天津商业大学：新增智能科学与技术等四个新工科专业

天津商业大学招生宣传片

天津商业大学原名天津商学院，由原商业部和天津市人民政府创建。学校商科特色鲜明，管、经、工、法、文、理、艺多学科协调发展，相互支撑。学校坚持立德树人根本任务，秉承“育经世之商才，授致用之术业”的办学理念，坚持培养具有高度社会责任感、深厚商学素养的复合型应用型创新创业人才。学校为国家一流本科专业建设高校、天津市一流学科建设单位、天津市特色学科群建设单位、全国创新创业典型经验“50”强高校，具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格。

问题一：针对2020年疫情特殊时期，对全国考生及家长有什么备考意见

在备考的关键时期，做一个“合格”的考生助手，家长们可以根据孩子实际情况从生活、心理、报考等多方面为孩子提供支持和帮助。在生活上，可以为考生营造一个良好的备考环境，合理安排饮食，鼓励适当运动，让考生具有一个健康的身体去迎接考试。在心理上，要为考生提供支持，鼓励考生坚定信心，帮助考生调整心态，让考生有信心按照个人计划有序学习备考。在报考准备上，家长们可以利用这段时间，根据考生的专业兴趣、成绩等帮助考生了解高校的学科专业特色、收集招生政策信息。最终，与考生们携手面对，助力高考。

问题二：近期教育部刚刚公布今年高校专业调整，学校在今年专业上有哪些重要调整

今年学校经教育部审批，新增四个新工科专业并招生。分别是新能源科学与工程、智能制造工程、数据科学与大数据技术、智能科学与技术。这四个新专业是学校积极响应国家战略发展对高校专业建设和人才培养的要求，并依托于学校省部级重点学科、国家级特色专业、天津市一流本科专业等优势学科专业而建。四个新专业是为2020年考生提供的新选择。

问题三：各地相继迎来新高考，招办对考生有何指导见解

我们国家从2014年启动新一轮的高考改革，目前已有14个省份分三批实施改革。此轮高考改革一个重要内容是考生报考、高校录取的方式发生变化，简单说就是从以往的以院校为报考单位转变为以专业（专业组）为报考单位。这种变化，其实鼓励学生更早的认知职业，更准的选择专业，更好的获得发展。由此，考生在报考时，可以结合自己的兴趣、特长、未来想从事的工作，去选择一个适合自己的专业，进而能够获得一个美好的未来。

当然，有的考生可能在报考阶段，还不能确定自己喜欢和适合的专业，如果是这种情况，在进行选择时，可以根据自己的分数，优先选择一流高校或高校中的一流学科，以获得更好的平台。如果考生的分数达不到一流高校，在其他层次高校选择时，建议考生去深入了解这些高校的优势学科和特色专业，每一所高校都有自己优势特色专业，这些专业在办学过程中累积了良好的师资、优质的办学条件、高度的社会认可，这些都有利于学生在四年的学习中得到更好的教育培养、在毕业后得到更多的求职发展机会。

考生及时关注天商招生网站及官方微信

天津商业大学在全国31个省份均进行本科层次招生。近年来，学校积极响应国家中西部协作计划，承担高校社会责任，在中西部省份投放大量招生计划。学校在大部分省份录取分数在一本线以上，具体情况可以登录学校招生网或本科招办官微进行查询。

天商目前有59个本科专业（方向），依托于学校7个省部级重点学科，学校建设了一批服务于国家经济社会发展的优势特色专业。例如建有能源与动力工程、旅游管理、金融学、财务管理等国家级特色专业。2020年，学校国际经济与贸易、电子商务、酒店管理（中美合作）、金融学、法学、应用统计学、能源与动力工程、包装工程、食品科学与工程、旅游管理、会展经济与管理等11个专业分别入选首批国家级和天津市级一流本科专业建设点。

同时，考生在报考天商时，需要特别了解学校按类招生录取模式。天商作为全国最早开展按类招生培养高校之一，自2003年起开始按类招生。按类招生培养，始于招生模式，重在培养体系的建立，经过17年的探索建设，天商已建立了成熟的按类招生培养工作体系，能够为学生提供更好的认识专业、选择专业的平台，助力学生成长成才。对于在高考报考阶段，尚未能明确自身专业兴趣的考生，天商将为你提供一个认识专业、选择专业的二次机会。

疫情防控期间，天商招生工作特别是服务广大考生的招生咨询工作并未停止。为更好在疫情期间为考生提供咨询，学校将线下咨询转移至线上。学校招生网（https://zs.tjcu.edu.cn/）、本科招办官微（TS022-26656785）及时发布学校招生相关信息，方便考生了解学校专业建设、往年录取情况等关心关注的问题。学校开通线上智能咨询系统，考生通过学校招生网、招办官微可24小时进行线上咨询。学校建立部分省份咨询QQ群，便于考生家长与学校招办交流咨询。此外，学校在3月16日至4月15日期间，在教育部阳光高考网络平台上，为全国的艺术类考生提供在线咨询。

高考延期，对高考学子的嘱托

希望所有的高三学子坚守学业梦想，努力付出、勇敢追求！祝愿大家取得一个理想成绩，与心仪的专业、心仪的高校。期待我们在金秋九月相见！

(责编：何淼、熊旭)