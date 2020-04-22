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武汉举办复工复产企业首场现场招聘活动

2020年04月22日14:44  来源：新华社
 

21日，武汉市举办2020年复工复产企业首场现场招聘会，281家企业参会，3500余人现场签约或达成就业意向。

本次活动由武汉市人社局组织，首场现场招聘会共设置武汉经济技术开发区、东湖新技术开发区、东西湖区、蔡甸区、江夏区、黄陂区、新洲区等7个分会场。参会企业共281家，提供就业岗位10017个，吸引了7248名劳动者进场求职，3528人现场签约或达成就业意向。

按照疫情防控要求，所有参会人员均需扫码并出示绿色湖北健康码、佩戴口罩、接受体温检测，各招聘展台及排队求职者需保持1.5米以上间隔距离。

早上9点，在武汉开发区分会场，数十位求职者在雨棚下排队等候。今年44岁的朱秀莲原本是一家玻璃厂的质检员，受疫情影响而失业。她在招聘会现场找到一份服装厂普工工作。“之前没有做过相关工作，还不知道自己是否适应。但能找到一份工作也不容易，不能太挑剔了。”她说。

武汉大自然酒店因为疫情歇业，店里200余名员工均在家待业。随着疫情防控形势好转，酒店负责人徐菊珍陆续帮助店里60余名员工找到短期工作，如搬运员、拼装员、导购员等。

21日上午，徐菊珍带着员工来到东西湖区分会场，帮助三人找到包装工作。她预计在酒店恢复堂食后，再重新聘用这些员工。

武汉市人社局将在推进线上招聘的基础上，继续在7个城区（开发区）组织举办小规模、多频次、精准化现场招聘活动，活动将持续到6月底。预计全市将举办不少于70场招聘会，提供约3万个就业岗位。条件成熟后，还将在其他城区逐步推广举办。（记者乐文婉、肖艺九）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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