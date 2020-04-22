华南理工大学广州学院四个在线教学案例获奖

广东省本科高校在线开放课程指导委员会9日公布了疫情阶段在线教学优秀案例获奖名单，华南理工大学广州学院共有4个在线教学案例获奖。

其中，“教师或课程类”优秀案例3个，“高校类”优秀案例1个。“《营销学原理》在线多元混合教学”和“数学知识在机器人工程中的应用” 均荣获“教师或课程类”优秀案例一等奖；“《高等数学》多元化助力精准在线教学” 荣获“教师或课程类”优秀案例二等奖；“华南理工大学广州学院2020年春季疫情防控期间在线教学工作方案”获评为“高校类”优秀案例。

“《营销学原理》在线多元混合教学”采用基于超星学习通速课及互动+中国大学MOOC精品课程+腾讯课堂直播开展教学，特色是整合多种资源重构线上教学设计、充分利用多平台开展混合教学、构建多元化训练任务和评价体系。

“数学知识在机器人工程中的应用”利用在线平台进行全英授课，教学内容深入浅出，课程在线作业和评价系统很有特色，深受学生欢迎。

“《高等数学》多元化助力精准在线教学”采用超星学习通平台课程+直播+录播开展教学，特色是根据“学情分析”精准定制课程、教学设备彰显数学教学风格、“MOOC+直播”有机结合，促进师生互动。

“华南理工大学广州学院2020年春季疫情防控期间在线教学工作方案”获评为优秀案例，是对华南理工大学广州学院在新冠肺炎疫情防控期间为落实“停课不停学”所做努力的肯定。

截至目前，华南理工大学广州学院在“战‘疫’教学案例分享”专栏中陆续推出了15个在线教学案例。

华南理工大学广州学院在线教学指引、宣传及在线教学案例分享

据悉，为广泛宣传广东省各高校及教师在新冠肺炎疫情防控期间在线教学的亮点，共享互鉴典型做法，广东省本科高校在线开放课程指导委员会开展了疫情阶段在线教学优秀案例征集活动。经专家评审，广东省本科高校在线开放课程指导委员会在全省40多所高校的1200余份案例中，共评选出优秀案例310份，其中高校类案例14项、学院或专业类案例41项、教师或课程类案例 255 项（其中一等奖 95 项，二等奖 160 项）。

来源：华南理工大学广州学院

(责编：郝孟佳、熊旭)