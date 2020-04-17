外交学院为境外交流同学寄送爱心口罩

近期，国内新冠肺炎疫情防控工作取得阶段性成功，但海外疫情发展形势十分严峻，并呈加速蔓延趋势。外交学院党委时刻牵挂、关心学院在境外交流同学的健康和安全。外交学院目前尚在境外同学77人，加强对他们的关心关爱，是当前疫情防控工作的重要组成部分。

境外交流同学情绪稳定，能够科学理性看待疫情，避免不必要的恐慌，但面临的一个普遍问题是口罩等防疫物资极度短缺。学院党委书记齐大愚大使得知同学们面临“一罩难求”的困境后心急如焚，多次指示分管部门想办法，并通过部里请求使馆帮助，各驻外使领馆伸出援手提供了健康包。主管院领导王帆副院长指示研究生部全力以赴尽快联系爱心企业，寻求社会捐赠。国内光伏行业领先的晶澳太阳能在获知这一情况后，充分履行企业社会责任，以最快速度采购口罩、协调快递，向外交学院正在日本、韩国、美国、加拿大、英国、挪威、奥地利、比利时、德国、俄罗斯、法国、荷兰、瑞士等13个国家交流的研究生和本科生捐赠并寄送近4000只口罩。

口罩寄出后，研究生部老师和晶澳方面紧密配合，密切跟踪快递信息，及时处理突发情况，确保同学们第一时间收到口罩。同学们在拿到口罩后，难掩内心的欣喜和感动，特地给学院写来《感谢信》以表达感激之情。正如他们在信中所言：“为学院的老师感动，您不仅传道授业，更给予了我们润物细无声的绵绵关怀！虽然身在国外，但依然能感受到学院领导及老师给予我们的关怀。”

自疫情发生以来，研究生部与境外同学保持密切联系，进行远程指导，普及疫情防控知识，了解学生住宿安全、课程学习、当地疫情防控情况等，叮嘱大家在疫情期间做好自我防护，勤洗手，少出门，不参加聚集活动，确保安全顺利。

山川阻且远，骨肉永相连。在全球共同抗击疫情的关键时刻，学院与境外交流同学和衷共济，勠力同心，共克时艰，永远做同学们的坚强后盾和温暖的家。我们坚信，只要严格遵守党和国家各项政策要求，层层压实责任，就一定能够守得云开见月明，取得这场抗疫阻击战的最终胜利。

来源：外交学院

(责编：郝孟佳、何淼)