家企业来电，有的是担任企业负责人或高管的校友，直接发布招聘信息；有的是热心校友或教师，积极提供各种就业渠道。在学校就业中心指导下，学院专门成立由学工办教师及各年级学生就业联络员组成的微信群，及时筛选和精准推送招聘信息。

地处南京的某新材料企业，就这样进入了小张视野。这是一家业内知名上市企业，而且专业对口。“如果可以入职，我先积累工作经验，再根据实际需要考虑未来是否继续深造。”她说，自己就是公开信的受益者。

由于之前准备出国深造，小张简历的亮点都集中在科研和语言上。在学院辅导员和学校职业咨询师的帮助下，她在聚焦求职意向、关联岗位需求、克服压力面试等方面进行了学习调整，最后成功通过简历关和面试关，收到了录用通知，用人单位对她很满意。

如今，通过搭建校友平台、扩大就业渠道，该学院又有近30名学生找到了合适工作，应届毕业生调查就业率超过80%。

一家企业的中西部帮扶计划——

带薪实习 带动就业扶贫

本报记者 窦瀚洋

复工复产后，浙江嫛护公司CEO周胜龙笑称自己成了“空中飞人”：“最近一直没闲着，刚从陕西、四川、云南招聘回来。公司推出实习项目，成功帮助300多名中西部职业院校的医卫类毕业生来杭实习。”

周胜龙所说的实习项目，即“护理实习+就业”，“实习期内不仅能完成岗位磨合，实习结束后还能实现就地就业，真正实现无缝衔接。”

他说，从2012年起，公司便开始对接中西部职业院校生源。“那里的医卫类毕业生数量多、就业难。浙江的民营医疗机构多，用工缺口大。何不将这部分人才进行劳务转移呢？”

“目前，公司经营着5家连锁医疗机构，平均每年可吸纳10名中西部毕业生实习就业。”周胜龙说，毕竟自身能力有限，我们也一直琢磨如何吸引更多毕业生来浙就业。现在，通过打造“医护公社”服务平台，公司对接了省内近500家医疗机构，每年能落实2400多名中西部毕业生的实习就业。

来杭实习机会虽好，但对中西部的贫困生而言，相对高的实习成本却让他们打起了退堂鼓。去年10月，周胜龙参与了杭州市下城区组织的东西部劳务协作专场招聘会，来自贵州黎平县的特困生刘小敏让他印象深刻。“姑娘的条件挺不错，但考虑到来杭实习成本，愣是对好岗位犹豫不决。”

其实，周胜龙碰到过不少这类情况，为此也想出一些办法。“公司招聘的中西部毕业生中有70%都是贫困生。”为此，一方面帮忙对接银行，为贫困生提供小额贷款；另一方面，通过安排周末社区义诊等活动，为贫困生提供勤工俭学机会，“无论如何要想办法为贫困学子创造实习机会。”

得知情况，公司所在地的下城区人社局也积极协调。“我们结合杭州‘613大学生双创日’和下城区‘百家人力资源机构助推双创’活动，根据精准扶贫政策，派遣符合条件的中西部贫困生到民营医院进行带薪实习。”局长江海灵说，针对贫困毕业生，实习医院不仅免除实习费、住宿费和每日餐补，每月还提供2500元实习补助。这一举措也推广至全区其他实习单位，贫困实习生补助不足2500元时，则由政府兜底。这解决了贫困生的就业难题，拓宽了他们的就业渠道。

前不久，刘小敏因为实习期间表现优良得到医院认可，准备签订就业合同。她第一时间将好消息告诉了周胜龙，“终于在杭州圆了自己的职业理想。”刘小敏说。

看到越来越多毕业生通过实习项目顺利就业，周胜龙开心之余更是动力满满，“不仅避免了医卫人才流失，也为贫困生解决了就业问题。不管出于情怀还是义务，我们都会一直坚持下去。”

一次网络招聘平台的联合双选会——

牵线搭桥 破除结构障碍

本报记者 谢卫群

上海浦东张东路1387号，前程无忧网络招聘平台，工作人员在整理求职简历和企业招聘数据。眼下，服务大学生就业，正成为他们的重要工作之一。

受疫情影响，线下春季校园招聘活动不得不按下暂停键。为更好服务高校毕业生，前程无忧携手拉勾网、应届生求职网，共同推出“2020年高校毕业生公益在线双选会”。

双选会采用线上双选会、空中宣讲会、视频面试、“大数据+AI”智能匹配等方式，为高校应届毕业生集中提供招聘信息、面试、签约和互动沟通的一站式服务，帮助他们快速了解市场、发现机会、申请工作。

据统计，在这次3家联手的双选会上，应届生求职网上的校园招聘相关岗位达75万个；前程无忧双选会联合116所重点院校，涵盖计算机、互联网、通信、银行、保险、证券、快消、零售等行业，发布职位数近4万个；拉勾双选会场联合106所重点院校，吸引超100家企业参与，涵盖社交、教育、金融、电商、短视频、游戏等多个细分行业。

“3家网站有着广泛用户，在人才服务上各具特色。在特殊时期，平台联合起来，就是尽可能地发动企业用户，提供面向大学生的工作机会，并在面试、沟通和信息发布等工具上为企业和用户提供方便。”前程无忧首席运营官简思怀说。

华润置地职位1830+、绿地职位2300+、中移动职位1600+、浦发银行职位250+、阿里巴巴职位4700+、字节跳动职位6000+……打开前程无忧网站，一连串招聘信息正不断更新。“5月开始，招聘岗位逐步增加，明显好于4月。”前程无忧首席人力资源官冯丽娟说。

数据显示，进入5月，招聘大学生的企业和释放的岗位数都有明显增长。目前，每天在前程无忧、应届生求职网上的高校毕业生招聘岗位信息超过75万条。

一边面向广大求职者，另一边连接着发布职位的用人单位。

截至5月25日，前程无忧在线职位信息已超412万条。校招企业中86.4%是民企，投放了62.7%的岗位；国企占10.3%，投放岗位占23.1%；其他雇主主要是外企和跨国公司。

冯丽娟分析，之所以有一些大学生觉得就业难，还是因为结构性障碍。更多的大学生希望进入行业头部企业，但这部分企业的招聘数不够。“建议应届毕业生可以更加积极主动去找，过去岗位多，可以广撒网。现在岗位少了，要更用心准备。同时，加强对在校大学生的职业素养培养，比如守时、礼貌等。有的学生好不容易进入网络面试环节，却爽约，这就很可惜。”

本期统筹：祁嘉润

《 人民日报 》（ 2020年06月16日 02 版）

(责编：何淼、熊旭)