这些高校心手相连同书战“疫”故事

联合举办专场空中双选会，携手为兄弟学校抗“疫”加油，与海外高校开展疫情防控科研合作……新型冠状病毒引发的肺炎疫情发生以来，首都高校在做好本校疫情防控工作的同时，还努力通过不同形式，与海内外兄弟院校携手战“疫”，共同书写守望相助的动人故事。

相约“云端” 携手抗“疫”

日前，一场前所未有的大学校长在线会议在清华大学准时开启。亚洲大学联盟主席、清华大学校长邱勇与来自意大利、瑞士、日本、阿联酋、韩国、新加坡、泰国、印尼、哈萨克斯坦等国家的14所重要大学的校长或防控疫情委员会主席跨越时区，“云端”相约。

邱勇在会上宣布，清华大学设立春风基金国际科研项目支持计划，鼓励和支持开展疫情相关的国际联合研究，推动大学科技合作和成果应用，提高跨国疫情攻关合作在国际上的影响力。在全球抗“疫”的关键时刻，举办大学抗击新冠疫情特别工作会议，是为了进一步加强海内外高校间疫情防控交流，深化教育科研合作，以具体行动诠释高校携手抗“疫”、书写人类命运共同体的时代内涵。

据了解，过去两个多月来，清华大学与海内外合作伙伴保持密切交流，提供相互支持，同时进一步扩大优质教学资源开放程度，开设“克隆班”支持武汉等地区高校与清华学生同步上课、同步做题、同步互动，派出医疗队驰援武汉，并组织开展线上、线下志愿者工作等。

四校联手 助力就业

据了解，北京交通大学、上海交通大学、西安交通大学、西南交通大学将联手，于4月16日为湖北籍毕业生及抗“疫”人员子女举行专场空中双选会。此次空中双选会于当日9时至17时在智联招聘平台举办，4所学校通过就业信息网、微信公众号等途径发布用人单位招聘信息。

在疫情防控新形势、新任务、新要求下，各地均已启动分区分级、分类分时、有条件的复工复产。为支持和服务用人单位复工复产，招才引智的需求，同时着重对湖北籍毕业生及各地抗“疫”人员子女提供精准帮扶服务，4所交通大学响应团中央“千校万岗·就业有位来”线上招聘活动号召，举办了此次空中双选会。

双选会对用人单位免费开放，4所学校结合用人单位岗位需求及学校专业设置匹配度等因素，对用人单位进行审核。审核通过的企业，可进行校内双选会页面展位的展示和职位上线。用人单位可在双选会开始之前发布职位并收取学生简历。4月16日9时至17时，可与学生在智联空中双选平台上进行在线沟通和视频面试。双选会结束后，参会学生仍可继续浏览信息并投递简历，单位可自行安排面试。

六校连枝 守望相助

相知无远近，万里尚为邻。前不久，为了声援武汉兄弟院校抗“疫”，位于北京、上海、长春、西安、重庆的5所部属师范院校共同发起了“以‘师’之名，携手抗‘疫’”活动，北京师范大学携手华东师范大学、东北师范大学、陕西师范大学、西南师范大学共同@位于武汉的华中师范大学，表达守望相助之情。

“京城雪落，武汉樱开；黄浦江边，苏州河畔；长白山下，神农架东；大雁塔旁，黄鹤楼头，巴渝山城，荆楚江城。”北京师范大学在其微信公众号发布了深情寄语殷殷祝福，并晒出各校与华中师范大学的风景照“合影”，尽显“六校连枝，各守一方”的深爱和牵挂。

卓越联盟 遥寄祝福

日前，北京理工大学联合重庆大学、大连理工大学、东南大学、哈尔滨工业大学、华南理工大学、天津大学、同济大学、西北工业大学发起了“卓越大学联盟（E9）为华中科技大学加油”的线上活动。

卓越大学联盟，是由9所工业信息化部和教育部直属的世界一流大学建设高校组成的高校联盟。

一约既定，万山无阻。9所高校共同在信笺上写下期盼和祝福，把美好祝福送给华中科技大学，也将祝福传递给湖北武汉全体师生。

各校还在小诗中，鼓励武汉师生“战‘疫’胜利的曙光就在前方，期待来日线下相聚，共叙兄弟情！”

三校合奏 一曲动情

“元鸟将至，春雷始鸣。今日，我们将一曲管弦献奏给你，将心事赋予乐声，同你尽述衷情。未来，我们会用成长，弹奏出一曲中华民族繁荣富强的辉煌乐章！”为了纪念湖北省新增新冠肺炎确诊病例0例，无境外输入性病例，由北京化工大学室内乐团、东华大学管弦乐团和上海对外经贸大学西洋乐团负责人策划发起的，大型室内管弦乐合奏《我和我的祖国》首发官宣。

在3校相关教师的共同组织和指导下，40余名同学在线上共同奏响《我和我的祖国》。该曲前期由3校学生在线下分别完成后上传网络，在历经3周的录制和剪辑之后，最终在线上“云”完成。“云”演奏的管弦版《我和我的祖国》将优美动人的旋律和激情向上的感情相结合，表达了青年学子们对战胜疫情的热切期盼和对伟大祖国的真诚歌颂。

记者 赵艳国 综合整理

来源：现代教育报

(责编：郝孟佳、熊旭)