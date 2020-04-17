哈尔滨医科大学：临床医学等五个国家特色专业等你来

哈尔滨医科大学2020招生宣传片

2020年春天，高三学子在奋力迎战不负十年苦读的人生高考，同年春天，全国人员在拼力应对新冠肺炎疫情的社会大考。各行各业都有因疫情集结起来的抗疫英雄，其中就有被称为“最美逆行者”的白衣战士。她们，在国家危难时挺身而出，在人民需要时舍生忘死，在社会期盼时扛起责任。

哈尔滨医科大学是由防疫泰斗伍连德博士于1926年创建的哈尔滨医学专门学校和兴山中国医科大学第一、二分校组建而成。伍连德博士指挥扑灭了1910年在东北爆发的肺鼠疫，成为世界上提出“肺鼠疫”概念的第一人，设计“伍氏口罩”，让中国人第一次用口罩预防传染病。学校历经90余年的发展建设，传承伍连德博士“赤诚爱国、自强创业”的奉献精神，发扬中国工农红军卫生学校“政治坚定、技术优良”的光荣传统，秉承“木直中绳、博学载医”的校训，综合实力不断增强，具有相当的发展规模和鲜明的办学特色。

接下来，学校将就大家关心的2020年招生问题作出相应解答。

问题一：针对2020年疫情特殊时期，对全国考生及家长有什么备考意见

首先要平稳心态对待这一特殊时期的考验。无论成绩高低心态好坏，疫情带给考生学习和心理方面压力是相同的，所以我们不必自怨自艾，避免产生一些“糟糕至极”“以偏概全”的不合理信念。冷静分析和有效利用自身优点长处，利用更多自主复习的时间查缺补漏短板。

二是要利用适当的方式宣泄情绪，转移压力。可以利用心理咨询、倾诉、运动、音乐、深呼吸放松或到专业机构宣泄等多种形式和渠道排解负面情绪，缓解焦虑、抑郁或其他不良情绪反应。

三是要克服考试紧张心理，经常使用积极的自我暗示，强化生命中积极的成功经验，可以帮助考生消除紧张的情绪，取得理想的学习成绩。

最后需要家长积极调适自己的心理和生活状态，客观接受和理解孩子的青春期特点以及因疫情产生的不良情绪，为考生提供温暖强大的社会支持系统。出现心理问题，如因疫情原因不方便线下就医，也可以拨打心理咨询电话，在这里我们为您提供教育部心理援助热线平台：4009678920。

问题二：近期教育部刚刚公布今年高校专业调整，学校在今年专业上有哪些重要调整

2020年，学校校本部16个本科专业招生，涵盖医学、理学、工学、法学、管理学5个学科门类。国家特色专业有临床医学、麻醉学、医学影像学、预防医学、药学专业，入选国家一流本科专业建设点的专业有基础医学、临床医学、口腔医学、预防医学、临床药学、护理学、公共事业管理专业。在第四轮学科评估中，1个学科（公共卫生与预防医学）进入A类（A-）、8个学科（药学、临床医学、生物学、护理学、公共管理、基础医学、生物医学工程、口腔医学）进入B类（2个B+、3个B、3个B-）。

为提高人才培养质量，加大卓越医学人才培养力度，学校从2019年开始，在临床医学（“5+3”一体化）和基础医学（“5+2”本硕连续培养）专业中选拔优秀学生进行本-硕-博连续培养。具体如下：

开设临床医学（于维汉班）：实行临床医学教育本-硕-博连续培养（“5+3+X”），学校将在临床医学（“5+3”一体化）专业学生中，根据在校学习成绩选拔30名学生进入临床医学（于维汉班）学习。其中“X”为临床医学博士专业学位研究生教育所需年限，具体修业年限以当年国家规定的临床医学博士专业学位研究生教育所需年限为准。

开设基础医学（伍连德班）：实行基础医学教育本-硕-博连续培养，学校将在基础医学（“5+2”本硕连续培养）专业学生中，根据在校学习成绩选拔30名学生进入基础医学（伍连德班）学习。学术学位博士研究生教育所需年限，以当年国家规定的学术学位博士研究生教育所需年限为准。

