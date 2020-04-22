兰州大学：70余专业实行大类招生 提供更多跨专业学科学习机会

人民网北京4月22日电 （记者何淼）近日，兰州大学就考生和家长关心的2020年学校高招工作的热点问题作出了权威解答。

问题一：兰州大学在人才培养方面有哪些优势和特色？

兰州大学作为 “211工程”“985工程”和“双一流”建设（A类）的综合性大学，秉承“兴文、厚理，拓工、精农、强医”的发展思路，充分发挥多学科协同发展的优势，在人才培养方面历来追求卓越、独树一帜。

一是实行宽口径、厚基础大类培养模式。自2003年开始，兰州大学一直在进行专业大类招生培养改革，目前有70多个专业实行大类招生培养。

二是以学生发展为中心，为同学们提供丰富的转专业机会。新生从入学时的基地班选拔，到一年后的全校范围内转专业，到两年后的学院或学科类内转专业、跨学院2+2选拔，近四分之一的学生实现转专业的愿望，最大程度满足同学们的兴趣和志趣。

三是提供更多跨专业、跨学科学习机会。在人才培养方案中，对相关课程进行模块化设计，各专业专门设置辅修课程模块和双学位课程模块，鼓励学生跨专业、跨学科修读，进一步完善学生学缘结构，丰富学生知识体系，拓展学生未来成长发展空间。

四是拔尖创新人才培养。兰州大学一直在努力进行各类拔尖创新人才培养改革探索，自1991年以来，持续加强基础科学研究与教学人才培养基地建设，即“基地班”，目前建有6个国家级和8个省部级人才培养基地；2005年，创新开展拔尖人才、复合型人才培养模式改革，即“隆基班”选拔培养；2010年入选国家拔尖创新人才培养计划，即“珠峰计划”，成为全国19所拔尖创新人才培养试验计划高校之一。

2020年，国家在36所基础学科或相关领域人才培养和科研能力较强的高校中推行基础学科招生改革试点工作，也就是大家关注的强基计划。学校作为强基计划试点高校之一，继续深入探索拔尖创新人才培养。

问题二：面对更高层次的学校和更具优势的专业，如何做好选择题？

能够进入省排位前5%左右的同学，已经是同龄人中的佼佼者，已经具备在未来社会成为最顶尖水平的行业领袖或骨干专家的潜质，最顶尖的研究型大学，“双一流”建设（A类）高校应是你们的首选。在这些学校就读，意味着站在更高、更广阔的平台上，享有更多的与世界一流大学对话、交流、协作的机会，更好的成长机遇，更宽广的视野，更全面的发展。

在选择专业的过程中，不能盲目“蹭热点”“追热度”。所谓的热门专业，只是在一定的历史条件下或者时代的背景下产生短暂聚焦的一个短期现象。符合同学们自身特点、对其兴趣浓厚、能施展个人特长、能提供更高发展平台的专业，才是真正的好专业。同学们在志愿填报前要充分了解和认知自身的性格特征、身体条件、学科优势、志趣表现，进行综合考量，做到个人特点、未来发展定位与专业特点、院校层次类型相匹配，选择最有利于今后成长和长远发展的学校和专业，更好地成就自我、成就未来。

问题三：该如何看待地理区位与学校层次类型间的博弈？

部分省份考生只对本地高校认可度较高，不愿意出省就读；部分考生对地域区位过于在意，部分考试培训或志愿填报指导机构也存在地域区位的偏好，这也就造成相当部分非一线城市和中西部高校的综合实力与录取分数并不匹配。

实际上，不同层次和类型的高校，无论国家投入还是学生成长平台，差距都很大，对地域区位过于在意的考生和家长可通过多种渠道咨询了解这些差别。在掌握到真实情况以后，建议家长和考生以更高的站位、更宽的视野和发展的眼光去考虑同学们的成长成才问题，避免因为对地域的过度偏好，或者不了解，甚至是误解，而干扰或影响对报考学校的理性选择，避免因为对高校层次、类型了解不够或一定程度上的混淆，偏离本来的目标，错失最优选项。

问题四：考生高考前夕，家长们该怎样做，才能成为一名优秀的陪伴者？

高考之年既是对考生心理上的一种考验，也是对家长的考验，所以每个家庭成员都要做好充分的准备。

一是家长要主动走入考生的内心，给予考生充分的关怀和鼓励，倾听考生的内心感受，做好考生压力排解和心理疏导，成为考生坚实的心理依靠。

二是要营造稳定良好的家庭关系和学习环境，保持家庭成员间关系和谐，帮助考生承担一些非必要的时间和精力付出，使得考生能够全身心地投入备考。

三是家长做好志愿填报和学校专业信息的前期搜集整理工作，根据考生的特点和意愿，帮助考生精简有效信息。

问题五：特殊时期，线下交流机会少，考生和家长如何精准获取最新招考信息？

疫情期间，兰州大学通过多种网络渠道为广大考生和家长提供咨询和服务。考生和家长可通过“兰州大学本科招生”微信公众号和“兰州大学本科招生网”（http://zsb.lzu.edu.cn）了解和掌握学校最新的招生资讯，查看历年录取情况。还可通过“今日头条”“高考宝”等app收看学校分省招生宣传直播和回放。想进一步了解兰州大学，还可加入兰州大学各省招生咨询群（QQ群号附后），会有招生宣传组老师为大家提供一对一的服务和解答。

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(责编：何淼、熊旭)