人民网>>教育>>滚动新闻

警惕大学生“网贷推广”背后的诈骗陷阱

2020年06月16日08:19  来源：中国青年报
 

　　网络刷单日入百金，躺在床上就能赚钱？各类刷单广告充斥校园，紧抓在校生的需求，打着零成本兼职赚钱的噱头，实则背后风险重重。在江苏太仓市人民检察院近日办理的一起校园诈骗案中，犯罪嫌疑人以有偿帮忙“冲业绩”为由，诱使多名同学进行网络贷款并实施诈骗。

　　2018年6月，苏州某高职院校在读大学生徐强（化名）接到同学李磊（化名）的“求助”电话，李磊称在南京找了份网络贷款推广的工作，每月有业绩指标需要完成，希望徐强帮忙贷一笔款。贷出的钱无需本人偿还，同时还会有10%的“提成”可以拿。

　　不需要任何成本，既能帮到同学，还能有钱赚，徐强没多想便答应了。

　　在李磊的指导下，徐强下载了名为“分期乐”的App，用身份信息注册了账号并申请了1万元贷款。操作的同时，他注意到这笔网络贷有高达24%的利息，虽可分多期还完，但每月要还850元，这对仍在上学的他来说并非小数目。

　　当天，徐强申请的贷款顺利放出，李磊要求他将钱全部转到“公司财务”的账号上，由公司安排专人每月还款。徐强提出让李磊公司每月把贷款利息打到自己卡上，由其本人进行还款操作，但被李磊以“业务需要”为由拒绝。

　　虽然有点不放心，但出于同学间的信任，徐强最终还是将钱转了出去。李磊爽快地给了徐强“提成”1000元，还让徐强帮他在校内多宣传，发动同学一起兼职“赚外快”。

　　刚办完贷款前两个月，徐强都会按时收到还款结清通知。然而从2018年9月起，他不断收到催收欠款短信和电话，并且在还款逾期后的第二天，网贷公司更是直接从他绑定的银行卡中，扣除了当月还款额850元。徐强找李磊询问，李磊解释，“系统出现了故障，等修好后会自动将钱返还”。

　　1个月后，徐强非但没有收到钱，反而再次被网贷公司刷走“月供”。这时，一位自称于娟的“公司财务”加了徐强微信。

　　于娟告诉徐强，公司有“整数退款”的规定，这意味着他需要先交150元“凑整费”，将垫付的钱凑成1000元整数后，对方才能退款。

　　可当他交完钱后，对方又称领导出差，让他直接找“总经理”宋毅沟通退款事宜。待与宋毅联系上后，对方又称徐强之前因逾期还款导致“个人信用分”太低，先让他缴纳3000元消除征信污点，之后又以“退款押金”“插队费”等名义收取了5000余元。

　　2018年12月，迟迟没等到退款的徐强终于对李磊产生了怀疑。他发现同学陈翔和他有着同样的遭遇，两人随后选择报警。

　　2019年4月6日，李磊因涉嫌诈骗罪被警方抓获。

　　该案承办检察官李会介绍，2017年12月至2018年6月间，尚在网贷公司实习的李磊为了拿到10%的业绩提成，先后假冒“分期乐”“爱又米”“招联好期贷”等公司正式员工的身份，诱导7名同学使用个人身份信息在上述网贷平台上进行贷款，并将贷出款项据为己有供其日常挥霍。李磊前期尚能采用“拆东墙补西墙”的方式按月还齐这些同学的贷款，直到2018年6月，再无偿还能力的他在劝说徐强、陈翔二人贷出款项后，一人分饰多角，先后假冒“公司财务”“总经理”和“客服”的身份，以收缴退款押金、消除征信不良记录等理由持续对二人实施诈骗，至2018年12月，共计骗取被害人徐强人民币18867元、被害人陈翔人民币35133元。

　　2019年12月18日，太仓市人民法院以诈骗罪判处李磊有期徒刑1年8个月，缓刑两年，并处罚金人民币两万元。

　　李会认为，该案作为一起典型的校园网络贷诈骗案，受害学生有着共同的“心理弱点”——他们普遍法律意识淡薄，尤其对于个人信息的保护意识不强，面对犯罪嫌疑人的引诱往往难以鉴别；案件发生后，维权意识不足，对嫌疑人仍抱有幻想。

　　李会提醒广大在校生，在与人交往时，涉及金钱往来、借贷事宜，不要因贪图小恩小惠而被对方的花言巧语迷惑。要不断增强法律意识，善于用法律武器保护自己的合法权益。一旦陷入骗局，要及时寻求家人、学校、律师和公安机关的帮助，若涉及刑事犯罪，要及时报案，保留证据。

　　庄岩 记者 李超

(责编：何淼、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

2019年全国教育经费总投入为50175亿元 教育部近日发布了2019年全国教育经费执行情况统计快报。经初步统计，2019年全国教育经费总投入为50175亿元，比上年增长8.74%。 【详细】

原创报道|

教育部发布2020年第1号留学预警 疫情期间，澳大利亚发生多起针对亚裔的歧视性事件。教育部提醒广大留学人员做好风险评估，当前谨慎选择赴澳或返澳学习。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved