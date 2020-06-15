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中国各地高校迎来毕业季 “云毕业”成新潮流

2020年06月15日09:15  来源：中国新闻网
 
原标题：中国各地高校迎来毕业季 “云毕业”成新潮流

6月，中国各地高校迎来了“毕业季”。今年受新冠肺炎疫情影响，“云答辩”“云毕业照”等“云毕业”方式在各高校间掀起新潮流。

“云答辩”：特殊时期下的一种应变策略

近日，清华大学、暨南大学、南京航空大学等多所高校发布通知，宣布调整毕业考核方式，开启毕业论文的线上答辩模式。

一个月前，暨南大学新闻与传播专业2020届硕士毕业生王懿慈便收到了今年毕业论文答辩改为线上的通知。“我觉得‘线上答辩’是特殊时期下的一种应变策略，同时也是现代科学技术的一种体现。”

为了保证整个答辩过程的流畅，暨南大学将每个专业的学生分成多个小组，并为每个小组配备答辩秘书。此外，每位答辩的学生可以在答辩时在屏幕上共享自己的答辩PPT，整个过程可以录屏、截屏保存。

“此前学校已对软件的使用及流程进行了详细的讲解。”王懿慈表示，整个答辩过程十分流畅，不论是屏幕的共享还是与老师的沟通都十分方便。

“云毕业照”：AI技术弥补遗憾

与校门“合影”、在大礼堂“留念”……为避免聚集增加新冠肺炎感染风险，同时弥补未拍毕业照的遗憾，江西农业大学推出“AI云毕业照”，该校学生可以在全国各地与学校“合影”。

该校的云毕业照平台分为单人模式和班级合影模式，毕业生不仅可以选择在“校门”“先骕楼”“大礼堂”等处留念打卡，还可以根据自己的学科门类，选择“工科”“文科”“农科”等不同款式学士服，并一键生成照片保存至手机。

此外，中南大学、广西民族大学、南阳师范学院、重庆大学城市科技学院等高校学生利用手绘、PS等技术，为同学们设计了一套“云毕业照”。

毕业作品“云展示”：为不能到场的观众带来更多便捷

往年的毕业季，毕业作品展览是各大高校一道靓丽的风景线。今年受新冠肺炎疫情影响，清华大学、景德镇陶瓷大学等高校纷纷推出毕业作品线上展览。

“清华大学美术学院2020届线上毕业作品展”由清华大学美术学院设计研发，清华大学-阿里巴巴人机自然交互体验实验室、阿里云资源支持，该院所有学生的毕业作品都在这个平台集中展示。

“虽然在非常时期以‘线上展’这种特殊形式来展示学生的作品，但从作品中可以看到学生们坚实的专业基础和创新能力。”该院工业设计系主任张雷在寄语中这样写道。

景德镇陶瓷大学艺术专业(陶瓷装饰设计研究方向)2020届硕士毕业生张旭的毕业作品《镜像星空》以及《遨游在星空中的鱼》也将被“云展示”。“采用这种线上展览的方式不仅可以解决聚集问题，更有效的解决了作品不能展览的情况，同时也为不能到场的观众带来更多便捷。”(李韵涵)

(责编：郝孟佳、熊旭)
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