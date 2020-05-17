徐永吉：尽最大努力维护留学人员的生命安全和身体健康

人民网北京5月17日电 （记者郝孟佳）16日，“平安留学伴你行-抗疫同心 守望相助”活动在云端开讲，人民网教育频道与人民视频作为媒体支持单位提供播放端口。教育部国际合作与交流司副司长、教育部港澳台事务办公室常务副主任徐永吉说：“留学人员是国家的宝贵财富，是建设中国美好未来的重要力量。在国内疫情发生初期，海外留学人员心系祖国，热情关心和支持国内的抗击疫情斗争，体现了极为可贵的爱国情怀。”

加强防疫指导 维护留学人员生命安全

“随着疫情在全球蔓延，教育部时刻牵挂、关心在外留学人员的健康和安全，也在尽最大努力维护留学人员的生命安全和身体健康。”徐永吉说，教育部组织专家编写了《海外留学人员新型冠状病毒肺炎防控指南》，邀请钟南山、李兰娟、张文宏等国内知名专家为海外留学人员举办了多场讲座。统筹整合国内高校心理辅导和健康咨询平台资源，通过多个渠道向留学人员推送，提供全天候心理和健康咨询。

此外，教育部还委托中南大学湘雅医院研发了“海外留学人员新冠肺炎疑似症状风险自评”在线应用，供留学人员进行专业的自我评估并给出建议。

教育部平安留学专门推出“留学抗疫”特别频道，为海外留学人员及时掌握防控知识、进行心理辅导和健康咨询、了解最新防控政策、妥善安排学业提供帮助。

开展帮扶活动 为留学人员提供物资保障

徐永吉介绍，教育部会同外交部指导驻外使领馆多渠道筹措、调集防疫物资，利用民航飞机优先安排运送，确保“健康包”能够及时送到留学人员手中。

“教育部还发动国内高校和相关机构，持续开展对口支援国外高校活动。”徐永吉说，“驻外使领馆教育部门也通过多种方式组织留学人员开展各类帮扶活动，加强自我保护和互帮互助，为留学人员提供了充足的物资保障。”

此外，教育部建立了留学人员疫情报告、确诊患者救治、疑似患者帮扶等机制，部署驻外使领馆敦促当地政府和留学人员所在学校为确诊病例就医提供协助和便利，确保其得到及时周到的救治。同时，协调北京大学第三医院、中南大学湘雅医院建立重症和危重症患者远程会诊机制。“目前，海外留学人员感染数量和占比总体处于较低水平。”徐永吉说。

加强困难帮扶 对留学人员及时施以援手

“教育部指导驻外使领馆教育部门同留学人员保持密切联系，对于留学人员遇到的签证、住房、保险等方面问题，及时交涉、协调解决。”徐永吉说，“同时，驻外使领馆教育部门通过学联会和微信群将留学人员团结起来，对有困难的留学人员及时施以援手。”

针对留学人员遭遇歧视、攻击的个案，徐永吉表示，教育部第一时间进行有力交涉，敦促有关国家和高校公正对待我留学人员，并依法处置遭歧视案件和涉案人员，切实维护我留学人员安全和合法权益。

教育部“平安留学”微信公众平台持续编发《中国留学生安全通报》，介绍疫情期间威胁我留学人员人身、财产安全的典型案例，并有针对性地提出安全建议。同时，及时回应解决海外留学人员普遍关心的学历学位认证等政策性问题。

“当前，海外疫情仍在持续蔓延，希望在外留学人员科学理性做好防护，遇到任何困难和问题及时与驻外使领馆联系。”徐永吉说，毕业季和假期即将到来，教育部将会同外交部等有关部门及驻外使领馆对留学人员学业保障、回国需求、就业创业等问题及时进行研究，努力维护好海外留学人员的合法权益和健康安全。

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(责编：郝孟佳、孙竞)