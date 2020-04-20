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湖北省2020年高考时间公布：7月7日至8日

2020年04月20日08:15  来源：人民网
 

人民网北京4月20日电 据湖北省人民政府新闻办公室官方微博消息，湖北省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部发布通告。通告指出，经综合研判、审慎研究并商教育部同意，湖北省2020年高考时间为7月7日至8日。

以下为通告全文：

湖北省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部通告

为统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，安全有序恢复教育教学秩序，经省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部研究决定，现就我省2020年高考时间及春季学期开学时间安排通告如下：

一、高考时间安排

教育部2020年3月31日公告，2020年全国普通高等学校招生统一考试（以下简称高考）延期一个月举行，考试时间为7月7日至8日。

根据教育部公告要求，经综合研判、审慎研究并商教育部同意，湖北省2020年高考时间为7月7日至8日。具体科目考试时间安排为：7月7日，语文9:00至11:30；数学15:00至17:00。7月8日，文科综合/理科综合9:00至11:30；外语15:00至17:00。

二、春季学期开学时间安排

全省普通高中毕业年级（含中职学校和技工学校的毕业年级）学生5月6日统一开学；初三年级开学时间，经各市（州）科学评估确定报省备案后，由市（州）发布。其他学段和年级开学时间，根据疫情防控情况综合研判另行发布。

湖北省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部

2020年4月20日

(责编：牛镛、岳弘彬)
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