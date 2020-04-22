辛有志爱心小学捐建开工仪式在凉山举行

辛有志爱心小学捐建开工仪式16日在四川省凉山彝族自治州昭觉县举行。国务院扶贫办《中国扶贫》杂志社视频中心主任俞得顺说：“治贫先治愚，知识改变命运。教育是精准扶贫的重要措施之一，在扶贫工作中,应注重发挥教育扶贫的作用,让知识产生动力,从根本上解决贫困问题。”

俞得顺表示，自己曾多次到凉山调研采访，当收到昭觉县比子里村小学的相关困难现状情况后，立即与广州和祥贸易有限责任公司对接，该公司董事长辛有志知悉情况后，果断表示要进行捐建。希望昭觉县教育局联合施工方、监理方及乡教委等各单位、部门，共同把好工程质量关，未来把该小学打造成为社会捐赠的典型希望工程代表，让孩子们在一个安全、安心的环境里学习、成长，将来走出大山，成为栋梁之才，报效祖国、回馈社会。

昭觉县人民政府副县长马红兵致辞时说：“昭觉县是国家级扶贫开发工作重点县，也是凉山州脱贫攻坚的主战场。当前昭觉县聚焦脱贫攻坚‘头等大事’是以教育扶贫为重要抓手，提高整体人口素质，阻断贫困代际传递。昭觉县辛有志爱心小学的建设凝聚着爱心人士对我县民族事业的关心和厚爱。这样的善举将激励我们加快我县教育发展的步伐，增强我们抓好昭觉县基础教育事业的信心和决心。”

昭觉县教育体育和科学技术局局长勒勒曲尔在施工现场对施工方及监理方关于做好工程质量的要求时强调，该小学是爱心人士辛有志先生捐建的工程，具有特殊意义，项目各方必须怀着感恩的心，必须严格把好质量关，按质、按时完成建设。如在工程质量上出现任何问题，将进行严肃追责处理。（杨小漫）

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