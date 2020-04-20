北京市事业单位将优先招聘高校毕业生

4月18日，北京市委组织部、市人力资源社会保障局两部门联合发布《关于应对新冠肺炎疫情影响 做好事业单位公开招聘高校毕业生工作的通知》。通知指出，坚持“三个优先”原则，即事业单位空缺岗位优先用于招聘高校毕业生、疫情防控机构补充医护人员优先采用绿色通道招聘、远郊区基层一线及重点领域招聘急需紧缺人员优先招聘高校毕业生。

通知明确，要加大面向高校毕业生的公开招聘力度，今明两年，本市事业单位空缺岗位主要用于专项招聘高校毕业生（含择业期内未落实工作单位的高校毕业生）。疫情防控相关卫生机构等事业单位需要紧急补充医护人员和疫情防控工作人员，且招聘高校毕业生的，可简化程序，采用绿色通道招聘聘用，相关手续可待疫情结束后补办。

同时，本市支持鼓励高校毕业生到远郊区基层事业单位，以及重点发展领域工作。远郊区乡镇事业单位招聘硕士及以上学位高校毕业生、区级事业单位招聘博士学位高校毕业生，以及招聘首都社会事业发展所急需紧缺专业的高校毕业生，可以结合实际情况，简化程序，采取面试、直接考察等方式公开招聘。远郊区艰苦边远基层事业单位招聘高校毕业生不设开考比例，可在单位所在行政区域范围内进行公开招聘，可以根据应聘人员报名、专业分布等情况适当划定成绩合格线。退役大学生士兵和参加“三支一扶”计划服务期满且考核合格的高校毕业生，可以按照有关规定进行专项招聘和聘用。

解丽

(责编：何淼、岳弘彬)