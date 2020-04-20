人民网>>教育>>滚动新闻

疫情之下，信息化手段助力高校打好防疫“阻击战”

2020年04月20日15:16  
 

在防控疫情的特殊时期，首都高校师生借助信息化手段，不但保证了线上教学、论文答辩等常规工作的如期顺利开展，更积极以“云讲座”“云课堂”等方式展现高校师生的正能量风采，普及传播科学知识，向世界讲述中国的抗“疫”故事，为全球抗“疫”贡献力量。

北京大学：在线预答辩 博士完成毕业论文关键一步

近日，北京大学物理学院光学所如期举办了博士毕业生预答辩会，经过充分的前期准备和协调，该所的18位博士生通过远程视频，顺利完成了毕业论文预答辩工作。

据悉，受疫情影响，虽然线上教学已进行了一个多月，但博士生和导师始终无法面对面交流、到校查阅数据材料。为此，师生们利用网络技术，克服距离带来的挑战，完成了毕业论文的关键一步。早在答辩前，光学所答辩秘书便提前10天进行通知，提前测试视频软件，毕业生和导师则提前远程试讲、修改报告。答辩当天，经过一系列调适准备，这场特殊的预答辩会正式开始了！

尽管预答辩会从会议室搬到了线上，但严格的要求始终如一。光学所的博士预答辩分为四个小组进行，各指导委员会成员全体参加，对每位毕业生研究工作系统性和创新性、论文结构和内容等认真审核。在答辩过程中，为保证会议效果，主持人还根据现场情况协调安排，确保线上预答辩会得以圆满结束。

为此，居家学习的博士毕业生也克服了重重困难。光学所博士生曹启韬在其研究领域已取得多个重要成果。疫情期间，面对网络条件限制和资料查阅困难，他使用VPN远程连接实验室电脑，线上阅读文献并积极参与研究组内同学老师的学术讨论。博士生王非凡刚结束在美国的半年交流，缺少和导师面对面的讨论交流，使得她一时间手足无措。导师得知这一情况，每周和她在线讨论；实验室同学也通过公共课平台和她交流。在师生共同努力下，确保了线上预答辩工作的顺利进行。

清华大学：“云直播”举办线上“时代大讲堂”

日前，清华大学携手中国日报社，以“云直播”形式共同举办了一期主题为“抗击新冠肺炎疫情、全球命运与共”的线上“新时代大讲堂”。中国如何抗击新冠肺炎疫情？在武汉的人们经历了什么？国际社会如何携手战“疫”？“云讲堂”上，中外嘉宾分享了他们的观点和故事。

清华大学党委书记陈旭表示，公共卫生安全是世界各国面临的共同挑战。在关键时刻，更需要认识到全球命运与共。而高校则在抗“疫”斗争中扮演着重要角色。据悉，清华大学在成功实现全面如期线上开课的同时，在抗体药物和疫苗研发方面取得重要突破，并向全球科研人员免费开放药物研发资源和平台。此外，学校还派出医护人员驰援武汉和北京抗”疫”一线，为武汉等地兄弟高校开设“克隆班”，同时深化国际交流与合作，为全球抗“疫”作出了积极贡献。

来自武汉的清华本科生张睿茹在“云讲堂”上分享了她的故事。在她在回武汉过年期间，历经父母确诊住院、自己被隔离观察，并与医护人员长期相处。如今，父母都已治愈，张睿茹也开始在线学习，她说：“中国人民面对挑战，始终表现出强烈的团结和友爱。当前，世界各地人们正竭力与病毒作斗争，十分期待共同战胜疫情的那一天。”

据悉，此次云上大讲堂邀请了中外知名专家学者和外籍抗“疫”亲历者等发言。他们结合自身经历，讲述中国和世界的抗“疫”故事，分享在人类命运休戚与共的背景下如何凝聚共识、增强合力、打好防疫全球阻击战的真知灼见。活动通过清华大学微博、抖音、快手、B站及中国日报社网站、客户端及社交媒体账号进行“云直播”，被120余家境外媒体转载报道，共覆盖约7300万受众。

中国农业大学：多样信息化手段助力本科生教学

疫情防控期间，中国农业大学充分利用信息化手段，保障本科生各项教学工作顺利开展。

首先，优化教务系统服务。面对教师提出的“在线教学过程中，无法直观地认识选课学生”等问题，本科生院迅速响应，在两天内调整了教务管理系统，在查看选课学生的界面中增加了显示并打印带照片学生名单的功能，方便教师提前认识并熟悉学生，进而在线教学时更好地与学生互动沟通。

