博洛尼亚大学中国校友捐赠物资记

日前，意大利博洛尼亚大学的中国校友发起倡议，向博洛尼亚当地的医疗机构捐赠物资，截至发稿时，校友募捐的1920件护目镜和600套防护服均已发出，预计4月30日前后抵达博洛尼亚。

3月下旬，意大利疫情日趋严重，留意中国校友纷纷对第二故乡表达关切之情。博大校友、意大利中意投资咨询公司创始人鲁佳川联合工信部工业文化发展中心马雨墨等多名校友共同提出了向第二故乡捐赠物资的设想，得到校友支持，随即建立了一个地跨中国、德国、意大利的19人捐赠工作筹备组。3月23日，筹备组发出向博洛尼亚当地的医疗机构捐赠物资的倡议。

捐赠活动中，有很多令人感动的故事。曾在博洛尼亚访学、就职于长安大学的李同录教授和他的团队一共募集27850元交给了筹备组，并专门给校友们写了中英文感谢信；上海交大的曹永康教授及其团队与博洛尼亚大学有着深厚的情谊，看到募捐信息之后，马上代表上海交通大学建筑文化遗产保护国际研究中心和参加培训的学员捐出了1000只医用口罩。

校友们最初的想法是通过博洛尼亚大学向医院捐赠，但是如此一来，因相关协调事宜，捐赠线势必拉长。筹备组经过讨论，最终决定与医院直接沟通，如有紧迫的物资需求，则由医院出面协调与民防部门的关系。筹备组成员、博洛尼亚大学吴殷哲老师和苏跃臻教授迅速与博洛尼亚的Sant’Orsola 医院相关负责人取得联系，很快就得到了院方的积极反馈——列出了亟需物资的排序：FFP2医用规格的口罩、护目镜、防护服、医用外科口罩。为了确保所捐物资能为医疗机构所用，筹备组研究了中欧医疗物资方面的标准，从CE认证、执行标准、厂名厂址等几个方面核验了物资的资质，最终确定了有出口资质和取得欧盟进口资质的护目镜和防护服作为捐赠物资。

校友们倡议捐赠物资时，正是国内外物流压力非常大的时候，当时估算的物流成本大约在3万到4万元人民币之间。当物资准备发往意大利时，物流公司的运费又涨价了，不仅单价上涨，而且每单物流的重量也有了新的规定。最终，这批医疗物资分为10单发走，每单运费达6016元人民币。但物资顺利发出让筹备组感到如释重负——没有辜负捐款人的期待。

正如倡议书中“80后”“90后”校友所言：“我们希望，当我们重回这片土地时，可以如往昔般沐浴在亚平宁的阳光下……也可以亲切地和生命里那些重要的人亲吻和拥抱，轻轻道一句：我们同在。”

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