“我们收到了喀山联邦大学的5公斤土豆”

李鹤飞和舍友收到学校发放的土豆。

4月20日，对我这名就读于俄罗斯喀山联邦大学的大三留学生来说，平凡而温暖。

我至今记得那天的情景。“嗡”，随着手机发出的振动声，一条微信消息弹了出来：“今天下午1点在7栋门口领取防疫物资……”当时正在自习室的我当即冲回宿舍。

12点55分，我和另外3名舍友做好防护，下楼等待。走出电梯，看到许多戴口罩的外国人，热情的宿舍管理人员告诉我们：“一会儿要发‘礼物’，先回宿舍等，按所住楼层顺序下楼领‘礼物’。”

轮到我们领“礼物”了，每人签字领取两个大袋。两手拎着两袋饱含喀山联邦大学对每位学生“沉甸甸的爱”的物资回到宿舍，拆开包装，泥土气息扑面而来。原来一个袋子中装的是5公斤土豆，另一个袋子中装的是番茄酱、蛋黄酱、一盒茶包、一包大米、一袋意面和一瓶食用油。瞬间，同学们被这朴实的爱烘得暖暖的！

说实话，最近俄罗斯的疫情形势不容乐观，每日增加的新冠肺炎确诊病例数牵动着每位留学生和其远在国内的父母的心。

目前，我在生活方面受到的影响不是特别大。俄罗斯鞑靼斯坦共和国出现第一例确诊病例的隔天，喀山联邦大学便停课了，改成了上网课。鞑靼斯坦共和国也出台了相关政策，自4月5日起，除了到距住处最近的超市、药店以及遛狗外，到银行、邮局等单位上班，均需获取出行允许才可以出门。

喀山联邦大学的老师一直在提醒学生少出门，做好防护，身体有任何不适随时联系所就读学校的班主任和系主任，同时也告诉学生们不要过度紧张、担心。这些来自当地学校以及国内院校的关心让我们感到温暖。

但随着俄罗斯疫情的变化，中国留学生的心理状态也受到了一定影响。看到每日媒体报道的关于确诊病例迅速上升的新闻，大家会感到焦虑和不安。

按往常的学期时间表，6月初或6月中旬，俄罗斯大多数大学将进入假期。对中国留学生来说，如果决定回国，面临的首要问题是如何买到机票。因疫情原因，飞往国内的航班骤降，机票涨价厉害。我周围有些同学之前定了5月回国的俄航机票，但因航班停飞，机票被取消，可是购票款到现在还没退回。考虑到未来航班情况的不确定，留学生不敢随意买机票，不少留学生处在等待和观望中。

令我们没想到的是，在喀山的中国留学生前不久还在想着如何购买防疫物资运回国内，希望能为国内的疫情防控尽己之力，转眼就迎来了战疫“下半场”。

中国驻俄罗斯大使张汉晖强调，每名中国留学人员都是驻俄使领馆的关注对象，使领馆会一个不少地保护好大家。目前，使馆已开通留学人员热线电话，如遇困难，可以随时联系使馆。来自中国驻俄罗斯大使馆的温暖让我们这些中国留学生十分感动，也让我们明白，祖国是大家最坚强的后盾。

(责编：冯粒、曹昆)