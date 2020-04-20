哈尔滨工程大学：8大专业类招生 新增海洋信息工程专业

哈尔滨工程大学前身是创建于1953年的中国人民解放军军事工程学院（“哈军工”），1994年，更名为哈尔滨工程大学。学校是首批“211工程”建设高校，国家“985工程”优势学科创新平台项目建设高校，首批国家“双一流”建设高校。学校现隶属于国家工业和信息化部，是我国船舶工业、海军装备、海洋开发、核能应用（简称“三海一核”）领域重要的人才培养和科学研究基地。

就考生和家长关注的热点问题，学校给出了权威解答。

问题一：针对2020年疫情特殊时期，对全国考生及家长有什么备考意见？

1.跟住老师、加强自律

在高考中能够取得较高成绩的学生，往往都是有着不一般的自律性。在疫情这个特殊情形下，没有了老师的约束，在家里想要达到在学校的学习状态，考生一定要跟住老师的课堂教学和课后任务，不要拖延，加强自律。

2.珍惜时间、提高效率

在高考最后攻坚阶段，所有课程都进入复习拔高阶段，时间管理显得尤为重要，考生要根据老师的指导，结合自己对各个科目的复习情况制定一个合理的学习计划，分配好每天每个科目的学习任务，有效的提高学习的效率。

3.拓展视野、了解专业

每一届高考都有很多考生因为没有提前重视专业选择而填报了并不喜欢或者不适合的专业而造成遗憾。所以考生一定要提前规划自己的未来发展方向，了解学校及专业实力。如果你对选择专业等事情还在纠结迷茫，可以关注我校本科招生网站及招办微信公众号了解相关信息并咨询，我们将为您答疑解惑。

问题二：特殊时期，线下交流机会少，考生和家长如何精准获取最新招考信息？

我校招生办开设多种线上信息查询和咨询渠道，考生和家长通过学校本科招生网、招生办官方公众号、本科招生微信小程序均可查询招生资讯，也可通过电话咨询、e答机器人就关心的问题进行咨询。具体可关注哈尔滨工程大学微信公众号搜索“高考百天倒计时，哈工程招办7*24小时陪伴你！”文章了解详情。

问题三：2020年学校招生有什么新的规划和举措？

2020年学校持续推进新工科建设，继去年新增海洋机器人和机器人工程新工科专业后，新增海洋信息工程专业，进一步探索新工科专业建设和加强新工科人才培养。继续推进大类招生，材料科学与化学工程学院按照材料类开展招生。继续拓展联合办学渠道，提高国际化人才培养水平，与英国阿伯丁大学合作开办土木工程（中外合作办学）专业。

一流学科专业保障人才培养质量

在全国第四轮学科评估中，船舶与海洋工程获得最高等级A+评价、控制科学与工程获A-级评价，核科学与技术、动力工程及工程热物理、计算机科学与技术、信息与通信工程、管理科学与工程均进入全国排名前20%。材料科学、化学进入ESI全球前1%行列。

学校现有25个招生专业（类），其中船舶与海洋工程、能源与动力工程、轮机工程、自动化、水声工程、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、工商管理、核工程与核技术、光电信息科学与工程等11个专业获批国家级一流本科专业建设点。

四大创新实验班助推拔尖人才培养

学校设立陈赓班、船海班、船舶动力班、核创班四大创新人才培养实验班，执行个性化人才培养方案，采用名师小班授课，单独导师指导，提供单独奖助学金和出国交流机会，满足基本条件的实验班学生100%推荐免试攻读硕士研究生。位列学校各省普通理工类录取考生前5%的英语考生拥有申请进入实验班的资格，经本人申请并通过学校测试后进入实验班学习。

“8+X”模式保证专业选择自由度

学校按照8大专业类招生，即海洋工程类、航空航天类、能源动力类、自动化类、计算机类、电子信息类、工商管理类、材料类。一个专业类包含若干个专业，考生先进入专业类学习，再分流选专业，避免考生专业选择盲目性，提高学生专业学习灵活度。

学校按照“转出无门槛，转入有途径”专业二次选择的工作思路，全面取消转出专业门槛限制，保证学生专业自主选择权。转专业工作在第二学期启动，第三学期完成，大一新生能够利用第一学期全面了解学校、认识专业，从而避免选择盲目性。

借力“双创”提升学生实践能力

学校重视学生的全面发展，通过双创实践系统化，每年支持学生双创实践1000余万元，学生100%参与双创，年度孵化双创团队近200个，学生成立注册公司近20家。在孵企业全年营业额超1000万元。学校被教育部评为“全国创新创业典型经验高校”单位。通过双创课程规模化，加强创新创业课程建设，形成创新创业课程群。面向本科生开设创新创业必修课程57门，选修课程48门，引进和建设在线课程60门。通过双创学分制度化，对创新创业课程、创新创业实践、学术创新、自主创业等给予学分认定，形成“必修课+选修课+能力拓展”环节，“2+2+X”的培养模式和培养要求。通过双创人才有保障，实行个性化保研制度，使在某些专业或学术方面具有突出才能的双创人才有继续深造的机会。每年有100人左右通过个性化保研攻读硕士研究生。

学校凭借自身实力和创新举措保证本科生拥有良好的发展前景。本科生一次就业率保持在95%以上，连续十三年居黑龙江省高校首位。学校每年均有超50%的本科生升学，其中近40%的学生进入985高校或科研院所深造。就业学生近50%进入国内及世界 500 强企业，用人单位对聘用毕业生整体满意度保持在 99%以上。2012年学校被评为“全国高校毕业生就业50强”单位。

问题四：给高考考生和家长们有哪些建议？

1.关注个人兴趣选专业

高考选专业的时候如果能够将自我兴趣和所学专业相结合，会是一件很幸福的事情，并且成功的机率会更大。一些考生和家长只看专业录取分数或者仅盯优势专业，不了解专业内涵，忽视考生自身兴趣，即使进入所谓好但并不适合自己的专业，也会为后续学习带了困扰。

2.关注专业实力选高校

一些考生和家长在报考时过多考虑“地域”、“层次”等因素，而忽视专业实力这一重要因素。建议考生在报考时应多方了解学校的专业实力，对比学校之间的专业优势，慎重选择，理智报考。建议考生在过硬的专业中学好本领，再到经济发达的地区争取更多机会。

给2020年的高考生送上寄语

新冠肺炎疫情防控注定会成为大家最深刻的人生体验与经历，希望你们调整好心态，坚定梦想的脚步，在自主学习与独立思考中不断成长，相信努力和汗水定不负你的青春韶华，奋战高考后，让我们在哈尔滨工程大学相遇！

(责编：何淼、熊旭)