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就业进行时 | 别扛着，6招帮你缓解职场压力

2020年04月22日14:48  来源：人民网
 

面对工作和生活的双重压力，时而“996”时而“007”地“超长待机”，考验着职场人的身心,疲劳积压逐渐成为常态。日子笑着哭着都是过，能抗压也要适当减压，让自己有空间歇歇脚，再出发时可以“轻装上阵”。接下来，让我们一起盘点减负小妙招。

凡事不必力求完美

很多时候，压力来自于个人当前表现与心中预期存在差距。对自己高标准严要求是好，但罗马不是一日就可以建成的，每个人都在不断地进步和成长。同时自信也是不可或缺的，避免没必要的自我否定，也许我们在某些地方需要改进，但也一定有自己的一技之长。

劳逸结合，张弛有度

长时间的精神集中会让自己感觉被掏空，劳逸结合让自己喘一口气，毕竟良好的精神状态才能更好应对接下来的工作。培养锻炼的习惯，在运动中释放压力，快跑、使劲蹬自行车以及猛击沙袋等，都是不错的选择。在办公室养些绿植，心情郁闷的时候浇水散心。留出一段属于自己的时间，听听音乐，闭目养神。

适当地犒劳自己

例如大家常常说的，买一杯奶茶“续命”，有时候为自己准备小礼物也“治愈感”十足。人生需要惊喜，也需要自我宽慰，虽然路途中有坎坷，但我们都咬着牙披荆斩棘地走过来了，适当地犒劳自己，给自己和生活增添一些幸福感，也能帮助我们舒缓压力。

专注当下

日常工作中，时间的紧迫以及工作量的增多，会令我们感到压力陡增。遇到这样的情形不要慌，先让焦虑别捣乱，理清当下最重要的事情是什么，在规定时间范围内应该先做什么，这个工作是否有更简便的方法。很多时候我们会被假想中未来不一定发生的事情困扰，解决当下的问题，许多事情就迎刃而解了，活理顺了，压力自然也小了。

表达与倾诉

不要把所有的话都放在心里，把所有的情绪都留给自己，经常我们独自纠结、困惑很久的问题，只要我们愿意说出来，在倾诉的过程中自己就释怀了。有的问题我们无法独自解决，表达出来反而可以收获帮助和他人的经验，孤军奋战很锻炼能力，但合作共赢才能走的更远。

时间管理

每一个没能按时完成的计划都会给我们加上一些压力，然后一点一点地累积。想要变被动为主动，就要合理地时间管理，考虑清楚事情的优先级。自己安排时间和事务，而不是让工作和deadline在后边赶着我们往前走。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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