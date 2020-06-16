教育部部署开展三大安全行动 守住教育系统安全底线

人民网北京6月16日（孙竞）日前，教育部发布《关于开展2020年教育系统“安全生产月”“安全生产万里行”和“安全专项整治三年行动”活动的通知》。根据《通知》，6月1日至30日在全国教育系统范围内统一开展“安全生产月”活动，“安全生产万里行”活动同步启动，12月份结束；从2020年到2022年开展教育系统安全专项整治三年行动活动。

通知提出，开展“排查整治进行时”专题活动，对排查整治工作广泛宣传发动，持续深入推进，反映工作进展，及时报道成效。加强示范引领和警示教育，对涌现的先进典型和取得的成果及时总结，形成可复制的经验做法，组织相关人员学习借鉴；加强典型事故案例剖析和通报，深刻吸取教训，切实引以为戒。广泛发动师生、干部职工，开展“校园安全啄木鸟”“学校风险扫描仪”“隐患排查显微镜”“查找身边隐患”“专项整治纠察员”等活动，对学校重点领域安全风险隐患进行全面深入排查整治，从源头上防范安全事故发生，做到防患于未然。

通知要求，各地各校要广泛组织干部职工观看学习“安全生产大家谈”云课堂，听取安全生产领域专家学者、部门领导、学校安全负责人和一线员工针对责任落实、隐患排查、风险管控、应急处置等内容进行的云授课。围绕复学复课、隐患排查整治、安全风险防范、安全指导服务等，开展网络视频访谈、远程在线辅导和安全“公开课”“微课堂”“公益讲座”等线上活动，辅导传授安全技能，交流心得体会，切实增强安全教育实效。

通知强调，各级各类学校要采取线上线下结合、线上为主线下为辅的方式，扎实推进安全宣传进学校。重点围绕开学学校、复课学生安全防控和居家学生生活安全教育，开展安全宣传进学校活动。丰富校园安全教育“第二课堂”，普及消防安全等方面的知识，使师生能应急懂避险、能自救会互救。

根据通知，教育系统安全专项整治三年行动分为动员部署、排查整治、集中攻坚、巩固提升四个阶段。2020年各级各类学校要充分把握疫情形势和安全形势，密切围绕排查整治阶段工作重点，统筹做好常态化疫情防控和安全管理工作，结合实际精准制定疫情防控方案和安全专项整治工作方案，对学校安全风险隐患全面排查，建立问题隐患和制度措施“两个清单”，制定时间表路线图，坚持边查边改、立查立改，加快推进实施。

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