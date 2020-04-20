疫情之下，信息化手段助力高校打好防疫“阻击战”

在防控疫情的特殊时期，首都高校师生借助信息化手段，不但保证了线上教学、论文答辩等常规工作的如期顺利开展，更积极以“云讲座”“云课堂”等方式展现高校师生的正能量风采，普及传播科学知识，向世界讲述中国的抗“疫”故事，为全球抗“疫”贡献力量。

北京大学：在线预答辩 博士完成毕业论文关键一步

近日，北京大学物理学院光学所如期举办了博士毕业生预答辩会，经过充分的前期准备和协调，该所的18位博士生通过远程视频，顺利完成了毕业论文预答辩工作。

据悉，受疫情影响，虽然线上教学已进行了一个多月，但博士生和导师始终无法面对面交流、到校查阅数据材料。为此，师生们利用网络技术，克服距离带来的挑战，完成了毕业论文的关键一步。早在答辩前，光学所答辩秘书便提前10天进行通知，提前测试视频软件，毕业生和导师则提前远程试讲、修改报告。答辩当天，经过一系列调适准备，这场特殊的预答辩会正式开始了！

尽管预答辩会从会议室搬到了线上，但严格的要求始终如一。光学所的博士预答辩分为四个小组进行，各指导委员会成员全体参加，对每位毕业生研究工作系统性和创新性、论文结构和内容等认真审核。在答辩过程中，为保证会议效果，主持人还根据现场情况协调安排，确保线上预答辩会得以圆满结束。

为此，居家学习的博士毕业生也克服了重重困难。光学所博士生曹启韬在其研究领域已取得多个重要成果。疫情期间，面对网络条件限制和资料查阅困难，他使用VPN远程连接实验室电脑，线上阅读文献并积极参与研究组内同学老师的学术讨论。博士生王非凡刚结束在美国的半年交流，缺少和导师面对面的讨论交流，使得她一时间手足无措。导师得知这一情况，每周和她在线讨论；实验室同学也通过公共课平台和她交流。在师生共同努力下，确保了线上预答辩工作的顺利进行。

清华大学：“云直播”举办线上“时代大讲堂”

日前，清华大学携手中国日报社，以“云直播”形式共同举办了一期主题为“抗击新冠肺炎疫情、全球命运与共”的线上“新时代大讲堂”。中国如何抗击新冠肺炎疫情？在武汉的人们经历了什么？国际社会如何携手战“疫”？“云讲堂”上，中外嘉宾分享了他们的观点和故事。

清华大学党委书记陈旭表示，公共卫生安全是世界各国面临的共同挑战。在关键时刻，更需要认识到全球命运与共。而高校则在抗“疫”斗争中扮演着重要角色。据悉，清华大学在成功实现全面如期线上开课的同时，在抗体药物和疫苗研发方面取得重要突破，并向全球科研人员免费开放药物研发资源和平台。此外，学校还派出医护人员驰援武汉和北京抗”疫”一线，为武汉等地兄弟高校开设“克隆班”，同时深化国际交流与合作，为全球抗“疫”作出了积极贡献。

来自武汉的清华本科生张睿茹在“云讲堂”上分享了她的故事。在她在回武汉过年期间，历经父母确诊住院、自己被隔离观察，并与医护人员长期相处。如今，父母都已治愈，张睿茹也开始在线学习，她说：“中国人民面对挑战，始终表现出强烈的团结和友爱。当前，世界各地人们正竭力与病毒作斗争，十分期待共同战胜疫情的那一天。”

据悉，此次云上大讲堂邀请了中外知名专家学者和外籍抗“疫”亲历者等发言。他们结合自身经历，讲述中国和世界的抗“疫”故事，分享在人类命运休戚与共的背景下如何凝聚共识、增强合力、打好防疫全球阻击战的真知灼见。活动通过清华大学微博、抖音、快手、B站及中国日报社网站、客户端及社交媒体账号进行“云直播”，被120余家境外媒体转载报道，共覆盖约7300万受众。

中国农业大学：多样信息化手段助力本科生教学

疫情防控期间，中国农业大学充分利用信息化手段，保障本科生各项教学工作顺利开展。

首先，优化教务系统服务。面对教师提出的“在线教学过程中，无法直观地认识选课学生”等问题，本科生院迅速响应，在两天内调整了教务管理系统，在查看选课学生的界面中增加了显示并打印带照片学生名单的功能，方便教师提前认识并熟悉学生，进而在线教学时更好地与学生互动沟通。

