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谷晓红：建设高水平的中医疫病防治队伍

2020年06月15日10:38  来源：人民网－人民日报
 

　　坚持“中西医并重”“守正创新”，落实好“医教协同”，培养一批具有大胸怀、大境界、大格局的一流中医药人才

　

　　近日，习近平总书记在主持召开专家学者座谈会时指出：“中西医结合、中西药并用，是这次疫情防控的一大特点，也是中医药传承精华、守正创新的生动实践。”大疫如大考，考出了中医人的责任担当，让全国人民看到了中医药疗效。

　　在抗击新冠肺炎疫情斗争中，截至4月中旬，中国中医药相关部门共派出中医专家组和五批国家中医医疗队共773人奔赴武汉抗疫一线；各地中医机构派出4900人支援湖北；超过90%的确诊患者接受了中医药治疗。与17年前抗击非典疫情相比，中医药的参与度、介入程度都是前所未有的。然而，战疫也在一定程度上暴露出中医药队伍的短板，特别是疫病防治人才的不足。发挥中医药独特的优势和作用，还要强化中医药特色人才建设，建设高水平的国家中医疫病防治队伍。

　　建设高水平的国家中医疫病防治队伍，要坚持“中西医并重”。中医疫病防治队伍既要掌握中医理论与思维，还能结合现代的诊疗技术，凸显中医疫病防治的特色与优势。实现多学科融合，这是现代疫病学人才的培养方向。但在我国医学院校，学科、课程之间存在着明显的边界，缺乏有效的交叉融合。若想更好彰显中医学的独特优势，医学教育体系有必要进行深入改革、融合创新。这既需要从体制机制上将中医药纳入公共卫生体系，也需要在医疗体系中进一步扩大中医占比，更需要在医疗教育系统中扩大中医药教育规模，切实解决人才后备不足的现实问题，加强中医、中西医结合学科建设，真正推动中西医并重、中西医的有机融合。

　　建设高水平的国家中医疫病防治队伍，要坚持“守正创新”。中医先贤们在抗击疫病中创造出的许多经典理论和防治方法，散落在历代文献中，这些经验精华需要整理传承。社会发展、科技进步、人类健康服务需求的不断变化、学科的交叉融合等因素，对中医药人才在多元知识结构、综合能力素质等方面都提出了更高要求。新时代中医药人才培养模式的改革，在“守正创新”原则指导下，应吸收传统与现代中医药教育精华，重新构建整合医学类课程体系，建立新时代高水平中医药人才培养体系，顺应中医药自身发展的需要，适应“为人民群众提供全方位全周期健康服务”的目标。

　　建设高水平的国家中医疫病防治队伍，要落实好“医教协同”。在抗击疫情斗争中，专业学位研究生、住培生未参与救治，医疗队伍的“预备役”未得到很好锻炼。一线的医生（教师）人数始终有限，如果出现“持久战”，作为“预备役”的医学生将发挥重要作用。如未来再次面对相同情况，未经历过锻炼的医学生难以担当重任。我们应当清楚认识到，医学生关键核心能力的培养不在学校而在医院，医学人才培养应当回归医学教育的职业教育本质。在此基础上，推动“医教协同”相关政策落实到位。更新理念，理顺体制机制，促进中医学专业学生的成长成才，真正成为医疗队伍的“后备军”。

　　中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中华文明的一个瑰宝，凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧。建设高水平的中医疫病防治队伍，推出新时代中医药人才培养的新方案，培养一批具有大胸怀、大境界、大格局的一流中医药人才，才能促进中医药振兴发展，为建设健康中国以及构建人类卫生健康共同体贡献力量。

　　（作者为北京中医药大学党委书记） 


　　《 人民日报 》（ 2020年06月15日 05 版）

(责编：孙竞、熊旭)
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