问题三：各地相继迎来新高考，学校招办对考生有何指导见解

2020年实行高考综合改革六省市考生需要注意，高考取消文理科，实行“3+3”成绩由语文、数学、外语统一高考成绩和自主选考的3门普通高中学业水平考试等级性考试科目成绩构成。外语2次考试机会，选择其中较高1次成绩计入高考成绩。因此，考生在选科时一定要根据自己的实际情况，统筹规划，慎重选择。我们建议考生一是要参考各大学改革省市的专业招生政策，二是需要了解各大学相同专业选考科目的不同，三是要排除自己不擅长的科目，选择优势科目。

哈尔滨医科大学2020年在北京、上海、天津、浙江、山东、海南（3+3模式）选考科目为化学+生物，2门科目必选；法学、护理学、公共事业管理专业不提科目要求。

问题四：学校近年来的招生情况和录取规则情况

哈尔滨医科大学是部委省共建大学、黑龙江省高水平大学和优势特色学科建设高校、中俄医科大学联盟中方牵头单位、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、教育部第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校。

近几年，学校在全国的招生计划总体保持1800人左右，历年招生计划和录取分数及排名，可登录学校本科招生信息网和微信公众平台查询相关信息。

学校的录取规则及专业限制：

（1）录取原则：专业录取时不设专业志愿分数级差，按照分数优先兼顾志愿的原则，即先按高分到低分排序，按照考生填报的专业志愿顺序依次录取。

（2）调剂办法：在考生所报专业志愿均未被录取的情况下，对服从专业调剂者，在其他有专业志愿考生录取结束后，按照高考分数调剂到缺额专业，服从专业调剂的男生不会被调剂到护理学（护理）专业。对不服从专业调剂者，作退档处理。经征集志愿投档的考生依据高考分数择优录取，调剂至缺额专业。

（3）加分政策：专业录取时，学校执行教育部有关对考生加分或降分投档等政策的规定。对于考生享受的各种加分，学校在调档时予以认可，专业录取时则按高考实际分数排序。在高考实际分数相同的情况下，依次优先录取顺序为有政策加分的考生、专业志愿顺序在前的考生及英语、语文、数学分数高的考生。

（4）外语语种：为了有利于人才培养，建议语种为英语的考生报考。

（5）本科批次护理学专业（非中外合作办学）采用2+2培养模式，学生一二年级在大庆校区学习，三四年级在校本部学习。

高考延期，对高考学子的嘱托

知己知彼，百战不殆。对于考生如何选择专业，我们建议从以下四个方面考虑：一是考生要有职业生涯规划的意识和职业选择的能力，需要充分了解学校专业设置的基本情况、专业发展趋势及就业前景。二是考生要了解所报专业人才培养目标和开设的主要课程，要根据考生自己的兴趣、爱好及特长选报适合自己的专业。三是考生要了解所报专业近几年的录取最低分和成绩排名、招生人数等信息，进行比较分析，同时要了解学校的招生章程和录取规则，合理填报专业志愿。四是考生要注意体检受限的专业，色盲、色弱的考生不能报考医学类、药学类等专业，请考生仔细阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》。

在疫情特殊时期，我们无法做到“面对面”沟通与交流，但是学校会采取多种形式助力高考，解答考生和家长填报志愿的疑惑。欢迎大家拨打招生咨询热线电话0451-86681434，86664885，或者在学校本科招生网“在线问答”版块进行提问。

“镇心帷车坐，偏愁云气晴。客行殊望雨，敢说为苍生。”在这场迎战疫情的社会大考中，我们看到更多的90后、00后成为社会的支柱，民族的脊梁。悬壶为济世，白衣即战袍，亲爱的高三学子们，把理想化为内在的信念，变为一种不可抗拒的激励行动的力量，你未来的社会角色和世界角色应该怎样定位？

2020年春天，我们互相鼓励，2020年秋天，我在哈医等你。

(责编：何淼、熊旭)