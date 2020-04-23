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北京：高三年级举行试开学演练

2020年04月23日08:57  来源：新华网
 
原标题：北京：高三年级举行试开学演练[组图]

　　4月20日，参与演练人员在演练通过体温检测后进校环节。当日，北京二中举行了高三年级开学工作全流程演练，教职员工演练了学生进校、课间管理、人员午餐、校园消毒等环节，为高三年级开学做准备。据悉，北京市高三年级4月27日开始返校学习。 新华社发（周良 摄）

　　4月20日，参与演练人员在餐厅演练按照指示路线保持间隔有序排队取餐环节。 新华社发（周良 摄）

　　4月20日，参与演练人员在用餐前按照七步洗手法洗手。 新华社发（周良 摄）

　　4月20日，参与演练人员在进行模拟教学。 新华社发（周良 摄）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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