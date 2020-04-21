高三开学倒计时 北京如何高质量备战

4月20日，北京二中，该校教师周一扮成学生在校门扫码查询本人健康状态。当日，该校举行高三毕业年级开学工作演练。

小周“同学”事先用热水杯对额头进行热敷，在经过红外测温仪时被敏锐的机器发现并触发“体温异常报警”。

“同学”们摘下口罩准备吃“午餐”。本组照片均由中青报·中青网记者 陈剑/摄

清晨，在北京市东城区内务部街胡同东口和西口，北京市第二中学的“学生”陆续到校，工作人员迅速疏导车辆，“学生”走到校门口，先出示健康码，之后进入白色“帐篷”测量体温……

距离北京市高三年级正式开学的日子——4月27日还有一周时间，北京的学校作好准备了吗？今天，北京二中举行了高三年级开学工作全流程的演练，一部分教师穿上校服模拟成“学生”，对进校、晨检、课间管理、午餐、午检、静校、消毒等七个环节逐一展开演练。

“这两天北京市的学校都在进行应急演练，首先让教师熟悉流程和路线，开学前一天还会给学生进行相应的培训。”北京市委教育工委副书记、北京市教委新闻发言人李奕说，演练是为了让每所学校把开学的各项防控落实落细，最大限度保证全市5万多名高三学生在校安全，并完成高质量的备考。

校门“延伸”到胡同口

北京有不少学校在城市中心地带，比如北京二中离王府井商圈和东四商圈都很近，学校又在胡同里，周边交通环境较为复杂，开学后，学生能否安全上下学是家长首先关心的问题。

记者在采访中看到，为了更有效地做好防控，北京二中与街道合作把校门延伸到学校所在胡同的东、西口。学校教师和社区工作人员在此共同把守，教师快速辨别“学生”，社区工作人员则进行第一次体温测量，并对社会车辆和人员进行疏导。

“我们做好了胡同里的标识标志，设计了学生‘通道’，尽量保证学生上下学不影响胡同里其他人的出行。”朝阳门街道副主任李焱说，周边商铺也会承担责任，如遇到学生想在上下学途中“逛街”会尽量劝阻，让学生上下学实现“两点一线”，不形成不必要的聚集。

要想真正做到学生上下学的“两点一线”，不能仅依靠学校，还需要“联防联控”，“学生上下学如遇校园周边安全秩序问题，教委可以‘吹哨’，相关部门报到并协调解决。”延庆区教委主任王建军说。

北京市规定，开学后高三学生的在校时间是9时30分至15时30分。不过，很多学校表示，为了方便家长接送，不会拒绝学生提前到校或者延迟离校，“学校会为这部分学生安排自习和答疑。”北京市第十二中学校长蒋炎富说。

楼道内增设巡查岗

记者在几个学校的应急演习现场看到，几乎每个学校都制定了晨、午检制度，学生进入校门、教室、食堂等也都会进行体温检测。在北京一零一中学，学校还在食堂的每张桌子上贴了标号，学生就餐时按照号码就座，保证间距大于1米。

“除此之外，我们还会在教学楼的每层配备5名工作人员，随时巡查楼道。”北京二中校长薛丽霞说，这些工作人员各有分工，有人负责提示学生注意保持距离、不扎堆儿，检查口罩佩戴情况；有人提示如厕人员间隔1米，分散进入，规范洗手；还有人巡查教室保持通风情况。

“家长非常关注孩子在学校内的安全，现在各学校根据各自的情况，都作了细致的安排，不仅在进校环节错峰安排，进楼门、进班门甚至上厕所、进食堂等都有相应的措施。”李奕说。

一旦发现了学生体温不正常怎么办？各学校也制定了应急预案。北京市第十二中学的一位教师介绍，一旦发现学生有发热现象，学校会让这名学生做好防护然后立刻就近离开教学楼，走到校门口的医学观察室。同时，任课教师组织班上其他同学到隔壁“备用教室”等待校医检查。原教室及发热学生接触过的公共区域要进行终末消杀。校医还要对班里其他学生进行身体情况评估，符合上课条件才可继续上课。

安全无小事，北京市西城区教委相关负责人介绍，从本周起，西城区将逐校对开学条件进行更加细致的检查，21日-24日针对检查中发现的问题进行整改。

开学后线上学习不会停

安全得到保障之后，学生能否高质量的备考就成为家长更为关心的问题。

记者在北京一零一中学看到，为了保证学生在教室中保持安全距离，学校对高三年级原来的班进行了拆分，分别安排在两个门对门的教室中，每个教室都有一块智能黑板。授课教师会在一个教室中同时给两个教室的学生讲课，教师在一间教室播放的课件、板书会同时出现在两个教室的大屏幕上，教师讲课的声音、师生互动的声音也会通过扩音系统同步到另外一个教室。

“这样就解决了班级拆分后，教师的排课问题。”北京一零一中学教育集团总校校长陆云泉说，到下一节课时，教师会到对面班级上课，原来教室的学生通过大屏幕同步听教师讲课。“两个教室距离非常近，学生讨论、互动等环节，教师也能兼顾到”。

而北京市第十二中则按照“一生两室”的原则对高三学生进行了空间布局，一间教室为行政班教室，一间为走班教室。上午时段，学生在行政班教室完成语数外主干课程；下午时段，学生根据自己的选考科目在走班教室进行学习或自主答疑。

“此次高三年级率先开学，各校都有各自的特点，但共性是要在安全前提下，保证学生有更好的复习环境，提高学生的复习效率。”李奕说，因此，开学后北京不会马上停止高三年级的线上学习，而是要把线上学习和线下学习结合起来，线下进行必须的讲解和面对面的辅导，而线上则继续完成个性化的教育资源推送，以及个性化的答疑，“这对北京来说也是一种新的探索。”李奕说。（记者 樊未晨）

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