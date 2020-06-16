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抗疫“小主播”，上线！

2020年06月16日08:19  来源：中国青年报
 

在抗击新冠肺炎疫情的斗争中，少先队组织的小队员积极行动，为抗击疫情作出了努力和贡献。

“队员们，大家好！我是任益萱，欢迎收看本期《小任儿说事儿》。今天我要讲的是‘防疫情谨记之上下学防护’……”这是天津东丽区丽泽小学五（2）中队任益萱制作的抗疫小视频。整个系列共6集，由益萱自编、自导、自演、自己剪辑而成。

尽自己的一分力

今年春节，益萱本打算跟爸爸妈妈一起去度假，不料突如其来的疫情完全打乱了“节奏”。爸爸妈妈都是医务工作者，疫情发生后都第一时间返回了工作岗位。

看到他们早出晚归的身影，益萱心想：“爸爸妈妈在跟病毒‘作战’，我作为学校大队的宣传委员，在这场战‘疫’中怎么才能尽自己的一分力呢？”

“宅”家的他，开始时刻关注疫情动态，和爸爸妈妈视频聊天时，也会向他们请教许多防疫小知识，比如怎么给家里消毒、如何正确洗手等。

益萱突然想到，自己掌握了防疫要领，还应该把这些知识告诉其他的小伙伴。何不利用自己朗诵主持的特长录制防疫视频，推送给老师和伙伴们一起学习呢？益萱说干就干。

小视频，大作用

益萱拿起电话，把自己的想法告诉了大队辅导员杨老师。“你的想法真棒！回头可以在学校微信公众号、抖音号和各中队群里发布。”杨老师热烈回应。

“太好了！”益萱在电话另一头激动得快跳起来了。挂了电话，他嗖的一下“飞”到书桌前，开始写第一期视频脚本——《如何正确摘戴口罩？》。他除了写下爸爸妈妈传授的小知识，还上网查询了许多新闻资料。

搞定脚本，接下来就是录制了。一遍、两遍、三遍……益萱对自己的要求可高了，眼神不到位、表情不到位、台词“卡壳”，都得重新来，3分钟的视频他足足录制了3小时。为了让效果更好，他又自学了剪辑，给视频加上片头、结尾，还增添了字幕和动画效果。经过一天的“战斗”，第一期抗疫视频终于诞生啦！

“看了视频，我才知道，以前总用‘随手一摘，顺手一扔’的方式对待口罩，真是大错特错。”队员杨政东说，他还把这段视频分享给了亲戚朋友们，让大家一起长知识。

接下来的日子里，益萱又先后录制了“7步洗手法”“如何进行家庭消毒”“抗疫先锋——钟南山爷爷的故事”等视频，每一期都很受欢迎。

学校复课了，益萱不仅录制了一期“上下学防护”视频，他还主动向老师申请，承担起每天对校园进行消毒和定时给各个中队开窗通风的工作。

“能帮助到小伙伴、为大家服务，我特别高兴！”益萱自豪地说。

中国少年报记者 金丽莉 中青报·中青网见习记者 王姗姗

(责编：何淼、熊旭)
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