其次，多平台提升在线教学能力。为帮助教师完成在线课程建设，掌握混合式教学等多种教学技巧。中国农业大学教师教学发展中心全面开展教师在线教学培训工作。其中，在线自主学习培训提供多种线上资源，基础课程聚焦如何基于在线教育综合平台实施混合教学，208位教师参与了基础课程自主学习，平均在线学习时长11.0小时。拓展课程则以信息化教学能力综合提升为目标，引入国家级精品在线课程等课程资源。此外，学校还围绕基于在线教育平台开展混合课程建设、如何使用雨课堂开启直播教学两个专题，举办9场直播集中培训，总计超过1700人次参与，提高了教师在线教学教学能力。

最后，微信群7*24小时在线服务。学校本科生院建立了4个微信群，把有教学任务的教师邀请入群，点对点解答教师个性化疑问，现已服务教师1275人。同时，本科生院也建立了学生问题微信群，把微信群二维码发至所有本科学生，方便其直接在微信群中咨询，截至目前已服务学生近500人。

北京语言大学：留学生“云端”相聚汉语学习忙

前不久，北京语言大学汉语学院的留学生们全球同步线上开学，正式开启了新学期留学生的本科线上课程。在世界各地，近1300名留学生本科生守候屏前，在疫情下的特殊课堂上灵活自主学习，开启了承载梦想与希望的新学期。

值得一提的是，汉语学院有42名国际新生在未抵达学校实地完成新生报到注册的情况下，提前开启了网上教学新生活，海内外师生共同见证并创造特殊时期教学方式的“历史性”变革。

据了解，本学期汉语学院共开设线上课程近80余门，教学班310余个。线上录播、线上慕课、线上直播三类线上教学课程平稳有序运行。在开课前，班主任教师已通过几轮问卷调查，精准排摸，全面了解了国际学生线上听课、网络支持等情况，对学生的问题点对点帮助解决，提醒“游走”的学生加入各个课程群，确保每位学生准时出现在“线上课堂”。

开课当天，虽然隔着屏幕，国际学生们依旧感受到了教师饱满的教学热情和精湛的授课技艺。身在国外的国际学生积极面对新情况，调整学习状态，来自捷克的葵烺等同学在当地时间凌晨时分上线打卡，就为能与学校的线上教学同步。来自斯里兰卡的三年级学生欧诗漫则说，“新冠肺炎疫情是全球共同面临的大问题，我们必须携手勇敢面对。我已经放了三个月的假了，很兴奋又能开始学中文了。我想北京，我想学校。面对疫情，我们一起努力吧，加油！停课不停学！”

北京建筑大学：“一团一课”打造学生思想引领新阵地

面对疫情，北京建筑大学校团委抓住疫情防控思政大课契机，成立“青声宣讲团”、搭设“防疫微课堂”，传颂感人故事、传播防疫知识，引领全校青年学生。

北京建筑大学“青声宣讲团”由防疫志愿者代表、援鄂建设一线校友代表、国庆宣讲团代表和学生临时党团支部代表组成。疫情期间，学生身上发生的感人故事是学校思想政治教育的生动教材。每位宣讲团成员便以自身故事为内容，用宣讲方式录制短视频，在学校官微发布后。截至目前，宣讲团已完成20期的宣讲录制，内容涵盖大学生志愿服务一线经历、主动请缨奔赴援鄂建设一线的青年校友、脱下军装但本色不改的退伍大学生士兵、遵守疫情规定顾大局有大爱等，通过学校官微发布6期，点击阅读量累计5000余次，转发达千余次。环能学院学生奥其尔曾服役于武警某部，他以“退伍不褪色，在抗‘疫’中诠释军人担当”为题，通过视频宣讲向同学讲述了他在家乡请缨担任防疫志愿者的故事，激励更多学生为打赢防疫阻击战奉献青春力量。

“防疫微课堂”则是让更多学生参与到宣讲工作中来。学校发挥学生骨干示范引领作用，录制防疫微课，汇聚成校园防疫知识的海洋，激励全校学生共抗疫情。截至目前，微课堂已完成录制10期，内容涵盖疫情防控知识、“云”学习、防疫心理、居家体育运动等，通过学校官微发布5期，点击阅读量累计6000余次。“在参与防疫微课堂活动后，我从被动接受防疫知识转换成主动寻找知识，明白身为新时代青年学子所肩负的责任和使命。”防疫微课堂成员、商181 班潘嫣然说。

记者雷灵 综合整理

来源：现代教育报

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