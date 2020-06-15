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法国推出“学习型假期”计划 助百万青少年暑期补课

本报驻法国记者 葛文博

2020年06月15日08:40  来源：人民网－人民日报
 

近日，法国政府推出“学习型假期”计划，将投入2亿欧元财政拨款，帮助100万青少年学生在暑期补课。据法国教育部长布朗凯介绍，政府此前发起了“学习型国家”行动，帮助学生于疫情期间完成学业。“学习型假期”计划是“学习型国家”行动的扩展，重点将教育从学校向家庭及家庭之外延伸。

“学习型假期”计划包含4个项目：首先是“开放学校”，暑假期间将开放全国2500所教育机构，向40万青少年提供学业辅导，开展各类文体活动；其次为“户外学校”，通过寄宿或野营，体验自然、认识地方文化遗产；第三为“学习夏令营”，国家联合地方政府为25万名青少年提供知识和技能培训；最后是“学习休闲接待中心”，为30万3岁至17岁的学生，成立假日学习中心，提供国家远程教育中心的在线教育课程。教育部将在网上开放注册平台，供民众选择就近项目报名，所有项目将严格遵守防疫规定。

法国教育部调查发现，自3月16日全面停课后，全国约有5%的困难学生因家庭缺少电子设备，遇到上网课的困难。法国《新共和报》称，5月11日逐步复课后，实际复课的学生比例较低，贫穷家庭会因为经济原因，不愿将孩子送回学校。法国教育部估计，约50万青少年可能被迫“失学”，占学生总数的5%到8%。

布朗凯表示，“学习型假期”计划优先考虑贫困家庭的孩子，对其免收一切费用。他说，停课可能加剧教育不平等现象，贫困青少年可能无法享受休假或无法在假期接受教育，因此，“学习型假期”非常必要。法国青年事务国务秘书阿塔尔指出，“学习夏令营”中约20万名额将预留给贫困青少年。

法国家长联合会主席罗德里格·阿雷纳斯表示，应鼓励社区加快开放，让孩子们重新融入社会，因为“社交隔离”政策对青少年造成较大心理影响。法国《解放报》指出，近年来覆盖贫困地区和弱势群体的公立学校不断被削弱，部分地区严重缺少教师和校医，计划所需的人力、财政和技术超出了地方政府的资源和能力。《西部法国报》指出，计划建立在教师自愿参加的基础上，预计需动员2.5万名教师，这是目前每日在岗教师数量的5倍。

《 人民日报 》（ 2020年06月15日 16 版）

(责编：郝孟佳、岳弘彬)
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