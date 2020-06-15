原标题：教育部24365推出“杭向未来”长三角云聘会

6月13日，教育部“24365校园招聘服务”平台联合杭州市推出“杭向未来”长三角云聘会，立足杭州、面向长三角、辐射全国，聚焦重点企业、开拓高层次岗位，加大政策扶持、服务保障力度，全力吸引人才来创新创业。

此次云聘会聚焦全国重点企业，着力开拓高层次岗位，积极协调全国央企、科研院所、重点企业提供岗位，征集杭州市用人单位、长三角城市、全国省会城市和副省级城市岗位等，目前已组织海康威视、网易等数字经济、生物制药、智能制造、金融服务、医疗卫生等重点行业领域的企事业单位15万家，推出优质岗位100万个，并通过支付宝向全国高校的大学生精准推送，努力建成以杭州为枢纽的网上高层次人才集散地。

为强化对人才的吸引力，杭州市加大政策扶持力度，为应届毕业生送上了系列政策大礼包：在创业补贴方面，应届全日制高校毕业生一年内来杭就业创业，可享受本科1万元、硕士3万元、博士5万元的一次性生活补贴。同时，还可享受连续3年每年1万元租房补贴和最高30万元基准利率贷款。在落户方面，大学生可通过人才引进落户杭州，其中本科、大专学历的应届毕业生在杭工作并按规定缴纳社保即可落户杭州，研究生学历的应届毕业生可办理“先落户后就业”。在服务保障方面，杭州市打破部门界限，把大学生落户、社保卡申领、生活补贴申领等8部门17项大学生创新创业最关心的高频事项集成，实现“一件事”网上联办，让大学生“跑零次”。

“杭向未来”长三角云聘会为期一个月，各类用人单位、人才和高校毕业生可通过教育部大学生就业网、杭州人才网、各省高校就业网进入云聘会，挑选心仪的单位和岗位投递简历，开展线上洽谈，全程足不出户纳人才、聘新职。

据悉，“杭向未来”长三角云聘会是继中关村专场和深圳高新区专场后推出的第三场24365地区专场招聘会。在此基础上，教育部还联合四川省、湖南省等，陆续推出地区专场招聘活动，推动用人部门与高校精准对接，为高校毕业生提供更充足的岗位信息，实现就业。

(责编：孙竞、熊旭)