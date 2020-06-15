原标题：东华大学为“特殊”毕业生求职代言 一个也不能少

从去年秋天开始求职的东华大学管理学院财务专业2020届本科生邓雯，最近终于为自己长达8个月的求职经历画上一个句号。他拿到了上海一家公司的offer，即将走上第一个工作岗位。中青报·中青网记者了解到，在邓雯找工作的过程中，东华大学校方全程参与，为这名“特殊”学生的就业开辟了绿色通道。

17年前，8岁的邓雯因为身患骨癌，经历了两次手术，最终永远失去了右腿。对一个8岁的孩子来说，“高位截肢”无疑是晴天霹雳，而昂贵的医药费更是让这个本来就不富裕的家庭雪上加霜。在艰难的日子里，社会各方向邓雯伸出了援手，让这个8岁的孩子感受到了真情与温暖。经过努力与病魔的抗争，他重新“站”了起来，可以拄着双拐行走了。

从此，他更加努力地生活，通过不懈坚持，顺利考取了东华大学，并成为一名光荣的共产党员。

“从8岁患病至今，一路走来，我得到了来自各方无私的帮助，我很感激，也希望凭借自己的能力回报社会。”在读大学期间，邓雯克服重重困难，坚守志愿服务岗位，本科3年累计工时达260个小时。这份坚持与付出，让邓雯获评“2019年度上海市教卫工作党委系统社会主义精神文明好人好事”。

2019年9月，邓雯开始了自己的求职之路。最初瞄准的互联网行业虽说“热门”，但岗位多、类别杂，他接连碰壁。经过与辅导员多次深入探讨后，邓雯结合自身专业学习与实践经历，重新确定求职方向，并将重心更聚焦于企业财务管理岗位。

尽管今年的春招遭遇疫情，但通过教育部24365平台和学校就业平台提供的线上求职信息，成绩优秀、专业基础扎实、具有事务所实习以及丰富志愿者经历的邓雯，还是接连获得了不少面试机会，并通过了线上面试。但到了终面这一环，由于身体条件“特殊”，直到5月初，他还是没拿到offer。

那段时间的邓雯，开始变得有些消沉和焦虑。辅导员一直关注着他的求职情况，并通过电话一次次鼓励。从学校到学院都特别重视邓雯的就业情况，发动教师及校友联系企业、街道等寻求就业机会。

“他的就业意向是啥，我来帮忙问问。”“阳光、善良、乐观、努力的好孩子，大家一起来推荐！”学院群里，老师们群策群力。在多方帮助和邓雯的努力下，终于5月末获得了一家公司财务岗的工作机会。

因为自己成长路上总是在不断地收获着来自社会各界的温暖与帮助，邓雯拿到offer时候说，“回馈社会、服务人民”是值得自己用一生来做的事业。

魏冰 吴娅琳 中青报·中青网记者 王烨捷

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