中国矿大（北京）校企共建“城市公共危机管理与决策实验室”

“城市公共危机管理与决策实验室”联合共建协议签署仪式 中国矿业大学（北京）供图

人民网北京4月19日电 “实验室将致力于公共危机管理与决策的理论、方法与政策研究，灾难救援等公共危机管理的关键技术研究，为推进我国城市公共危机管理与决策体系现代化建设添砖加瓦。”18日，在“城市公共危机管理与决策实验室”联合共建协议的签署仪式上，中国矿业大学（北京）副校长、实验室负责人范中启发言指出。

据介绍，城市公共危机管理与决策实验室由中国矿业大学（北京）与威讯柏睿数据科技（北京）有限公司联合共建。双方将就大数据、人工智能在公共危机管理与决策指挥领域中的应用研究展开合作，旨在打造符合中国国情的安全、可靠、高性能、高可用的现代化城市公共危机预警系统、管理与决策指挥平台，打造公共危机管理与决策指挥的“智慧大脑”研发与展示中心，为公共管理学科和安全科学与工程学科人才培养提供学研产实践基地和创新平台。

范中启表示，城市公共危机管理与决策实验室的成立，将充分发挥校企双方科技创新优势，进一步整合中国矿业大学（北京）优质办学资源和柏睿数据的核心技术优势，提升专业人才培养质量，实现城市公共危机管理与决策的“技术”与“管理”手段的深度融合。

合作企业有关负责人表示，该实验室将打造城市公共危机管理与决策指挥的“智慧大脑”，提升以数据为支撑的应急智能预测预警水平和效能。基于大数据实时分析技术、人工智能、物联网等技术的融合，针对公共危机等应急事件进行监测预警、应急处置、调查评估、监督管理的无缝链接，达到精准监控疫情动态、合理调配应急资源、实时调整应对布局的目的，确保各项应对举措提前部署。

据悉，仪式上，中关村能源与安全科技园、中国矿业大学（北京）国家大学科技园也牵手企业，签署共建城市公共危机管理与决策技术创新中心协议，致力于提供国际领先的应急管理领域的大数据实时分析技术、人工智能精准计算的智慧方案，打造“智慧应急”新典范，实现公共危机决策的“技术”与“管理”的深度融合，守护城市安全。

(责编：李依环、曹昆)