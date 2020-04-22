职校生可保送本科 让年轻人多一条赛道

在“世界技能大赛”中获奖的中职、高职毕业生，具备保送至本科高校深造的资格。近日，教育部印发的一则通知，引发广大职校生和职业教育工作者的热议。世界技能大赛有“技能奥林匹克”之称，每两年举办一届，是当今世界地位最高、规模最大、影响力最强的职业技能赛事。

在社会提倡发展职业教育、培养高级技术工人的当下，这一政策无疑具有重要的指向意义。尽管世界技能大赛的获奖者都是相关专业的佼佼者，最终能够保送入读本科的职校生只是少数，但这为职业教育与普通高等教育平等发展，打通职业教育与普通高等教育之间的通道，提供了积极的示范。

长期以来，职业教育与普通高等教育“分两条腿走路”，优秀的职校生难以获得理论深造的机会，而对从事技术工作葆有兴趣的本科生缺乏实践技能的培训机会。社会上也存在职业教育天生低人一等的偏见，似乎只有中考、高考失败的人才会入读职校。这种现状和刻板印象，导致职业教育在生源、师资、人才培养等方面缺乏竞争力，学生对职校的归属感和认同感也不够高。

符合现代产业需求的高级技术工人，有赖于正规化、成体系的教育机构的培养。仅仅依赖传统“师傅带徒弟”的模式，职业人才的水平可能参差不齐，缺乏对所从事专业的系统性认识，限制其进一步创新的空间。因此，培养“大国工匠”，高等职业教育需要融入高等教育体系。

不光部分优秀的职校生存在进一步学习理论的需求，也有一些本科生期待获得接触职业教育、锻炼职业技能的机会。此前，北京大学本科生周浩因更喜爱实践操作，从北大退学，转学到技校学习数控技术，此后如鱼得水，还获得了全国数控技能大赛冠军。山东大学也有一位电子专业的学生为培养实践能力，到技校学技术。事实证明，理论积淀与专业实操是不可割裂的，具备理论基础的人能在实践操作中游刃有余，拥有实践经验的人不仅有助于推动理论创新，也能通过增进理论来锤炼技艺。

在近年来严格控制保送生规模的背景下，职校生保送到本科高校，会不会造成新的问题？就目前政策透露的信息来看，公众不必多虑。教育部在通知中明确指出，保送录取本科专业的高校限本科层次职业学校和应用型普通本科高校，且要求对申请攻读本科专业的中职毕业生增加文化课考核。如此谨慎的安排，既为优秀职校生提供了深造机会，也可避免他们无法适应本科学习环境，坚持了学习能力与受教育层次相匹配的原则。

打通职业教育与普通高等教育之间的通道，不仅为相关个人的事业选择创造了更多可能性，也是对人才发展规律的根本遵循。允许年轻人在不同的人生赛道切换，才能在探索和尝试中确定更适合自己的方向，而不再因为“一考定终身”的思维限制前程。职业教育与普通高等教育互相兼容，也有助于提高职业教育的社会认知度，让有才华的人放下心理包袱，朝着自己的选择风雨前行。

职业教育不是学习失利以后走进的“死胡同”，普通高等教育也不是适合每个人的终南捷径。教育只有更开放，才能量体裁衣，为不同受教育者提供差异化的成长平台。当职业教育与普通高等教育不再是谁取代谁、谁压倒谁的关系，社会对各类人才也能给予平等的尊重，才能消除偏见和刻板印象，充分激活工匠精神和创新力，让每所学校都能培养出符合社会需求的人才。

(责编：郝孟佳、熊旭)