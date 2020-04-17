中国科学技术大学副校长杨金龙：安全、公平、科学地做好研究生招生复试工作

2020年伊始，一场突如其来的疫情爆发，对我们来说，这是一次危机，也是一次大考。特殊形势下，统筹做好疫情防控和研究生复试工作，是我校面临的一场必须取得胜利的战役。前期，中国科学技术大学开展的免疫治疗方案被列入第七版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》向全国、全世界推广，为打赢新冠肺炎疫情贡献了科大力量和科大方案。现在，我们将更加坚定信心，精心组织，全力以赴，确保安全、公平、科学地完成研究生复试工作。

一、科学选才，复试必不可少

受疫情影响，今年研究生招生工作整体推迟。此前，出现各方声音建议取消今年的研究生复试工作，仅参照初试成绩实行录取，引起多方讨论和社会舆论关注。日前，《教育部办公厅关于做好2020年全国硕士研究生复试工作的通知》明确指出，各地各招生单位要深入贯彻落实习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话和重要指示批示精神，统筹兼顾、精准施策、严格管理，稳妥做好2020年研考复试工作。这一决定，充分体现了在近几十年来人类社会面临的最大危机挑战前，我国坚持教育改革方向的定力、能力和魄力。复试是研究生招生考试的重要组成部分，可以有效考查考生的专业素养、科研创新能力和综合素质，是实现综合评价、择优录取的重要举措，是促进科学选才、提高招生质量的重要制度保障。取消复试工作，虽然可以简化录取工作、降低防疫风险，但不符合我国教育改革方向，也不利于招生单位招收适合本校培养目标的考生。 当前，受国外疫情持续蔓延影响，我国防范疫情输入压力不断加大，确实给研究生复试工作带来巨大挑战，但这并不等于招生单位不具备开展研究生复试工作的条件。信息科技时代下，各招生单位有能力统筹相关资源，采取现场复试、远程网络复试、异地现场复试、委托复试等多元复试形式做好研究生复试工作，这也是化“危”为“机”，全面提升治理能力现代化水平的一个重要机会。

二、多措并举，坚持“三个到位”

坚持方案细化到位。疫情防控现状因所处地区不同而不同，复试考核安排因不同院系、不同专业各有差异。学校应统筹兼顾疫情防控和人才选拔，结合各地、各院校差异，不同专业上线生源情况，因地因校制宜，综合采取最合适的复试方式，做好复试预案，方案应涵盖可能采取的多种方式，合理设计和细化复试流程，切实做到巨细无遗。现场复试方案着力保障人员健康安全防护；远程网络面试方案要做好平台、人员、环境准备及考生组织，严格进行系统测试和使用培训等；若采用其他复试办法，提前做好相关准备，充分保障复试工作科学有序地进行。

坚持安全防范到位。首要保障人员安全健康。学校应提高服务意识，细化相关工作，做好疫情防控，包括但不限于人员防控宣传、健康排查、场地安排、卫生消毒、医疗保障、应急处置等工作。另外，要严格复试管理， 加强资格审查，加强过程管理，严明考风考纪，实现安全规范选材。

坚持组织监督到位。在招生单位领导的亲自把关、亲自协调、亲自督查下，研究生复试工作应统筹考虑当地疫情形势、学校学科专业特点、生源情况等，做好详细可行的组织实施方案，积极落实物资材料、硬件配置、技术条件、场地保障、人员安排等工作，对各个招生院系的复试工作提出有针对性的指导和监管措施，确保复试工作的责任明晰、组织有序、安全有效。

三、强化宣传，做好服务支持保障

加强政策宣传解读和技术培训支持。受疫情影响，不同地区、不同高校的复试政策可能均不相同，需防范可能产生复试方法及政策解读不到位的问题。各招生单位应充分利用各宣传平台向所有考生及时、准确发布复试安排，确保社会和考生充分知晓复试方案和要求；畅通考生联系咨询通道，安排专人受理考生咨询，及时为考生答疑解惑。同时，拟采用远程网络复试形式的，应向考生提供系统使用说明，尽可能进行模拟演练，以帮助考生检测设备、熟悉流程和相关要求、稳定心态。

做好人性化关怀和个性化安排工作。疫情打乱了考生复试和录取的节奏，疫情的不确定性同样加剧了考生的心理压力，各地各招生单位应加强对考生的人文关怀，及时发布相关信息，加强与考生之间的沟通，给考生一颗“定心丸”。此外，还应加强对贫困地区考生、残疾考生等特殊群体的关爱帮扶；对于不具备远程复试条件的考生，要进行技术兜底保障，积极为考生协调并提供必要合理的支持和帮助，确保每一位考生都能如期参加一场安全、公平、科学的研究生复试。

作者：杨金龙 系中国科学技术大学副校长、中国科学院院士

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