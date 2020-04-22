原标题：疫情下，他们这样逐梦影视艺考

艺考生租来场地和拍摄设备，用手机录制考试视频。

尽可能减少校考专业范围；鼓励高校采取考生提交作品、网上视频面试等非现场方式进行考核；对于专业性强且拟继续组织校考的高校，实施初选后，高考后再组织现场校考……受疫情影响，今年艺考政策出现重大变化，考生的备考方案也随之做出调整。

线上考试对着空气说话

日前，山东淄博的艺考生边心怡用一部手机，在家线上完成了四川传媒学院戏剧影视文学专业的校考。这几天再参加一场河北传媒学院的在线校考，她的2020年艺考之旅就结束了。边心怡从高二起立志读戏剧影视相关专业，由于今年艺考政策发生大调整，除了过年前已考完的南京艺术学院和南京传媒学院，以及这两天的两场线上考试，她报考的其他学校都已取消校考，按照高考成绩录取。

“考试一共三部分，第一部分是个人陈述，介绍自己的优点、缺点、爱好、特长，列举你喜欢的名人、电影、文学作品各十部。这个环节招生简章上就有介绍，我已经背了好几天，没啥问题。”让边心怡大感意外的是第二部分命题评论。“以往都是考时政热点或文化类选题，比如怎么看待‘网红’李子柒的视频，但这次我抽到一道文言文题，让我谈‘其身正，不令而行；其身不正，虽令不从’这句话。当时我就有点儿蒙，回答的时候也卡壳儿了。”第三部分是编讲故事，边心怡抽到的是根据“喜出望外”讲一个故事，思考时间三分钟，回答三分钟，她讲了一个独自在家的孩子渴望父母陪伴的故事。

整场考试都通过一个名叫“小艺帮”的APP线上完成，这也是今年许多艺术院校校考的主要方式。边心怡用支架把手机固定在一面白墙前，打开APP进入系统，考试就这样开始了。“题目会出现在屏幕上，整个考试过程都不能离开摄像头范围，不然就算作弊。思考时间很短，几乎都得立刻回答。”她觉得，与线下考试相比，这样的线上考试缺乏互动，“对着空气说话，有点儿奇怪。”

刚得知艺考政策变动时，边心怡很崩溃，她报考的学校每发布一个校考调整方案，她就为此心烦一次，但现在她的心态已经调整得好多了。

眼下，边心怡最重要的任务就是准备七月的高考。去年冬天，她曾为了艺考突击培训两个月专业课，现在不仅没了用武之地，文化课也因此落下了不少。相比之下，她有些同学去年只学了一个月专业课就回去上文化课，艺考政策调整后，他们的文化成绩反而成了一大优势。

为了上镜好看绝食减肥

“今年出于疫情防控需要，艺考出现较大的调整，主要有两种情况：一是有些学校取消校考，直接按照高考文化成绩录取，比如戏剧影视文学、电影学、制片管理等编导类专业；另一种情况是，校考正常举行，只是从线下搬到线上，考生提交视频或者现场录制都有。线上校考有些学校只先初筛掉一批考生，高考后再举行现场复试，这类学校一般专业要求较高，还有一部分学校则直接以线上考试决定录取结果。”济南锐艺培训学校校长刘先生介绍。

来自河南郑州的考生赵方楠主要报考影视表演专业，北电、中戏、上戏这些顶尖级艺术院校她都报了，在她看来，今年艺考表演类专业的录取标准并没有实质变化，只是考试时间、程序和方式有所调整。“表演专业可能还是需要当面考试，只不过现在大部分学校的初试都在线上，复试改成高考后再现场考，中戏、上戏都是这样。大部分学校三试就结束了，北电还有四试。”

“现在这个情况，我们也挺理解的，只能这样了。都是公平竞争，你难我也难，这样想心里会平衡一点儿。”赵方楠说，校考初试基本集中在四月，集中准备线上考试，成为这段时间自己的重点，“初试考完了再单独找老师补文化课，利用最后两个月时间突击文化课考试，把我能拿到的分拿到，平平安安过线就行。”

线上考试对考生上镜形象的要求更高，减肥因此成为许多考生一大难题。家住浙江温州的考生陈丹瑶报考的也是表演类专业，老师跟她说，她的专业课应该没问题，现在最大的任务就是减肥。艺考新政刚出来，她就为此感到苦恼，因为她觉得自己不太上镜。为了初试，这段时间她一直处于“绝食”状态。“昨天喝了一天水，今天吃三根玉米，明天吃一天苹果，后天再吃一天鸡蛋。”她说自己上周已经瘦了五斤。

艺考催生录制视频服务

因为考试转到线上，一些艺考培训机构、影视工作室临时推出了针对艺考生的视频录制服务，一项新业态应运而生。考生何文宇前天赶到上海，专门来到他之前上过课的一家艺考培训机构录制考试视频。其实之前他在家已经跟同学一起合租了一家瑜伽室当作录制场地，租了相关拍摄设备，目前他已经提交了他报考的中国传媒大学和重庆大学两所学校的初试视频，但他仍感到不太满意，决定向专业老师寻求帮助。

“用手机拍摄视频，光线太重要了，两种光拍出来很可能就是两个人。来培训机构有很多人帮你看光，还有老师辅导，效果会更好。”何文宇说，这么精心准备，是为了让自己“不后悔”。

与现场面试不同，针对视频考试，考生的动作、眼神都需要做相应的调整。陈丹瑶说：“影像表演会放大细节，所以需要更细腻。镜头感也很重要，比如台词展示时，老师跟我说要去盯摄像头上的四个点，脸最多偏到什么角度，不然可能视频里就看不到我的脸。”

“其实线上考试相对来说简化了流程，不用像往年那样到处奔波，还省去了很多差旅费。考生主要需做好心理方面的调整。”刘校长建议，考生要把报考学校的信息收集全、政策吃透，然后按照时间和要求准备就行。“考试内容并没有变，还是之前强化训练的那些，而且还简化了。大家不要抱怨，而是要多鼓励自己，抓住了就是机会。”

(责编：李依环、何淼)