其次，多平台提升在线教学能力。为帮助教师完成在线课程建设，掌握混合式教学等多种教学技巧。中国农业大学教师教学发展中心全面开展教师在线教学培训工作。其中，在线自主学习培训提供多种线上资源，基础课程聚焦如何基于在线教育综合平台实施混合教学，208位教师参与了基础课程自主学习，平均在线学习时长11.0小时。拓展课程则以信息化教学能力综合提升为目标，引入国家级精品在线课程等课程资源。此外，学校还围绕基于在线教育平台开展混合课程建设、如何使用雨课堂开启直播教学两个专题，举办9场直播集中培训，总计超过1700人次参与，提高了教师在线教学教学能力。

最后，微信群7*24小时在线服务。学校本科生院建立了4个微信群，把有教学任务的教师邀请入群，点对点解答教师个性化疑问，现已服务教师1275人。同时，本科生院也建立了学生问题微信群，把微信群二维码发至所有本科学生，方便其直接在微信群中咨询，截至目前已服务学生近500人。

北京语言大学：留学生“云端”相聚汉语学习忙

前不久，北京语言大学汉语学院的留学生们全球同步线上开学，正式开启了新学期留学生的本科线上课程。在世界各地，近1300名留学生本科生守候屏前，在疫情下的特殊课堂上灵活自主学习，开启了承载梦想与希望的新学期。

值得一提的是，汉语学院有42名国际新生在未抵达学校实地完成新生报到注册的情况下，提前开启了网上教学新生活，海内外师生共同见证并创造特殊时期教学方式的“历史性”变革。

据了解，本学期汉语学院共开设线上课程近80余门，教学班310余个。线上录播、线上慕课、线上直播三类线上教学课程平稳有序运行。在开课前，班主任教师已通过几轮问卷调查，精准排摸，全面了解了国际学生线上听课、网络支持等情况，对学生的问题点对点帮助解决，提醒“游走”的学生加入各个课程群，确保每位学生准时出现在“线上课堂”。

开课当天，虽然隔着屏幕，国际学生们依旧感受到了教师饱满的教学热情和精湛的授课技艺。身在国外的国际学生积极面对新情况，调整学习状态，来自捷克的葵烺等同学在当地时间凌晨时分上线打卡，就为能与学校的线上教学同步。来自斯里兰卡的三年级学生欧诗漫则说，“新冠肺炎疫情是全球共同面临的大问题，我们必须携手勇敢面对。我已经放了三个月的假了，很兴奋又能开始学中文了。我想北京，我想学校。面对疫情，我们一起努力吧，加油！停课不停学！”

北京建筑大学：“一团一课”打造学生思想引领新阵地

面对疫情，北京建筑大学校团委抓住疫情防控思政大课契机，成立“青声宣讲团”、搭设“防疫微课堂”，传颂感人故事、传播防疫知识，引领全校青年学生。

北京建筑大学“青声宣讲团”由防疫志愿者代表、援鄂建设一线校友代表、国庆宣讲团代表和学生临时党团支部代表组成。疫情期间，学生身上发生的感人故事是学校思想政治教育的生动教材。每位宣讲团成员便以自身故事为内容，用宣讲方式录制短视频，在学校官微发布后。截至目前，宣讲团已完成20期的宣讲录制，内容涵盖大学生志愿服务一线经历、主动请缨奔赴援鄂建设一线的青年校友、脱下军装但本色不改的退伍大学生士兵、遵守疫情规定顾大局有大爱等，通过学校官微发布6期，点击阅读量累计5000余次，转发达千余次。环能学院学生奥其尔曾服役于武警某部，他以“退伍不褪色，在抗‘疫’中诠释军人担当”为题，通过视频宣讲向同学讲述了他在家乡请缨担任防疫志愿者的故事，激励更多学生为打赢防疫阻击战奉献青春力量。

“防疫微课堂”则是让更多学生参与到宣讲工作中来。学校发挥学生骨干示范引领作用，录制防疫微课，汇聚成校园防疫知识的海洋，激励全校学生共抗疫情。截至目前，微课堂已完成录制10期，内容涵盖疫情防控知识、“云”学习、防疫心理、居家体育运动等，通过学校官微发布5期，点击阅读量累计6000余次。“在参与防疫微课堂活动后，我从被动接受防疫知识转换成主动寻找知识，明白身为新时代青年学子所肩负的责任和使命。”防疫微课堂成员、商181 班潘嫣然说。

记者雷灵 综合整理

来源：现代教育报

(责编：郝孟佳、何淼)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

立足新时代，如何上好劳动教育这门“必修课” “蚕豆种植、土豆种植、种桑养蚕、小兔养殖、……”在浙江省杭州市富阳区富春第七小学，孩子们挽起袖子、走向田间，亲身体验农场劳作，与植物、动物的生命建立起了亲密的联系。 【详细】

原创报道|

2020年高考延期后有哪些新安排？教育部10问答详解 教育部正式发布公告，明确2020年全国高考延期一个月举行，考试时间为7月7日至8日。据教育部网站消息，教育部有关负责人今日就高考安排及相关工作回答了记者提问。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved