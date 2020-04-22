"五一"小长假将临 外出游玩一定要做好两件事

“五一”假期将临，很多在家里宅了好几个月的人们开始计划出门游玩。那么，外出游玩应该注意什么？首都医科大学附属北京胸科医院副院长、中国疾病预防控制中心结核病防治临床中心副主任李亮提醒，在疫情得到完全控制之前，还是应尽量减少出游机会，即使出游，也要选择人少的地方。逛公园也要注意两点：戴口罩和手卫生。在人多的地方一定要戴口罩，尽量减少与别人接触的机会，尽量减少近距离交谈。

对于传染病的普遍预防，两个措施最有效：戴口罩和保持手卫生

首先，戴口罩是最有效减少人和人传播的一种方式。在疫情得到完全控制之前，应该继续保持戴口罩这种习惯，尤其是在人群比较密集的地方、办公场所等，带口罩不仅是保护自己，也是对别人的保护，从而避免疫情的传播。

第二个重要预防措施就是勤洗手。保持手卫生是一种良好卫生习惯，无论何时都应坚持。而掌握正确的洗手方法，提高洗手效率也同样重要。

第三要避免去高风险场所。对于那些诸如电梯按钮、门把手等容易增加病毒传播风险的地方，尽量减少用手去直接触摸。尽量少去或不去高风险场所或人流密集区域，如果要出入这些地方要特别注意做好个人防护。

外出归家后，如何做好清洁消毒?

1.做好手消毒

在流动水下，淋湿双手取适量洗手液（肥皂），均匀涂抹至整个手掌、手背、手指和指缝。认真揉搓双手至少15秒，注意清洗双手所有皮肤，包括指背、指尖和指缝。在流动水下彻底冲净双手，擦干，取适量护手液护肤。注意擦干宜使用纸巾。

如果没有流动的水，如何做好手消毒？中国疾控中心消毒学首席专家张流波说，可以使用含酒精消毒产品清洁双手。75%酒精可灭活病毒，含酒精消毒产品可以作为肥皂和流水洗手的替代品。

2.外套衣服

回家以后外套直接挂在门口，把外面穿的衣服和家里穿的衣服分开。

如果感觉到外套可能被污染，比如接触了一些有可疑症状的人，这种情况下需要对外套进行消毒处理。尽量选用物理消毒，如果物理消毒不行才选用化学消毒。比如衣服只要耐高温，就可以选用56摄氏度30分钟这种方式消毒。如果有烘干机，也可以把温度调到80度以上，烘干20分钟也可以达到消毒作用。

如果衣服面料不耐高温，也可以采用化学消毒剂来浸泡消毒，这几类消毒剂比较常用，一是酚类消毒剂，二是季铵盐类消毒剂，三是以84消毒液为代表的含氯消毒剂，这三类消毒剂做衣物的消毒都可以，一定要按照说明书的剂量来进行操作。

这三种消毒剂也各有缺点，使用时要注意。酚类消毒剂有时候会让化纤材料着色，可能让它变色。84消毒剂等含氯消毒剂可能会对衣物有褪色作用，会漂白。季铵盐类消毒剂，如果跟洗衣粉、肥皂这些阴离子表面活性剂一起用，两边都会失效，既不能消毒又不能清洗。因此，要根据实际情况来选择消毒剂。

3.手机

建议外出回到家后可以关闭手机电源，等手机彻底冷却之后，沾取适量75%的酒精或者使用对电子产品没有损害的消毒产品，包括用消毒纸巾擦拭手机表面，并做好手卫生。如果外出期间没有使用手机，就没有必要对手机表面进行消毒。

4.钞票

钞票本身就不需要消毒了，但是尽量不要散在口袋里或者桌面上，平时放进钱包里，摸过钞票的手要清洗干净，尽可能多用手机支付。接触钞票的人员，在饭前、入厕前后应用肥皂、流水洗净双手；没有洗手之前最好不要用手揉眼睛、掏鼻孔、摸脸等；更不要在接触钞票时用手抓食品吃；以减少钞票的污染与传播疾病。同时，应采取必要的预防措施。

5.手提包

手提包可在回家后用75%的酒精进行擦拭，然后悬挂晾干。

相关提示：高风险场所有哪些？

中国疾控中心环境所所长施小明：如有新冠病人的诊治医院，还有境外回国人员的转运工具，或者是海关和陆地边境口岸等这些地方，都属于高风险地方。另外，有人员聚集的场所，包括飞机、高铁、公共汽车、地铁等交通工具，还有一些大型活动人群的聚集，或者一些朋友之间的聚会场所等，密闭或半密闭空间，比如影剧院、包房、包厢等，还有电梯的轿厢等，都属于高风险场所。

（综合自原创、中国妇女报、人民日报海外版、南昌市疾控中心）

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