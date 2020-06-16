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习爷爷的教导记心间

2020年06月16日08:20  来源：中国青年报
 

　　4月21日上午，习近平总书记来到陕西安康市平利县老县镇考察调研。在镇中心小学，习爷爷走进了五（1）中队，亲切询问大家的学习和生活情况。习爷爷向同学们提出了“文明其精神，野蛮其体魄”的希望。

　　坐在第一排的陈正杭听到习爷爷的话，无比激动：“习爷爷说得太对了，我们需要努力锻炼，补齐自己的短板，让小伙伴们拥有强健体魄。”

　　“豆芽菜”变身“小健将”

　　以前的正杭特别不喜欢运动，瘦得像根“小豆芽”，还时常生病。8岁的时候，爸妈一咬牙给他报了培训班，学街舞和跆拳道。从镇里到安康市单程要30公里，每逢周六日，正杭都要早早起床赶去训练。

　　这样坚持了一年，正杭结实多了，也越来越喜欢这两项运动。没想到有一天，妈妈突然问正杭：“路程很远太不方便，训练又很辛苦，咱们不学了行吗？”正杭头摇得像拨浪鼓：“我喜欢街舞和跆拳道，可以强身健体，长大了还可以保护你们……”为了让爸爸妈妈少操心，正杭开始自己去上培训班。

　　如今正杭已经可以做出很多炫酷的街舞动作，还拿到了跆拳道的“红带”，成了一个名副其实的“红领巾小健将”。

　　“小健将”成为“小榜样”

　　“我们出个街舞节目吧！”二年级下学期，“六一”将至，学校要举行一次文艺展演。中队有好几个男生都想上台表演，却没有适合的节目。看到队员们羡慕的神情，他就开始主动教队员们跳街舞。

　　“好啊，练起来！”4名队员迅速加入，一个特别不爱运动的队员也被拉了进来。可刚练了几天，队员们就打起了退堂鼓，有的说动作太复杂，总也练不好；有的说要完成作业才能练习，没有时间。

　　正杭很着急，但再难他也不放弃。他常用“困难像弹簧，你弱它就强”鼓励自己和队员们。有个“大鹏展翅”的动作，手臂要先收回来再打开才好看，可队员们总是做不好。“来，大家看我……”正杭耐心地带领大家一遍遍练，十几次才过关。

　　功夫不负有心人，文艺展演中，他们的节目得到了小伙伴们的掌声。演出的成功让队员们有了自信。从那以后，每当有展演、比赛，正杭都会组织大家排练节目，带领队员们练起来、动起来。“原来运动也挺有意思！”梓轩开始自觉地练习跑步、打羽毛球。还有队员通过运动改掉了做事拖沓的习惯，期末考试成绩也提高了。

　　辅导员朱老师说陈正杭是个好榜样，夸他“像个小太阳，照亮了周围的伙伴”。

　　“小榜样”做好“小骨干”

　　不管什么事，正杭都是自己先努力做好，然后再去帮大家，所以队员们都服他，愿意听他的。四年级下学期，正杭被推选为中队长，作为中队的“小骨干”，他的干劲儿更足了。

　　今年“六一”，五（1）中队计划举行“牢记教导健体魄”主题队会活动。在大队辅导员陈老师的指导下，正杭和队员们开动脑筋策划活动方案。

　　经过讨论，大家一致同意把队会的地点由教室搬到操场上，因为大家打算在活动中展示自己的体育特长。队员们踊跃报名：校足球队的胡崇杨报名展示足球射门，跳绳最快的王佳宜报名展示计时跳绳，喜欢篮球的石国辉报名展示篮球技巧……

　　队旗飘扬，队歌嘹亮，正杭主持的主题队会开始啦！

　　在共青团中央、全国少工委主办的“让红领巾更加鲜艳”网上主题队日活动中，也播出了正杭所在中队的这次活动。正杭和队员们特别开心，因为他们想要告诉全国的小伙伴——习爷爷的教导，我们牢牢记心间！

　　中国少年报记者 张燕 中青报·中青网见习记者 王璐璐

(责编：何淼、熊旭)
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