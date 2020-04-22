原标题：实验课也上“云” 产教融合助力大学生就业

疫情之下，大学生们被迫在家“云上课”，去机房做实验一时变得“遥不可及”。

“实验课到底怎么办？”当毕业季“撞”上疫情期，大批急需实操训练的计算机编程相关专业大学生，正在面临前所未有的焦虑。

编程实验课在“云”端回归

“实践出真知”。对于计算机编程这类注重实操的课程，上机实验是检验和巩固理论知识的必要环节。

为帮助老师和学生们解决这一难题，IT学科竞赛“蓝桥杯”软件大赛承办方国信蓝桥教育科技公司，免费为高校搭建起计算机在线实验教学平台，并开放部分实验项目资源。

现在，全国各地已有300多所高校配置了这样的“云实验室”，方便学生们“在家做实验”。

事实上，“在家做实验”并非易事。记者了解到，IT实验教学具有一定门槛，不仅需要性能较高的电脑硬件，还需要提前安装、调试好相应的软件运行环境。因此，学校的计算机实验课往往都是在专用机房里进行。

“配置实验环境这件事，真的会让一部分人望而却步。”成都理工大学信息工程通信专业的学生乔廉晋对此感触颇深。他告诉记者，自己非常喜欢蓝桥在线实验教学平台提供的预配置环境，因为点击即用、操作方便。“这可以让初学者一开始就专注于知识点学习，而不会因为环境原因而放弃，学习效率也有较大提高。”

湖北黄冈师范学院徐建杰同学疫情期间在家使用蓝桥在线实验教学平台学习。

(受访者供图）

清华大学计算机系副教授陈渝应邀将一门操作系统课程制作成“慕课”供更多人学习，但在搭建基于网络的实验环境的过程中，由于时间受限，他放弃了从零开始的想法，而采用蓝桥已有的在线实验教学平台。有了实验环境，学生通过网络浏览器，就可以完成从听课到练习、实验的全过程。

中国科技大学软件学院老师孟宁告诉记者，教学过程中，硬件环境差异会产生诸多问题，在线实验环境可以有效避免这些问题，同时还能提高管理效率，帮助老师们轻松完成大规模的在线实验教学任务。

据了解，该在线实验教学平台可提供大量大数据、人工智能、深度学习等最新技术的在线实践项目，大学生能够通过平台获得最新的技术实践环境以及400多门的公开课程内容，老师也可以利用平台自己“定制”课程。目前，累计已有约60万学生在该平台注册学习。

方便好用的实践平台，为大学生就业带来了诸多便利。“平台补充了很多大学课堂上没有时间涉及到的知识细节，大量的实践项目也能帮我的简历增色不少。”来自新加坡国立大学的计算机专业学生符榕容举例说道，“如果企业职位需求里包括Spark相关经验，我就可以在平台上找到许多Spark的项目来学习实践，投递相关岗位的时候就可以用上。”

大学生就业呼唤更多校企联动

今年以来，疫情加剧了供给与需求的错位，让大学生在毕业季面临较大的就业压力。

教育部统计，2020年应届高校毕业生比去年增长40万，达到874万。网上一篇《2020应届生春招求职趋势报告》提到，今年春招季活跃求职的应届生较去年增加了56%，但企业对应届生的招聘需求规模同比下降22%。

与此同时，企业也在为招聘成本居高不下而苦恼。

金证财富总经理助理任荔军坦言，面对数量庞大的大学毕业生，企业筛选成本较高。同时，毕业生往往还存在对企业和岗位的认识不足、职业定位不明确等问题，导致新毕业大学生离职率较高。这都给企业在招聘、培训、用人环节中带来了巨大的浪费。

“信任，是招聘中最高的成本。”在北京宇信科技集团股份有限公司校招经理孙来斌看来，“企业招聘的主要难度在于招聘时间短、学生对企业缺乏了解，难以快速建立信任。”因此，该公司与蓝桥开展合作，通过共同培养、选拔，降低应届生招聘难度，同时帮助毕业生更快适应企业工作节奏。

国信蓝桥CEO李建伟表示，当前，市场并不缺乏对计算机相关专业毕业生的需求，但相关行业对动手实践能力要求较高，而高校课程体系离行业岗位要求仍有一定距离。

“提高实践能力，是促进大学生就业的重要手段。”李建伟表示，在线实验教学平台的设计初衷正是为了降低高校实验室建设的成本，让学生能通过在线云环境实践完成项目，接触最新技术，从而快速提高动手能力，胜任企业岗位要求。

在桂林理工大学信息科学与工程学院党委书记江云清看来，提高大学生就业水平，不仅需要高校按产业需求建设专业、按技术发展更新课程，还应该主动打开校门，将社会资源引入学校，提高高校人才培养的软硬环境。

这一想法，与黄冈师范学院计算机学院院长胡志华不谋而合。此外，胡志华还建议，有志于从事软件开发的同学，可通过项目集训等方式，提升软件项目开发水平，使得知识结构更加满足当前企业用人所需。

产教融合走出新时代协同育人之路

“大学生难以就业，主要有两个原因：缺少机会和技能不足。”李建伟表示，国信蓝桥从“机会”和“技能”入手，在大学生就业中扮演连接高校和企业的一座“桥”，做大学生的“职业导师”和“经纪人”。

“通过蓝桥进入企业的大学生，三年内行业留存率在90%以上。”李建伟说。

国信蓝桥多年来为大学生提供多层次的就业服务。比如针对博士硕士等高端人才，承办工信部人才交流中心的高端人才洽谈会项目，2019年通过60多场洽谈会服务高学历人才5万余人；蓝桥杯软件大赛已经举办十年，去年吸引1200多所高校共6万多名大学生参加，大量获奖选手成功收获知名企业抛出的“橄榄枝”；通过和高校合作开设校企合作就业班、混合所有制合办学院等形式，向企业输送合格人才。

校企合作、产教融合、协同育人，正逐步实现高校、企业、学生三方“共赢”。相关政策也在陆续部署。教育部去年启动“1+X证书制度”，旨在让既懂产业又懂教育的企业深入参与院校教学工作，实现职业技能等级标准与教学标准相互对接、内容相互融合、统筹组织同步、成果相互转换。目前，阿里、腾讯等IT巨头已先后加入这一行列，国信蓝桥也被批准成为大数据应用开发（JAVA）职业技能等级证书的评价组织。

“这为高校真正培养出社会亟需的人才提供了一条现实可行的路径。”李建伟说。（赵竹青 申佳平）

(责编：李依环、熊旭)