首都高校同心战“疫”，铸魂育人“不断档”

防控疫情关键时期，首都高校铸魂育人“不断档”，将疫情之“危”变为教育之“机”，开展系列思政教育和主题教育活动。高校师生同心战“疫”，勇于担当，交出了一份份令人满意的战“疫”答卷。

清华大学:团委办起“云”上主题教育

日前，清华大学研究生团委启动“从我做起，同心战‘疫’”云上主题教育活动，号召各院系研究生以党团班集体为单位，积极开展活动，引导清华学子在这次“大考”中坚守初心、坚定信心、凝聚共识、勇于担当，交出一份经得起历史检验的答卷。

清华大学医学院-药学院以“抗击疫情的清华医药人”为主题，学习习近平总书记重要指示精神，邀请奋战抗击疫情一线的清华医药人进行交流分享。身处湖北疫区的医学院党委副书记程峰在活动中分享了自己在抗击疫情中所参与的科研工作，并表达了对清华医药人走在抗击疫情“两条战线”上的自豪。

教育研究院研团总支举办了云上党团班集体主题教育活动，来自研究生抗击疫情服务队的蒋涵和担任雨课堂线上公共助教的李政发，分别分享了参与抗“疫”志愿活动的心得体会。据了解，云上教学期间，教研院有十余位同学担任雨课堂线上公共助教，帮助老师们解决在线授课的问题，学生们表示：“虽然工作十分辛苦，但是一想到能为大家贡献一己之力，仍充满了力量。”

深圳国际研究生院海洋研一班、18班、19班团支部联合深海洋研党支部邀请清华大学博士生讲师团陈根锋共同开展线上活动，在以“集中力量办大事：国际对比下中国的疫情防控”为题的宣讲后，学生们围绕突发公共卫生事件中中国的制度优势展开讨论，深入了解疫情防控中展现的中国力量、中国精神、中国效率，坚定制度自信。

美术学院师生发挥专业优势，通过发起线上抗“疫”作品征集、将创作实践课程的主题与疫情相关联，师生共同进行抗“疫”系列作品设计，并且举办“以艺抗‘疫’”作品微展义卖等多种方式助力抗“疫”，奉献力量。

中国人民大学:餐桌革命倡导文明生活

新冠大疫，当头棒喝，严禁捕杀和食用野生动物，实施分餐制、公筷公勺制已经刻不容缓。日前，中国人民大学参与倡议并发起了，与首都和全国高校一起开展新时代文明工程公益活动“餐桌革命 公筷行动”，呼吁社会各界积极践行“一分二公三自带”的新时代文明健康的新生活方式。

“一分”——分餐制，即在公共就餐的环境下，提倡鼓励分餐制。各级机关、企事业单位、学校等集体食堂带头鼓励实行分餐制，同时做到自觉使用公筷公勺，引领文明用餐新风尚，争当“餐桌革命 公筷行动”的引导者。

“二公”——公筷公勺，即餐饮企业、城乡节庆与红白喜事等集体聚餐，每张餐桌实行公筷公勺。各餐饮场所在醒目位置张贴宣传使用公筷公勺的公益宣传标识，提醒顾客使用公筷公勺，争当“餐桌革命 公筷行动”的文明践行者。

“三自带”——自带筷子，即在单位订购外卖快餐和家庭朋友结伴外出游玩时，自带方便卫生筷子，减少使用一次性筷子，既防止不清洁一次性筷子传染疾病，又有利于环保，每个人每餐饭每一个环节都争当“餐桌革命 公筷行动”的先行示范者。

倡议中表示，文明工程提出的“一分二公三自带”：“一分”是目的，是文明与进步；“二公”是公德，是准则与约束；“三自带”是个体，是认知与自觉；只有个体认知意识的提升，才会促使一种新生活习惯不断进步到文明进程的新阶段。

如今，举国上下众志成城抗击疫情，正是凝聚社会共识、重塑文明生活习惯的新契机。新时代文明工程将擦亮社会文明的底色，守护我们每个人的健康。首都高校学子自觉贯彻履行，将以实际行动开启新时代的文明实践活动。

中央民族大学：校长与留校学生面对面交流

特殊时期，留校学生的安全健康时刻牵动着学校的心。4月2日，中央民族大学校党委副书记、校长黄泰岩与留校学生代表面对面座谈交流，倾听学生的心声，了解学生学习与生活情况。

