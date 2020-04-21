今年研招复试要更加突出立德树人导向

近日，一年一度的全国硕士研究生招生（研招）初试分数线正式发布。紧随其后的研招复试工作，也在教育部主官部门的周密部署中得以启动。众所周知，复试环节是研究生招生与人才选拔过程中的重要组成部分。自1978年恢复研究生招生以来，随着合格型等额复试逐步发展为竞争性差额复试，复试在研究生招生选拔中的作用与权重越来越大，高校在复试中的自主权越来越大，复试的内容、形式逐渐丰富、多样，复试的标准和要求也更加科学、规范。

特别是今年，为了统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，教育主管部门进一步下放研究生招生考试自主权，授权招生单位在属地管理原则下，依据当地疫情防控与研招实际，自主确定复试方案；与此同时，对非常时期复试规程的技术性和规范性、复试咨询的有效性和针对性等问题也提出了明确要求。

对于全国800多所招生单位（包括具有研究生招生资格的高校和科研机构等）而言，如何在制定复试方案、组织复试工作、选拔优质生源的过程中，充分体现安全、公平和科学性等上位要求，则是一场史无前例的“大考”。享有更大自主权的研究生招生单位，需要更加自律自为，在充分认识研招复试功能定位的基础上精心准备、周密部署研招复试工作。

简言之，研究生招生复试同时具有选才和育才双重功能。一方面，经由多样化、结构化、规范化的复试环节，有利于招生单位选拔更加具有专业素养、科研潜质和综合水平的优质生源、更加具有培养潜力的合适人才。在生源充足之时，尤其如此。这也是复试规则日臻完善、复试地位不断提高的重要原因。另一方面，富有人性的、公平公正的复试环节也是招生单位及其教育工作者对考生的一次生动教育。通过全国研究生招生初试并进入复试阶段，可能是众多异地跨校考生第一次踏入向往的大学校园、第一次近距离接触心仪的研究生导师，因此，复试过程不仅仅意味着招生单位与考生的相互选择，更应是一个具有重要意义的教育实践过程、学术探索之旅。

立德树人成效是检验学校一切工作的根本标准。毋庸置疑，立德树人成效也是衡量研究生招生复试工作的根本标准。在研究生招生复试工作全过程中，包括复试前的考生咨询、技术指导、政策解读、信息公开，以及复试中的面试笔试、验证审查、考核评价，都需要牢记育才选才初心使命、落实立德树人根本任务、体现育人为本教育理念。

不论是招生单位综合考核决定录取的考生，还是慎重考察不予录取的考生，都是经过第一阶段高等教育的有用之才，都是对招生单位、对研究生教育充满期待的鲜活个体，都需要招生单位及其具体工作人员、研究生导师平等对待，也都值得招生单位及其具体工作人员、研究生导师仁爱善待。

在教育主管部门出台的2020年研招复试工作意见中，特别强调了人性化关怀和人性化安排，比如对于采取远程复试的，招生单位要对考生进行技术咨询服务；对于不具备远程复试条件的考生，招生单位要做好技术兜底保障；对于贫困地区考生、残疾考生等特殊群体，招生单位要采取有效措施给予关爱帮扶。这些意见建议充分体现了国家对考生的关爱和尊重，对考试公平正义的维护和坚守。

受疫情影响，预计今年大部分招生单位的复试工作将会集中在五月中下旬，这就意味着至少还有一个月左右的复试准备时间。对于广大研究生招生单位而言，完全可以充分利用好这个非常难得的复试准备阶段，从复试组织、复试形式、复试平台、复试内容、复试流程、复试监管等诸多方面进行系统谋划、综合改革。尤其是在研招复试环节的内容、标准和要求中更加突出立德树人导向，突出对考生的价值塑造、志趣培育和全面发展。

一场突如其来的疫情，不仅考验着社会综合治理和技术防控能力，也给研究生教育带来前所未有的挑战与机遇。教育主管部门积极应对疫情，及时做出了适度扩大研究生招生规模的重大决定，而且将扩招计划重点投放给中西部地区和东北地区高校。这既表达了国家对振兴中西部和东北地区高等教育的决心和努力，也给这些地区高校的研究生招生复试工作带来了新的、更大的压力。

以西北师范大学为例，作为一所拥有80多年研究生培养历史的老牌师范院校，学校正在根据教育主管部门文件及视频会议精神，结合地方疫情形势、自身学科专业特色、考生规模结构等因素，科学研制好确保安全公平、科学可行、寓育才选才于一体的研招复试方案，力争履行好教育主管部门赋予的招生自主权、落实好招生单位的研招复试工作主体责任。还将在方案成熟之时，对所有复试工作人员（包括研究生导师）进行培训与引导，让育才与选才相结合的复试理念，成为所有研招工作人员、复试考官和导师愿意自觉遵循的共识。

我们希望，通过研究生招生复试环节的改革和完善，不仅能够履行好招生单位育才选才的职责、选拔和培养好优质生源，还能向社会和考生交一份满意答卷；我们更希望，经历着百年不遇的疫情教育的考生们，能以更加积极、开放、从容的心态迎接研招复试，从专业知识、研究计划、外语表达等诸多个方面进行精心准备、全力以赴。如此一来，考生们不仅感悟到生命的价值，还将体会到新时代中国研究生教育的魅力。（作者系西北师范大学副校长、博士生导师）

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