战“疫” 尖兵！致敬那些守护校园的最美辅导员

乌云遮不住升起的太阳，疫情挡不住春天的来临。在这场疫情面前，高校有一支战“疫”尖兵，他们是充满力量与智慧的辅导员，用坚守岗位、守护学生的初心，为学生送去温暖与关怀，细致耐心地为学生解决问题，筑牢校园战“疫”防线，成为了校园里最美的一道风景！

北京航空航天大学王婧仪：战“疫” 我始终“在线”

骤然打响的疫情防控阻击战让计算机学院辅导员王婧仪感到了自己身上沉甸甸的责任，学生的安全让她始终放心不下。大年三十，她毅然退掉返乡的车票，与学院党委副书记一起坚持在校工作，收集、统计、整理全学院学生的寒假动态。近2000条学生台账她一一比对，对存疑的信息她逐条核实，直到确认上报信息准确无误，全院学生健康平安之后，才回到家中草草给自己做了一顿简单的年夜饭，度过了一个简单而又无比充实的除夕。

为了更准确地协助学校、学院掌握学生情况，王婧仪主动和爱人商量，放弃了准备已久的蜜月旅行。她的丈夫对此虽有些遗憾，但还是非常支持她的工作，决心在疫情结束之后补上一个更加完美、幸福的蜜月旅行。在爱人的支持下，王婧仪全身心地投入到学院战“疫”工作的组织、宣传和数据整理工作之中。她每日按时汇总掌握全学院的学生信息，排查学生健康情况，并利用新媒体平台开展学生思想工作，推送疫情防控相关知识，并与各年级辅导员、学生会一起策划了计算机学院战“疫”特别活动，丰富学生假期生活，疏导学生心理压力。

在战“疫”中，北航还有很多和王婧仪一样的辅导员，他们默默奉献，在没有硝烟的战场上冲锋陷阵，守护学生平安。他们组成了一支担当、敬业、奉献的辅导员队伍，在平凡的岗位上，积极践行初心和使命。“尽管学生们身处天南地北，但我们要始终‘在线’，出现在学生需要我们的每一个地方。克服困难，无私奉献。” 王婧仪说。

北京林业大学冯超：疫情面前 党员责无旁贷

北京林业大学工学院辅导员冯超在学校防控疫情工作中履职尽责，坚守岗位，不断创新工作方法，舍小家为大家，为同学们尽心服务。

在疫情蔓延时，他根据自己的日常经验，结合疫情之下研究生现状及工作难点，建议在学院推行疫情防控期间研究生工作“导师制”。作为工学院学生自动化党支部书记，他与支部支委多次召开线上支委会，制定并推出“党员冲在疫情前，一人一亩责任田”活动，保障责任田内每一位同学不掉队，配合基层班级各项工作的开展，也帮助学院更精准、真实地了解每一位同学的困难。

此外，为丰富同学们在家期间的课余文化生活，他带领辅导员设计开展了“同心战‘疫’，工学人在行动”线上系列活动，涵盖云朗诵、云合唱、课堂笔记打卡、抗疫vlog等多项集体和个人活动及简历云指导、招聘云宣讲等服务项目，受到学生的广泛欢迎。

疫情期间，在口罩资源极其紧张的情况下，他千方百计从各种渠道购买口罩，捐赠给工学院在校学生、工学院在岗教师和各学院住校辅导员。在学院里，大家都喜欢叫他“超哥”，每次看到有师生在微信群里说一句“辛苦超哥”时，他就感觉格外温暖。“疫情面前，责无旁贷，努力做好每一件小事，才能守护师生的健康平安。”

北京语言大学殷丛丛：辅导员写下战“疫”日记

北京语言大学外国语学部辅导员殷丛丛自疫情爆发以来，坚守学校岗位，她用日记的形式，记录了自己奋战在一线的所见所闻，所思所感。

“1月31日，启动紧急工作机制已经满一周，防控工作要求和项目正在一条条布置下来，我发现自己陷入了一种恐慌的情绪，每天接收太多关于疫情的消息导致神经越来越紧绷，甚至感到死亡离每一个人都前所未有的近。”这是殷丛丛的第一篇战“疫”日记，写下这些后，她迅速调整过来，投入工作，因为她知道，她身后，还有几十名学生等着她守护。本来答应春节陪伴患病的父亲，可是她食言了。她买了当晚回北京的车票。

