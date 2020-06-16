警惕大学生“网贷推广”背后的诈骗陷阱

网络刷单日入百金，躺在床上就能赚钱？各类刷单广告充斥校园，紧抓在校生的需求，打着零成本兼职赚钱的噱头，实则背后风险重重。在江苏太仓市人民检察院近日办理的一起校园诈骗案中，犯罪嫌疑人以有偿帮忙“冲业绩”为由，诱使多名同学进行网络贷款并实施诈骗。

2018年6月，苏州某高职院校在读大学生徐强（化名）接到同学李磊（化名）的“求助”电话，李磊称在南京找了份网络贷款推广的工作，每月有业绩指标需要完成，希望徐强帮忙贷一笔款。贷出的钱无需本人偿还，同时还会有10%的“提成”可以拿。

不需要任何成本，既能帮到同学，还能有钱赚，徐强没多想便答应了。

在李磊的指导下，徐强下载了名为“分期乐”的App，用身份信息注册了账号并申请了1万元贷款。操作的同时，他注意到这笔网络贷有高达24%的利息，虽可分多期还完，但每月要还850元，这对仍在上学的他来说并非小数目。

当天，徐强申请的贷款顺利放出，李磊要求他将钱全部转到“公司财务”的账号上，由公司安排专人每月还款。徐强提出让李磊公司每月把贷款利息打到自己卡上，由其本人进行还款操作，但被李磊以“业务需要”为由拒绝。

虽然有点不放心，但出于同学间的信任，徐强最终还是将钱转了出去。李磊爽快地给了徐强“提成”1000元，还让徐强帮他在校内多宣传，发动同学一起兼职“赚外快”。

刚办完贷款前两个月，徐强都会按时收到还款结清通知。然而从2018年9月起，他不断收到催收欠款短信和电话，并且在还款逾期后的第二天，网贷公司更是直接从他绑定的银行卡中，扣除了当月还款额850元。徐强找李磊询问，李磊解释，“系统出现了故障，等修好后会自动将钱返还”。

1个月后，徐强非但没有收到钱，反而再次被网贷公司刷走“月供”。这时，一位自称于娟的“公司财务”加了徐强微信。

于娟告诉徐强，公司有“整数退款”的规定，这意味着他需要先交150元“凑整费”，将垫付的钱凑成1000元整数后，对方才能退款。

可当他交完钱后，对方又称领导出差，让他直接找“总经理”宋毅沟通退款事宜。待与宋毅联系上后，对方又称徐强之前因逾期还款导致“个人信用分”太低，先让他缴纳3000元消除征信污点，之后又以“退款押金”“插队费”等名义收取了5000余元。

2018年12月，迟迟没等到退款的徐强终于对李磊产生了怀疑。他发现同学陈翔和他有着同样的遭遇，两人随后选择报警。

2019年4月6日，李磊因涉嫌诈骗罪被警方抓获。

该案承办检察官李会介绍，2017年12月至2018年6月间，尚在网贷公司实习的李磊为了拿到10%的业绩提成，先后假冒“分期乐”“爱又米”“招联好期贷”等公司正式员工的身份，诱导7名同学使用个人身份信息在上述网贷平台上进行贷款，并将贷出款项据为己有供其日常挥霍。李磊前期尚能采用“拆东墙补西墙”的方式按月还齐这些同学的贷款，直到2018年6月，再无偿还能力的他在劝说徐强、陈翔二人贷出款项后，一人分饰多角，先后假冒“公司财务”“总经理”和“客服”的身份，以收缴退款押金、消除征信不良记录等理由持续对二人实施诈骗，至2018年12月，共计骗取被害人徐强人民币18867元、被害人陈翔人民币35133元。

2019年12月18日，太仓市人民法院以诈骗罪判处李磊有期徒刑1年8个月，缓刑两年，并处罚金人民币两万元。

李会认为，该案作为一起典型的校园网络贷诈骗案，受害学生有着共同的“心理弱点”——他们普遍法律意识淡薄，尤其对于个人信息的保护意识不强，面对犯罪嫌疑人的引诱往往难以鉴别；案件发生后，维权意识不足，对嫌疑人仍抱有幻想。

李会提醒广大在校生，在与人交往时，涉及金钱往来、借贷事宜，不要因贪图小恩小惠而被对方的花言巧语迷惑。要不断增强法律意识，善于用法律武器保护自己的合法权益。一旦陷入骗局，要及时寻求家人、学校、律师和公安机关的帮助，若涉及刑事犯罪，要及时报案，保留证据。

庄岩 记者 李超

(责编：何淼、熊旭)