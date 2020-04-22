严格管理 科学指引 公开透明 完成高层次人才选拔任务

作为国家选拔高层次专门人才的重要工作之一，研究生招生考试工作一贯得到了党和国家的高度关注。疫情防控期间的研究生复试面临着全新的挑战，为了给全国考生和招生单位以明确指引，教育部及时出台了《关于做好2020年全国硕士研究生复试工作的通知》，在加大招生单位复试工作自主权的同时，给予清晰明确的政策指引，特别是对于精准划线、资格审查和条件保障等方面的细致规定，既体现了政策的先进性和科学性，也高度体现了人文关怀精神，给招生单位开展工作指明了具体方向。

哈尔滨工业大学积极响应党中央号召，高度重视研究生复试工作，根据教育部的周密部署，学校要以讲政治、讲大局的高度统筹推进复试工作，严格确保师生的生命安全和身体健康，对于特殊情况下的研究生复试工作有以下几个方面的理解。

一、严格管理、完善流程。严格的组织管理和完善的工作流程是确保研究生复试公平公正和顺利开展的基础。疫情防控期间的研究生复试工作对我们提出了更具难度的挑战，只有通过充分细化工作流程、考务调度、监督管理机制等，才能确保研究生复试严格规范。为此，教育部重点强调“严”字当头，要求严格考生资格审查、严格复试过程管理、严肃考风考纪，这也是保障研究生复试公平顺利的关键。同时，组织管理工作也在复试中发挥着重要作用，教育部积极鼓励各单位要高度结合现代科技手段，在资格审查、考生交流、远程复试中充分利用当代技术资源和网络条件，这为未来的研究生复试指明了一条可以长期执行的科技之路。

二、科学指引、全面评价。复试是研究生招考工作的重要组成部分，也是避免单纯依赖初试笔试分数的“唯分数”人才选拔的有效手段，不可或缺，特殊时期下更需要科学设计复试内容，全面评价考生综合能力。复试工作因此需要针对不同的学科专业特点和办学特色，在考核知识内容和形式上要有所创新，多采用综合性、开放性、凸显创新性的能力型试题，加强对考生既往学业、一贯表现、科研能力、综合素质和思想品德等情况的全面考查，才能有助于优秀的人才脱颖而出。

三、公开透明、精准服务。复试政策、复试过程与相关信息的公开透明是确保公平公正的重要保障，在当前形势下更是研究生复试的关键，精心开展咨询服务也是教育部政策中着重强调的重点。我们要加强组织建设，提高服务意识，强化落实担当，对政策宣讲、考生咨询等学生密切关切的问题及时且充分的公开。在疫情期间，强化人文关怀和个性化安排，针对复试中有困难的考生制定“一生一策”的帮扶政策，积极采取有效措施确保每名考生都能获得公平考试的机会。

只有通过严格复试组织管理、科学指引复试设计、高效公开复试政策信息等多措并举，才能高质高效完成疫情期间的高层次人才选拔任务。

（作者系哈尔滨工业大学 校长助理、教授、博士生导师）

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