“在全国上下众志成城、抗击疫情的时刻，我们学校涌现出了一批优秀学生，他们逆流而上，用所学专业知识投入到抗‘疫’之战中，是青年学子的榜样和典型。” 黄泰岩校长以自身经历为例，勉励留校学生“坐看云卷云舒，笑看风起云涌”，鼓励学生笑对困难，把不可避免的疫情危机变为支撑成长的经历，以积极向上、阳光健康的心态对待当下的特殊时期，充分利用时间，把疫情下“不平凡的成长，不一样的经历”转化为宝贵的财富。

主持座谈会的副校长李计勇则表示，希望学生们在疫情中学习、思考、感受，主动适应，主动调整生活学习节奏。“学校所有的部门都是为学生服务的，有什么需求和困难都可以提出来，学校和学院会想办法为大家解决。”

“疫情防控以来，从口罩随时发放，到春节期间的免费餐券，再到今天的座谈，无不体现了学校对我们留校学生的关心。”“作为青年大学生，我们有义务遵守疫情期间的各项防控规定，理解学校的做法。”“面对疫情，我也有过焦虑，但我用读书和锻炼身体来缓解焦虑，一段时间后，我发现自己不但不再焦虑，而且生活学习很规律，阅读了很多文献，学业也得到了很大提升，身体各项指标都变得更加健康。”

面对来自学校领导们的鼓励和叮嘱，留校的学生们倍感温暖，他们畅所欲言，对生活学习中遇到的问题提出建议，并表达对疫情防控工作的信心，对自身作为新时代大学生的责任与担当有了更深刻的认识。而这一场疫情期间语重心长的师生面对面谈心，也成为了特殊时间里的一堂鲜活而生动的思政大课。

北京信息科技大学：共克时艰 研究生在行动

疫情当前，坚决阻击疫情蔓延，守护自身和家人健康，维护校园和社会稳定，是对每位高校学子的考验。日前，北京信息科技大学党委研究生工作部在全校研究生中开展了“众志成城、共克时艰——研究生在行动”网络主题教育活动。

此次，北京信息科技大学的线上主题教育活动结合研究生学习、思想、生活等实际情况，设置了“研途悦读”读书打卡活动月、“手拉手抗病毒”党员榜样活动、拓展兴趣提升个人价值系列活动，以及关注研究生身心健康的提供“心理口罩”活动等四大版块。自主题教育活动启动以来，学校广大研究生纷纷响应号召，快速行动起来，通过网络课堂、在线班会、网络征文、创作作品等线上形式，传播科学防疫知识，讲述防控工作感人事迹，向社会传递正能量，为打赢新冠肺炎疫情防控阻击战贡献了信息科大人的一份力量。

在学生们提交的成果中，一段段视频、一篇篇文章、一张张作品、一幅幅照片，真实展现了广大研究生在疫情中乐观向上、发奋进取、积极有为的良好精神状态。面对疫情防控的关键时期，首都高校学生众志成城，以实际行动志愿抗“疫”，展现了新时代青年的使命与担当。

北京联合大学：书记变主播 分享课程思政经验

前不久，“探索课程思政，深化三全育人——北京联合大学课程思政实践探索”直播系列专题在人民网开启。北京联合大学校党委书记韩宪洲变身线上主播，以“课程思政为什么”开始，从理论到实践阐述了北京联大“课程思政的认识、实践与思考”。这一堂课也打响了系列直播课的头炮，观看的网友们纷纷“种草”北京联合大学的课程思政实践探索。

当天，课程思政实践探索的直播课刚开课，网友们便蜂拥进入直播间，很快便吸引了5000余名观众。直播过程中和直播结束后，仍有网友们持续涌入，并分享发表听课感受，以及对课程思政的感想和实践做法。

“课程思政为什么？”“课程思政怎么做？”“课程思政与三全育人有何关系？”“深化课程思政建设该把握几个问题？” 在韩宪洲书记精彩的讲解下，1小时的公开课很快过去了，网友粉丝们在直播过程中，一边学习一边评论，意犹未尽。

据悉，此次 “探索课程思政，深化三全育人——北京联合大学课程思政实践探索”直播系列专题共有7节公开课。除了顶层设计外，观众还将听到北京联合大学从制度设计、学院部署、党支部推动、教师课堂、专业思政等多个方面的课程思政探索实践。

记者 雷灵 综合整理

来源：现代教育报

(责编：郝孟佳、何淼)