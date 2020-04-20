首批高校在线教学国际平台发布 面向全球免费开放

人民网北京4月20日电（孙竞）“学堂在线”国际版发布会今天上午在清华大学举行。教育部高等教育司司长吴岩表示，“学堂在线”国际版上线，标志着以“学堂在线”“爱课程”为代表的首批高等学校在线教学国际平台面向全球正式推出。

吴岩介绍，首批国际平台建设要坚持质量（Quality）、开放（Open）、共享（Share）、责任（Responsibility）和爱（love），努力将平台建设成为具有中国质量、世界水准的国际化平台，汇聚最好的大学、最好的教师、最好的课程，疫情期间，面向全世界各国大学生和全世界学习者免费开放，并提供高质量教与学服务。

“学堂在线”国际版定位于汇聚国内外一流在线课程，首先支持中文、英语，后续将陆续支持俄语、西班牙语、法语及日语等语种。平台支持慕课、直播、证书、在线学位等多种在线教育形式，将重点挖掘来自中国高校的一流课程，同时兼顾引进全球性区域性顶尖高校的一流课程。“学堂在线”国际版将与“学堂在线”雨课堂英文版无缝连接，国际版课程经授权后可供雨课堂海外师生应用于混合式教学。根据规划，学堂在线国际版首批上线课程109门，后续的课程引进与上线工作将持续推进。

清华大学副校长、教务长杨斌表示，“学堂在线“在服务清华大学校内教育教学，服务国内上千所高校教育教学的基础之上，积极汇聚全球顶尖高校与机构的优质教育资源，支持服务海外学习者迫切的需求。当前，为了应对突发的新冠肺炎疫情，高校正在经历由传统教学模式向在线教育模式的全体系快速转变，“学堂在线”将与国内外高校共同携手，共克时艰，不断探索教学内容创新、学习方式创新、以及合作模式创新等等，推动教育资源的广泛与有效利用。

联合国教科文组织科学政策与能力建设部主任佩琪女士，国际平台与课程建设专家顾问组组长、西安电子科技大学校长杨宗凯，泰国国家慕课平台ThaiMOOC等国际平台代表以及加州大学伯克利分校、俄罗斯圣彼得堡大学、英国开放大学等国际大学代表以视频的方式对学堂在线国际版的上线表示祝贺。

据统计，截至4月初，全国在线开学的普通高校共计1454所，95万余名教师开设94.2万门、713.3万门次在线课程，参加在线课程学习的学生达11.8亿人次。今年第一季度，我国在线课程平台上线慕课上涨了5000门，慕课总数已达2.3万门；其他在线课程增长了1.8万门。这次在线教学实践，成功实现了“停课不停教、停课不停学”，同时形成了包括思想、理念、内容、方法、技术、标准、评价、范式等在内的一整套高等教育在线教学的中国经验和中国方案。经济合作发展组织（OECD）充分肯定疫情期间中国大规模部署的在线教育，联合国教科文组织也在积极推广中国经验。

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