回到北京后，她立即发挥专长，自告奋勇承担开发学校的师生健康数据上报新系统的任务，时常坐在电脑前，研究平台，设置逻辑关系，解决系统bug，测试收集数据，有时候，一整天她甚至要在电脑前坐14个小时。“2月26日，夜里11：45，一天没怎么吃东西，但我还是有一点小小的自豪和成就感。想着明天就要第一次测试系统了，我觉得为了一件有利于大家的事情而努力是一种幸福的感觉。”

3月19日，经过了寒假的奋战和在线开学的忙碌，殷丛丛已经整整55天没有好好休息了。但她却觉得这个假期过得特别有意义：“我深知自己这个小小的高校辅导员能做的就是稳住学院里588名学生的状况，保证抗‘疫‘工作的基层有效性，用稳定的状况迎接最终胜利的到来。”

对外经济贸易大学宫照：帮助学生调整心态 美食“晒”起来

疫情当前，为了守护师生健康，对外经济贸易大学全体辅导员全天24小时在线，逐一排摸、积极宣教、及时通知、关怀疏导，最大限度确保学生群体的生命健康，维护校园环境的安全稳定。保险学院研究生辅导员宫照就是这场战“疫”工作中的普通一员。

全面排摸、逐一确认、每日打卡、定时汇报，是宫照每天的生活日常，为了掌握保险学院3300多名硕博研究生的健康状况、现居住地、返乡途经城市等基本情况，宫照及时联系学生，关心在家在校学生近况、开展就业辅导、心理咨询等，每天，宫照都要一一落实。一些学生回京后开始居家隔离，心理上和物资上都没有做好相应准备。因此，在隔离期，宫照定期去超市采购，给隔离的学生送肉类、水果、蔬菜等食品，手机充电线、洗漱用品等生活用品，为广大学生提供服务。

疫情期间，为丰富学生居家生活，宫照倡议所在保险学院师生积极开展“拯救孤独患者”在线K歌大赛、“抗疫我在行，运动总关情”家庭创意运动会等活动。看到许多同学在家学做饭，她还利用个人微信公众号“宫老师说”及朋友圈，推出了“韩式部队锅”“清蒸鲈鱼”“减脂餐”等健康美食教程，带领同学们把生活丰富起来，心态阳光起来。

宫照说：“辅导员工作是校园稳定非常重要的一环，选择了这份职业，就要努力从细微处做好工作，让学生感受到爱和关怀，进而让学生们懂得承担责任，学会关怀他人、奉献社会。希望与全校师生一起，期待充满生机与活力的新学期！”

北京建筑大学张鹏：变身战“疫”“段子”手

“东风吹战鼓擂，咱和疫情谁怕谁，勤洗手，戴口罩，防护知识要知道。全口径，准报告，党员团干不能少，疫情准保被打跑。”

一首首朗朗上口的小“段子”，出自文法学院辅导员张鹏之手。在每天清晨督促学生信息上报的工作中，张鹏每天都会推出抢人眼球的“小段子”。

发挥语言艺术优势开展工作，已经成为张鹏多年的工作习惯。“编段子、打油诗......只要能让学生关注、又放松心态的方式，我都会去尝试。”张鹏介绍道。为了做好疫情防控，张鹏需要每日摸排学生情况，联系留校学生及湖北学生开展线上党支部及班级建设工作。学生体温异常、情绪波动以及信息得不到回复是最让人揪心的三件事，但是对于张鹏来说，攻克这些难点却成了趣事，在他这些幽默而亲切的“段子”里，蕴含着辅导员对于学生的关爱。这些“段子”也深受学生们的喜爱。“段子”交流逐渐成为了张鹏和学生交流的独特方式。

面对来势凶猛的疫情，学生心理上难免产生压力、焦虑、恐慌、害怕等情绪。“有学生告诉我，戴口罩让他窒息。还有学生说，每天被各种消息轰炸，让自已既紧张，又焦虑”。张鹏说。为了不能让心理问题困扰学生，张鹏用心编“段子”，为学生开展心理疏导。

“因为无法见面，所以语言显得尤为重要”，张鹏认为，要用“真心话”理解学生、用“热电话”融化焦虑、用“暖心话”带走压力。张鹏的这个“三心段子”满满地洋溢着他对工作的热情与执着，“我们积极的情绪会影响和感召学生，会引导学生们在认知、情绪、行为、躯体等多方面产生积极的情绪。情绪通了，工作自然就通了。”张鹏说。

记者苏珊 综合整理

来源：现代教育报

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