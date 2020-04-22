钟南山等?防控专家“支招”复课复学

本报讯（中青报·中青网记者 孙庆玲 叶雨婷）4月20日，教育部召开学校疫情防控专家报告视频会。会上，中国工程院院士钟南山、中国工程院院士李兰娟、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏就如何做好开学后学校新冠肺炎疫情防控工作等进行了专题报告。

“我赞成现在要复课。”钟南山表示，中国现在疫情控制得很好，目前国外有的国家处在高峰频段。“我国是在非常特殊的矢向差异情况下复学的，外来输入造成国内的继发感染随时存在，但是我们也必须在严防严控的情况下开始复学。”

在张文宏看来，目前我们是面临风险的，最大的风险是输入性的风险，以及无症状感染者，“但是这种风险也不至于大到比其他国家更大”，“现在全世界的疫情都没有中国控制得好，从物理学势能的讲法，可以说我们处在最低点”。

李兰娟也积极主张复学，因为国内已经有将近一个月“双清零”了。但她也提醒，现在还不能放松。她认为复学的每一个人回到学校的时候，一定要“清”，就是说要确保进校的人是没有被感染的。在这一点，复学的时候，大家都要进流行病学的调查，做到底盘要清。同时，每一个在校的学生要做好健康检测，确保进校的每一个人都是健康的、没有感染的，这是保障校园安全的最基本的条件。

在张文宏看来，最大的防控重点是一起吃饭，“一起吃饭聚餐是造成传播最大的风险，所以学校的餐厅是不是可以分餐，或者学生与学生之间要隔开距离吃？像这些情况要各个学校根据自身情况进行相应的创造性设计”。此外，关于在教室里学生该如何戴口罩？学生长时间戴口罩感到难受时该如何处理？张文宏认为，这些问题都要做相应的预案，把一个个场景分隔开，每个场景都有一个最好的流程。

“宿舍的问题也是值得考虑的。有些宿舍安装了净化器，甚至声称对病毒有杀灭作用，但是这些都没有很好的效果证明，因此目前最重要的还是通风。”钟南山提醒，聚集是最容易产生互相感染的，但在学校上课本身就是聚集，“所以我们得适当地考虑错峰上课，或者把距离隔开”。

此外，张文宏认为，科普非常重要，学校要不断地进行科普，告诉学生防疫的重点在哪里。在校园里也要鼓励大家进行群防群控，比如学生在宿舍里应该每天量体温，“在目前情况下尽管存在一些无症状感染者，但发烧仍然是一个最常见的症状，所以把学生分成最小的单元进行体温的检测，我们认为也是非常好的”。

对于如何防止在学校里面出现二代、三代、四代病例，张文宏建议，大、中、小学都应跟附近的医院发热门诊建立直接联系，以防学校在信息的掌握上面可能会滞后。

“按照中国目前的传播系数，不可能引起大的传播。但希望传染的情况完全不发生，这是不可能的。因此我坚决支持往前走，遇到问题及时地处理，这一条要下定决心。各个学校都要自己想办法，同时与定点医院密切联系，一旦有疫情出现，马上检测治疗。”钟南山说。

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