人民网>>教育>>滚动新闻

高三开学倒计时 北京如何高质量备战

2020年04月21日09:26  来源：中国青年报
 

4月20日，北京二中，该校教师周一扮成学生在校门扫码查询本人健康状态。当日，该校举行高三毕业年级开学工作演练。

小周“同学”事先用热水杯对额头进行热敷，在经过红外测温仪时被敏锐的机器发现并触发“体温异常报警”。

　“同学”们摘下口罩准备吃“午餐”。本组照片均由中青报·中青网记者 陈剑/摄

清晨，在北京市东城区内务部街胡同东口和西口，北京市第二中学的“学生”陆续到校，工作人员迅速疏导车辆，“学生”走到校门口，先出示健康码，之后进入白色“帐篷”测量体温……

距离北京市高三年级正式开学的日子——4月27日还有一周时间，北京的学校作好准备了吗？今天，北京二中举行了高三年级开学工作全流程的演练，一部分教师穿上校服模拟成“学生”，对进校、晨检、课间管理、午餐、午检、静校、消毒等七个环节逐一展开演练。

“这两天北京市的学校都在进行应急演练，首先让教师熟悉流程和路线，开学前一天还会给学生进行相应的培训。”北京市委教育工委副书记、北京市教委新闻发言人李奕说，演练是为了让每所学校把开学的各项防控落实落细，最大限度保证全市5万多名高三学生在校安全，并完成高质量的备考。

校门“延伸”到胡同口

北京有不少学校在城市中心地带，比如北京二中离王府井商圈和东四商圈都很近，学校又在胡同里，周边交通环境较为复杂，开学后，学生能否安全上下学是家长首先关心的问题。

记者在采访中看到，为了更有效地做好防控，北京二中与街道合作把校门延伸到学校所在胡同的东、西口。学校教师和社区工作人员在此共同把守，教师快速辨别“学生”，社区工作人员则进行第一次体温测量，并对社会车辆和人员进行疏导。

“我们做好了胡同里的标识标志，设计了学生‘通道’，尽量保证学生上下学不影响胡同里其他人的出行。”朝阳门街道副主任李焱说，周边商铺也会承担责任，如遇到学生想在上下学途中“逛街”会尽量劝阻，让学生上下学实现“两点一线”，不形成不必要的聚集。

要想真正做到学生上下学的“两点一线”，不能仅依靠学校，还需要“联防联控”，“学生上下学如遇校园周边安全秩序问题，教委可以‘吹哨’，相关部门报到并协调解决。”延庆区教委主任王建军说。

北京市规定，开学后高三学生的在校时间是9时30分至15时30分。不过，很多学校表示，为了方便家长接送，不会拒绝学生提前到校或者延迟离校，“学校会为这部分学生安排自习和答疑。”北京市第十二中学校长蒋炎富说。

楼道内增设巡查岗

记者在几个学校的应急演习现场看到，几乎每个学校都制定了晨、午检制度，学生进入校门、教室、食堂等也都会进行体温检测。在北京一零一中学，学校还在食堂的每张桌子上贴了标号，学生就餐时按照号码就座，保证间距大于1米。

“除此之外，我们还会在教学楼的每层配备5名工作人员，随时巡查楼道。”北京二中校长薛丽霞说，这些工作人员各有分工，有人负责提示学生注意保持距离、不扎堆儿，检查口罩佩戴情况；有人提示如厕人员间隔1米，分散进入，规范洗手；还有人巡查教室保持通风情况。

“家长非常关注孩子在学校内的安全，现在各学校根据各自的情况，都作了细致的安排，不仅在进校环节错峰安排，进楼门、进班门甚至上厕所、进食堂等都有相应的措施。”李奕说。

一旦发现了学生体温不正常怎么办？各学校也制定了应急预案。北京市第十二中学的一位教师介绍，一旦发现学生有发热现象，学校会让这名学生做好防护然后立刻就近离开教学楼，走到校门口的医学观察室。同时，任课教师组织班上其他同学到隔壁“备用教室”等待校医检查。原教室及发热学生接触过的公共区域要进行终末消杀。校医还要对班里其他学生进行身体情况评估，符合上课条件才可继续上课。

安全无小事，北京市西城区教委相关负责人介绍，从本周起，西城区将逐校对开学条件进行更加细致的检查，21日-24日针对检查中发现的问题进行整改。

开学后线上学习不会停

安全得到保障之后，学生能否高质量的备考就成为家长更为关心的问题。

记者在北京一零一中学看到，为了保证学生在教室中保持安全距离，学校对高三年级原来的班进行了拆分，分别安排在两个门对门的教室中，每个教室都有一块智能黑板。授课教师会在一个教室中同时给两个教室的学生讲课，教师在一间教室播放的课件、板书会同时出现在两个教室的大屏幕上，教师讲课的声音、师生互动的声音也会通过扩音系统同步到另外一个教室。

“这样就解决了班级拆分后，教师的排课问题。”北京一零一中学教育集团总校校长陆云泉说，到下一节课时，教师会到对面班级上课，原来教室的学生通过大屏幕同步听教师讲课。“两个教室距离非常近，学生讨论、互动等环节，教师也能兼顾到”。

而北京市第十二中则按照“一生两室”的原则对高三学生进行了空间布局，一间教室为行政班教室，一间为走班教室。上午时段，学生在行政班教室完成语数外主干课程；下午时段，学生根据自己的选考科目在走班教室进行学习或自主答疑。

“此次高三年级率先开学，各校都有各自的特点，但共性是要在安全前提下，保证学生有更好的复习环境，提高学生的复习效率。”李奕说，因此，开学后北京不会马上停止高三年级的线上学习，而是要把线上学习和线下学习结合起来，线下进行必须的讲解和面对面的辅导，而线上则继续完成个性化的教育资源推送，以及个性化的答疑，“这对北京来说也是一种新的探索。”李奕说。（记者 樊未晨）

(责编：孙竞、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

立足新时代，如何上好劳动教育这门“必修课” “蚕豆种植、土豆种植、种桑养蚕、小兔养殖、……”在浙江省杭州市富阳区富春第七小学，孩子们挽起袖子、走向田间，亲身体验农场劳作，与植物、动物的生命建立起了亲密的联系。 【详细】

原创报道|

2020年高考延期后有哪些新安排？教育部10问答详解 教育部正式发布公告，明确2020年全国高考延期一个月举行，考试时间为7月7日至8日。据教育部网站消息，教育部有关负责人今日就高考安排及相关工作回答了记者提问。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved