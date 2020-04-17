中国海洋大学：新增网络空间安全等四个专业

中国海洋大学2020招生宣传片

问题一：近期教育部刚刚公布今年高校专业调整，学校在今年专业上有哪些重要调整

中国海洋大学作为国家重点建设的唯一一所综合性海洋大学，以海洋和水产为显著特色的学科体系综合齐全、全球唯一。学校海洋科学和水产两个学科在历次教育部学科评估中均排名全国第一，并入选国家世界一流学科建设名单。

近年来，学校主动聚焦新知识、新技术、新产业、新模式，增强服务国家战略和区域发展的能力，不断加大专业建设投入力度，通过新增专业和合并招生大类等方式，完善并强化了“大类+专业”的招生模式。2020年，学校新增“数据科学与大数据技术”“微电子科学与工程”“网络空间安全”和“计算机科学与技术（中外合作办学）”等4个本科专业，与信息科学与工程学院原有的计算机科学与技术等6个本科专业，构成了较为完备的新一代信息技术专业群。同时，拟增设“电子信息类”“计算机类”“生物科学类”“材料类”“土木类”“外国语言文学类”等若干个招生大类，为培养更多“厚基础、宽口径、强能力、高素质”的人才奠定坚实基础。

2019年，教育部启动一流本科专业建设“双万计划”，学校共有15个专业首批入选国家级一流本科专业，包括海洋科学、计算机科学与技术、海洋技术、生物科学、水产养殖学、海洋渔业科学与技术、食品科学与工程、药学、港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程、环境科学、会计学、金融学、英语、信息与计算科学，17个专业入选省级一流本科专业，包括物理学、光电信息科学与工程、电子信息工程、化学、地质学、生态学、海洋资源与环境、机械设计制造及其自动化、自动化、土木工程、环境工程、国际经济与贸易、朝鲜语、汉语言文学、新闻学、行政管理、高分子材料与工程。

问题二：各地相继迎来新高考，招办对考生报考有何指导见解

新高考带来了“专业+学校”和“学校+专业组”的全新志愿填报模式，对于考生而言，应从自身选考科目、身体条件、兴趣爱好出发，结合院校招生政策、专业冷热度和专业再选择政策等多方面因素，科学合理地做好志愿填报。

在选择填报时，考生首先应当在广泛收集和了解相关报考信息的基础上，结合自身情况进行理性分析和定位，对专业有明确倾向的考生可以着重关注专业，根据兴趣、特长详细了解专业的人才培养信息、学科实力、师资力量及就业状况等，综合考虑后，根据自己的成绩选择相应专业及对应院校；对专业无明确倾向的，可以重点考虑院校层次、地域等因素，结合自身成绩，初步选定院校范围，并详细了解人才培养特色及入校后转专业政策等多方面信息，最终确定目标高校，并选择其中符合报考条件的专业。

新的录取模式给予考生更多的选择空间，从而也容易出现，由于普遍对专业认知度不高，导致“一窝蜂”追求热门专业的情况，进而造成热门专业录取位次相对抬升，冷门专业录取位次相对下降。考生此时可充分利用往年各专业录取分数线，来判断各专业的冷热门程度：超过院校最低录取分数线较多的专业可以考虑为热门，反之接近或持平于院校最低录取分数线的专业则很可能相对冷门。但同时也应注意到，专业的冷热往往是“三十年河东，三十年河西”，通常情况下往年较为冷门的专业，并非专业实力弱，恰恰相反，不少专业由于社会认知度、名称亲和力等原因在报考时通常属冷门，但却有很高的人才培养质量和社会需求度。因此，新的录取模式下，在全面了解专业（类）的基础上，理性选择一些相对冷门的专业，对于提高录取概率也是一种科学可行的方法。

另外，新的志愿投档方式，仍然属于“平行志愿”，且没有“是否服从专业调剂”选项，这就要求考生务必制定合理的志愿梯度，通过采取“冲、稳、保、托”的构成方式，形成从前往后的顺位志愿梯度，确保不滑档。

问题三：“转专业”是很多考生和家长非常关注的一个热点问题，学校在“转专业”方面有何政策规定，今年更多省份加入新高考后，转专业的政策是否也随之发生变化

“在全校范围内跨年级、跨专业自主选修课程，以实际选课学习情况确定毕业专业。”始终是中国海洋大学人才培养的特色之一，实行新高考后这一特色仍将存在。

中国海洋大学是国内较早开始实行“选课制”的高校之一，建立了以“有限条件的自主选课制”和“学业与毕业专业识别确认制”为核心的教学运行管理体系，可以为学生成长成才提供广阔空间。在这一教学体系下，学校实行“套餐+单点”式的选课制，即学生通过网上申请选课的方式确定选修专业教学计划规定的课程，取得相应的学分。学生可以根据社会需求并结合自己的特长和兴趣，适时调整职业取向，在全校范围内跨年级、跨专业自主选修课程，以实际选课学习情况确定毕业专业。

学校实行弹性学制：本科基本修业年限为四年，提前达到毕业要求的，可以申请提前一年毕业；四年内未能达到毕业要求但符合延期条件的，可以申请延迟一年或两年毕业。

学校还开展“涉海拔尖人才”“卓越人才”培养计划。实施卓越工程师、农林、法治、会计和新闻人才计划2.0，设立崇本学院、“新工科”创新人才培养实验班、设立ACCA（特许公认会计师）和CFA（注册金融分析师）课程班，学生可在入校后通过集中选拔进入相应专业课程班学习，达到毕业学分要求即可按相应课程班专业毕业。

问题四：就业问题也是很多考生和家长在报考时重点考虑的问题之一，中国海洋大学毕业生就业或者毕业去向如何

建校以来，毕业生中已有14人当选中国科学院或中国工程院院士，一批批国家海洋事业的领军人才和骨干力量从中国海洋大学走出……“神舟”飞天、“嫦娥”奔月、“蛟龙”探海、极地科考、亚丁湾护航、辽宁舰入列、南海守礁、蓝色经济蓬勃发展——这其中无不闪现着中国海大人的身影。

近年来，中国海洋大学不断深化与海尔、海信、华为等大型企业以及海洋科教单位的良好合作关系，积极拓展学校毕业生的就业空间。通过加强与沿海省份、重点城市的合作，吸引相关单位到学校组团集中招聘。据统计，学校连续多年总体就业率均在90%以上，约40%的毕业生选择境内升学或出国（境）深造，相当一部分毕业生进入自然资源部、外交部、商务部等国家党政机关和事业单位，中国船舶工业集团、国家电网等大型国有企业，四大会计师事务所、百度、腾讯、阿里巴巴、华为等知名三资和其他企业工作。毕业生就业地域覆盖全国，且70%以上在各大主要城市及沿海开放城市就业。

高考延期，对高考学子的嘱托

高考延期，是国家综合考虑安全、公平等多方面因素后做出的科学决策。推迟高考，为考生留出更充分的备考时间，更多的是机遇，对所有考生而言，调整身心状态，科学合理地利用好接下来的备考时间最为关键。

无论是居家学习还是复课集中学习，考生都应克服焦虑情绪，保持高度专注。适度焦虑可以提升学习效果，过度焦虑则反之。考生应努力自主克服焦虑情绪，更多关注学习过程，在按照学校整体复习进度学习的同时，自己做规划，自主安排部分学习和复习时间。

保持高度自律，注重劳逸结合。科学合理地制定学习复习计划并严格执行，作好时间管理，是成功备考的关键。同时，考生也应养成良好的作息规律，适度锻炼身体，劳逸结合，毕竟“身体是革命的本钱”。

此外，考生或家长还要积极关注高招相关政策及高校、专业资讯， 做到知己知彼。考生可以通过所在省招生考试院网站、高校本科招生信息网站、官方微信公众号、招生咨询电话、邮箱和QQ群等渠道关注并了解招考政策及最新动态。疫情期间，各高校尤其注重通过各种网络平台开展形式多样的直播活动，方便考生及家长疫情期间了解最新政策。如，关注中国海洋大学的考生和家长，可拨打咨询热线电话0532-66782426/66781723/66782478了解相关讯息。也可通过中国海洋大学本科招生信息网（http://bkzs.ouc.edu.cn/）与本科招生微信公众号（微信号：ouc_zsb）等渠道咨询。

最后，衷心祝愿广大考生在这个不平凡的高考季中取得非凡的成绩，并迈入理想学府的大门。我们诚挚地欢迎更多优秀学子加入中国海洋大学，投身建设海洋强国的伟大事业。

(责编：何淼、熊旭)