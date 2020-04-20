甘肃兰州出台政策稳岗扩就业

记者近日从兰州市政府新闻办召开的相关新闻发布会上获悉，疫情期间，兰州市及时研判就业形势，不断强化政策措施，减负、稳岗、扩就业各项工作取得积极进展。截至3月底，全市城镇新增就业12389人，城镇登记失业率为2.36%；输转城乡富余劳动力10.53万人，完成全年计划的42.12%，组织化输转率为72.6%，实现劳务收入6.45亿元。

结合疫情变化和实际，兰州市制定了“1+19”政策体系，从开发本地就业岗位促进劳动者就近就地就业等方面为“稳就业”提供全方位的政策保障。同时，加大政策宣传力度，利用新闻媒体等多种渠道，让全市企业和就业人员广泛了解政策。

记者了解到，针对高校毕业生、就业困难人员以及农村劳动力等重点群体，兰州市实施“三支一扶”基层服务项目、“支持1万名未就业普通高校毕业生到企业就业”项目等多项措施，并利用社保补贴、培训补贴、稳岗返还、就业见习等各项政策鼓励和支持企业吸纳高校毕业生。对农民工进行“点对点、一站式”返岗复工服务，同时科学发挥公益性岗位的兜底安置作用，确保零就业家庭动态清零。截至4月10日，全市共有3120家企业通过网络发布招聘信息提供就业岗位8.23万个，共有高校毕业生2.46万人次在线求职应聘，在线签约3223人。

据介绍，目前兰州市97家“扶贫车间”已复工84家，复工率86.6%，吸纳就业人数2877人。同时，兰州市努力做好服务保障工作，通过专列专厢专机等方式，运送54次1637人返岗复工，为52家重点企业解决用工426人。（新甘肃·甘肃日报记者刘健）

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