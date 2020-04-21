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海南高校开学时间确定 5月9日后毕业年级可返校

2020年04月21日16:35  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京4月21日电（孙竞）今日，海南省教育厅发布《关于做好2020年春季学期高等院校开学准备工作的通知》，就2020年春季学期高等院校开学做出安排。2020年5月9日后，具备校园疫情防控条件的高等院校可安排毕业年级学生返校；毕业年级学生返校一周后，安排其他年级学生分批错峰返校。各高校学生返校具体时间和错峰方案由各高校自行发布。错峰时间由省教育厅结合实际统筹协调安排。

通知中提到，目前在境外的师生（含外籍师生）按国家有关政策，暂不返校；已在境内的外籍师生与省内师生同步返校。中外合作办学机构和项目由于其师生绝大多数都在境内，在防控境外疫情输入措施有保障的条件下可返校开学。

通知强调，要全面摸排师生员工健康状况，落细落实各项校园防控措施。各高校要抓紧全面排查师生员工返校前14天健康状况和旅居情况，逐人进行风险评估并动态监测。在属地疫情防控指挥部的指导下，抓细抓实校园封闭管理、校园环境整治消杀、校园安全隐患排查整改、学生住宿管理、食堂分散用餐、隔离室设置、防疫物资保障和管理、开学演练等各项措施。同时要切实做好校园、宿舍、食品、饮水、消防等安全管理工作和校园周边综合治理，防范其他安全事故发生。协调地方卫生健康部门、疾病预防控制机构加强对校园疫情防控工作的专业指导和人员支持。

(责编：孙竞、熊旭)
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