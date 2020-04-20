江苏各地各高校积极采取措施 “快”字保毕业生稳就业

一个字概括，‘快’！”刚经历几场面试的南京信息工程大学毕业生丁建树说，“浏览岗位快，投递简历快，面试流程快，结果通知快。”

快，是当下大学生就业招聘新动向之一。今年江苏高校毕业生达58.4万人，突如其来的疫情，让不少人对就业产生了忧虑，各地各高校积极采取措施，助力毕业生“稳就业”。

搭建“云平台”，保证就业“不掉线”

往年春节过后是应届毕业生求职高峰期。今年受新冠肺炎疫情影响，线下招聘关闭，部分校招延后。

某人力资源服务机构分析春招市场发现，超三成雇主的招聘量与去年持平，接近五分之一的雇主增加了招聘量，近三成雇主暂缓招聘；而投简历的毕业生已超去年同期。

很多毕业生不得不将求职规划提前。疫情期间，更多企业加入“云招聘”行列，同学们的求职心态随之发生变化，从被动线下等待变为更主动地在网上搜寻工作岗位。

为帮助大学生就业，江苏开启“互联网+就业”新模式，搭建“云平台”，为用人单位和毕业生“牵线搭桥”，“网上面试、网上签约、网上报到”成为主流做法。

采用“云招聘”形式，如何对毕业生进行就业指导？4月7日晚，国家电网江苏省电力有限公司人力资源部工作人员通过直播平台，对毕业生报考国家电网提出建议。“近两个月来，学校举办了近30场高端‘云讲座’，名企高管传授求职经验，分析行业形势与前沿。”南工大电控学院的李探宇说。

“目前已在两家公司通过‘二面’，正等待‘三面’。”常州大学信息科学与工程学院计算机专业本科生孙晨峰说，疫情在一定程度上会影响春招，学校已全面开启网上就业系统，同学之间也相互交流信息，大家都在忙着投递简历、与公司交流。

南京林业大学土木工程专业大四学生朱凡通过“91job智慧就业平台”参加江苏省2020届高校毕业生春季网络招聘会，向5家单位递交简历后收到了2份面试通知，目前已和其中一家企业签订了就业意向协议。“多亏学校提供的线上就业服务，我在家完成了投简历、面试、签约，整个过程非常顺畅，前后仅花了4天时间。”朱凡说。

“海量”信息，更需精准匹配

面对浩如烟海的招聘信息，如何让毕业生需求和岗位更加匹配，成为“云求职”背景下的一个新课题。

“抱团”招聘，成为一种选择。4月16日，南京大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学联合举办“国家重点单位”专场空中双选会。“十几年前，这5所学校也曾连续5年联合举行大型双选会。”南京大学学生就业指导中心主任助理张国梁说。

“当日我们收到了50多份简历，其中南航学生占据了较大比例。”航空工业上海航空电器的赵炜琦表示，往年参加这5所学校的招聘会需要5天时间，这次只用半天就完成了简历收集工作，效率提高不少。

“截至目前，我们已经与中国建筑、中国建材、中江国际等大型国企建立了校企合作平台。”南工大学生事务部副部长张涛说，学校一方面加大网络招聘密度，举办政校合作、校际联合、区域协同等各类网络招聘会，另一方面举办了化学化工类专场、土木建筑类专场、区域协同专场等近20余场定向精准“云招聘”，“同时鼓励各学院联合举办多学科联动、上下游专业链联通的行业专场招聘会，定向推送重点大型央企的招聘计划。”

南京林业大学就业指导中心依托各学院开展2020届毕业生就业状况摸底，全面准确掌握毕业生特别是来自疫情严重地区、贫困地区毕业生的就业意向、就业进度、求职难点和帮扶需求。“疫情发生后，应届毕业生普遍存在求职担忧。高校要做的就是以毕业生实际需求为导向，花大力气把岗位信息、就业指导、手续办理等一条龙服务送到每个学生身边。”南林大学生工作处处长董博说。

为湖北学子打开“绿色通道”

“我和同学明显感到，今年对口湖北的就业岗位丰富、充足，网站上招聘信息非常多。”家住湖北黄冈的华中科技大学硕士毕业生黄鑫说，他通过3次“云面试”，最终与江苏一家科技企业签订了就业协议，职位是操作系统工程师。

为湖北省高校毕业生及湖北籍毕业生提供更多就业机会，成为江苏的“硬核担当”。由省高校招生就业指导服务中心承办的“面向湖北省高校毕业生及湖北籍毕业生网上招聘活动（江苏专场）”，截至4月14日，共有357家用人单位报名参会，提供岗位需求18765个，在线求职毕业生9053人，累计递交简历19071份。

位于无锡的中科芯集成电路公司“定向”提供了近百个就业岗位，并将其位于武汉的研究中心升级为分公司，方便当地人才“就近工作”。该公司人力资源负责人黄诚表示，湖北理工类高校多，他们已经从武汉大学、华中科技大学等遴选出不少人才，在岗位数量上有所倾斜，薪酬也较去年提高了12%。

对无法参加“岗前培训”的湖北籍应聘者，苏宁集团专门制定了一套线上培训方案。“应聘者可以通过企业平台自学，我们也会安排专员‘点对点’帮助他们远程完成课题计划。”苏宁集团人力资源招聘总监林勃说，集团共为湖北省高校毕业生及湖北籍毕业生提供了153个岗位，并开设“绿色通道”提供服务。

教育部4月8日印发通知，启动实施全国高校与湖北高校毕业生就业创业工作“一帮一”行动。首批确定的48对高校中，江南大学和武汉华夏理工学院“结对”。“我们不仅在校级层面联合进行招聘活动，两校各学院之间也进行了深度对接。”江南大学大学生就业指导服务中心主任戴云说，两校共享就业岗位信息、就业创业指导课程、就业指导线上咨询，共同开展毕业生就业创业专题培训等，他们还将无锡乃至江苏各地就业政策及时推送给对方。

省教育厅有关负责人说，将鼓励更多用人单位为湖北省高校毕业生及湖北籍毕业生提供就业机会，同时引导全省高校对湖北籍毕业生开展就业心理咨询和就业精准帮扶，有针对性地提供求职辅导、推荐就业岗位。（王拓 杨频萍 王梦然）

(责编：郝孟佳、孙竞)