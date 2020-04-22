江苏今明两年事业单位招聘向应届毕业生倾斜

在4月21日举行的2020年全省人社系统人才工作电视电话会议上，江苏端出一揽子人才改革政策措施。

省人社厅副厅长朱从明介绍，今年是统筹推进疫情防控和经济社会发展的大考之年。人社部门明确不少新工作举措，包括及时兑现落实关心关爱一线医务人员激励保障政策，进一步助力保居民就业、保基本民生，做好复工复产用工服务等。

受疫情影响，高校毕业生求职压力加大，我省在做好用工服务，有序恢复人力资源市场现场招聘活动，为各类人才特别是高校毕业生等重点群体和企事业单位提供精准对接服务的同时，今明两年全省事业单位空缺岗位招聘时提高专项招聘应届高校毕业生的比例，招聘条件适合应届高校毕业生的，应主要面向应届高校毕业生，不得在招聘条件中故意设置职称、工作经历等要求。

破解基层引才难题

针对基层卫生机构人才招不进、留不住以及基层农技站、中小学、乡村卫生院等事业单位岗位设置不尽合理的问题，我省今年将研究制定基层事业单位专业技术人员定向设岗、定向评价、定向使用“三定向”政策，着力破解基层引才、育才和用才难题。

针对县以下事业单位管理岗位职员晋升“天花板”问题，根据国家统一部署，全面推行县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。

完善乡土人才职称评价标准，将实际贡献、示范作用作为重要评定指标，有序开展乡土人才初、中、高级职称评审工作。探索建立乡土人才技能等级评价制度，拓展乡土人才职业发展空间。在各类荣誉和重点人才项目中加大优秀乡土人才倾斜支持力度，激励乡土人才在促进乡村产业发展、助推决战决胜脱贫攻坚中大展才华、大显身手。

引进培养1800名博士后

朱从明说，当前专业技术人才队伍建设的着力点是聚焦国家和省重大发展战略，对接新一代信息通信、人工智能、大数据、新材料、新能源等战略性新兴产业打造人才链，加大青年创新人才培养支持力度，启动实施万名博士后集聚计划，大力培养集聚一大批经济社会发展急需紧缺高层次人才。

我省将加快培养选拔一批高层次创新型领军人才，加大青年创新人才培养支持力度。更加关注有潜质的青年后备人才，加大重大人才政策、重大人才工程对青年人才支持力度，促进更多优秀青年人才脱颖而出。启动实施万名博士后集聚计划，组织实施省资助招收博士后人员和省博士后科研项目资助，全年引进培养1800名海内外优秀博士后。

培养企业新型学徒

我省将着力破解技能人才结构性短缺、待遇水平偏低、发展基础薄弱等突出问题，全力打造江苏技能人才新高地，努力实现今年新增高技能人才8万人。深入实施职业技能提升行动。以企业职工培训为重点，面向各类劳动者，更大力度、更高质量开展职业技能培训，全年培训规模不少于160万人次。

遴选2-3所技师学院推荐纳入高校设置规划，支持高职院校举办一批技师学院，再建两所以上省重点技师学院。紧密对接自主可控先进制造业体系“产业图谱”，打造50个省级专业集群，培育20个中外合作办学示范专业，在技工院校全面推行企业新型学徒制，培养企业新型学徒两万人。

去年，江苏专业技术人才总量和高技能人才总量分别达825万人、414.8万人，均位居全国第一。我省在全国率先建立高层次和急需紧缺人才考核认定机制，率先开展乡土人才高级职称评审，率先开展职业技能等级认定和国境外职业技能比照认定，率先把思想政治工作人员纳入专业技术岗位管理，率先制定出台优化职业教育资源配置意见，让各类人才有了更多获得感。（黄红芳）新华日报

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