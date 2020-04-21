湖北省各地学校积极准备复学复课

我省疫情风险等级整体迈入低风险，教育教学秩序也将安全有序恢复。4月20日，湖北高考时间及首批复课安排公布。湖北日报全媒记者了解到，各地学校此前已积极为复学复课作准备，接下来的工作将更为具体和有针对性。

各地学校已制订防控方案

华中科技大学附中校长鲁周超介绍，4月8日以来，学校根据相关要求，结合学校实际，审慎研究、科学制订了“两案九制”，确保疫情防控常态化下师生健康。

防控工作方案、应急处置预案、传染病疫情报告制度、学生健康管理制度……记者了解到，多所学校已成立工作专班，从制度上保证防控有章法。

针对高三学生返校复学各种可能出现的风险，宜昌一中还制订了学生返校复课须知、一日流程参考、应急防控处置流程图等，要求学生返校前列出“返校清单”，开学前一周与班主任、科任老师联系，罗列学习用品、生活用品、学习目标清单等，做好返校复课需要的各种细节准备。

全面消杀 备足防疫物资

校园安全是首要。华师一附中副校长江兴隆介绍，目前，学校已对校园进行全面消杀清洁，并定时对教室、办公室、宿舍、食堂、走道、操场等进行全方位、无死角地常规清洁和消杀工作。“学校南北进出大门安装了热成像体温筛查设备，按照教职员工每天两个一次性口罩，准备了14天的口罩；每个班都配备了洗手液、测温枪；按照一个月的用量配备了充足的84消毒液。”

宜昌一中今年有20个高三毕业班共1080名学生，为了保证学生们的健康，学校提前联系市卫生健康部门对教职工、学生及其家属做了排查检测登记，并储备了足够师生14天使用的防疫物资。学校对教室、办公室、图书馆、卫生间等公共区域进行预防性消毒处理，教室开窗通风，供水设施、饮用水设施已清洁消毒。同时，学校卫生室将设置相对独立的应急隔离处置室，备用于暂时留观、转送身体不适的师生。

4月15日，荆州中学开展了防控新冠肺炎应急演练，为师生重返校园做好充分准备。演练分为“学生班”和“来宾班”两组进行，荆州中学疫情防控领导小组全体成员充当工作人员，班主任及部分教师扮作“学生”。演练模拟了“学生入校时体温异常”、“教室授课时学生异常”、“临时隔离点应急处置”等场景的应急处理。

教师进行双检测

4月18日，华师一附中组织全体高三年级教师、行政人员、后勤人员等301人，在武锅医院医务人员的帮助下，集中开展了新冠肺炎核酸检测和血清抗体检测。副校长江兴隆介绍，学校还对师生健康进行持续监测工作，全面启动全校所有教职工每日健康信息收集，确保复学时完成14天健康监测，组织滞留外地教师返汉及返汉后自主居家隔离14天。根据安排，复学前完成所有教职工的检测工作。

此外，华科附中等学校还通过心理专家、教师的指导，缓解学生因为疫情及高考带来的紧张和焦虑情绪。华科附中已经联系华中科技大学校医院为学生开展健康知识专题讲座和培训，确保学生具备一定的健康防护意识和能力。

减少聚集 班级一分为二

疫情防控特殊时期，如何确保学生间的安全距离，减少聚集？对于住宿的学生，防控更是挑战。华科附中校长鲁周超说，学校已经做好了“教学小班化”准备，将原来的行政班一分为二，9个班变为18个班，每班不到30人；减少住宿人员密度，想方设法将原来的6人间宿舍改为4人间；实施错峰就餐，确保就餐时单人单向单桌。“我们始终以学生健康成长为第一原则，急学生之所急，急家长之所急，在确保学生生命安全、身体健康的前提下，实现高三顺利复学。”

宜昌一中党委书记陈鹏介绍，为了最大限度减少人员聚集，5月6日当天学校将实行错峰、分时返校。所有学生从学校正门人行通道，佩戴口罩，间隔1.5米以上，扫描“健康码”并通过红外体温测量仪测温正常后进入校园。食堂采取“分时、错峰、隔座”的分散式管理，实时保持食堂、教室、宿舍良好通风并每天执行消杀。（记者 方琳 龚雪）

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