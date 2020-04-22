江西多管齐下帮扶高校毕业生就业创业

专项招聘 定岗招聘 创业扶持

多管齐下帮扶高校毕业生就业创业

计划招聘“特岗教师”6600名、选派“三支一扶”高校毕业生2000人、硕士研究生招生计划增加3700名、部分企业单列在赣高校招聘比例……记者4月21日从省教育厅获悉，省政府办公厅日前印发《关于促进我省2020届高校毕业生就业创业若干政策措施的通知》，多管齐下帮扶毕业生就业创业。

——鼓励高校毕业生面向基层就业。通知要求，各县（市、区）要根据本地教师队伍建设实际需求积极申报中央“特岗教师”招聘计划，争取2020年“特岗教师”招聘计划达6600名。计划选派“三支一扶”高校毕业生2000人，服务期满且考核合格者可按有关规定进行专项招聘。组织1.1万名高校毕业生参加就业见习，积累工作经验、提升就业能力。

——提升高校毕业生留赣就业比例。在赣国有企业、百亿级工业产业企业，以及我省重点扶持的特色优势产业企业、现代服务业企业要在年度用人计划中单列一定比例，专项招录省内高校应届毕业生。对招聘高校毕业生的创业型小微企业，根据招聘人数按月给予“五险一金”半年补贴。

——扩大事业单位招聘高校毕业生规模。提高今明两年全省各级事业单位空缺岗位专项招聘应届高校毕业生比例，包括择业期内未落实工作单位的高校毕业生。（下转第3版） （上接第1版）安排2020年中小学教师招聘计划1.2万名，提高今明两年中小学教师空缺岗位专项招聘高校应届毕业生比例。落实“两教一保”标准补充学前教育师资，实现全省多渠道招聘补充学前教育教职工5000人。

——支持高校毕业生自主创业。加大毕业生创业担保贷款扶持力度，对具有大专以上学历的个人创业贷款最高额度从15万元提高到20万元。对具有博士学位、正高专业技术职称、高级技师职业资格的人员创办小微企业，申请额度在100万元以内的创业担保贷款，原则上免除担保、反担保手续。对2020届高校毕业生从事个体经营的，在3年内按每户每年1.44万元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。在我省行政区域内创办企业或从事个体经营且稳定经营1年以上的在校毕业生和毕业5年内自主创业的高校毕业生给予5000元一次性创业补贴。

——加大贫困家庭毕业生就业帮扶力度。为有就业意愿的建档立卡贫困家庭毕业生至少提供3个以上的就业岗位选择，确保建档立卡贫困家庭毕业生就业帮扶全覆盖，力争有就业意愿的建档立卡贫困家庭毕业生实现100%就业。对在毕业学年有就业创业意愿并积极求职创业的残疾、获得国家助学贷款以及低保家庭、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困家庭、特困人员中的高校毕业生，给予一次性求职补贴1000元。

——其他帮扶举措。扩大高校毕业生升学规模，2020年全省高校硕士研究生招生计划增加3700名。出台激励政策鼓励更多高校毕业生应征入伍，力争实现高校毕业生应征入伍人数同比增加30%。对离校未就业毕业生，可根据其本人意愿将户口、档案在学校保留两年或转入生源地公共就业人才服务机构。加大招聘场次，省教育厅每月联合厅局或设区市举办1次网络智能招聘会，高校每月举办不少于两次网络就业洽谈会。（记者骆辉）

(责编：郝孟佳、熊旭)